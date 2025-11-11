English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'हे अक्षम्य आहे...', धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्या ऐकून हेमा मालिनींचा संताप, 'तुमचा अनादर आणि बेजबाबदारपणा...'

Hema Malini on Dharmendra Health: बॉलिवडचे सर्वात देखणे हिरो धर्मेंद्र सध्या रुग्णालयात दाखल असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं हेमा मालिनी यांनी सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 11, 2025, 10:19 AM IST
'हे अक्षम्य आहे...', धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्या ऐकून हेमा मालिनींचा संताप, 'तुमचा अनादर आणि बेजबाबदारपणा...'

Hema Malini on Dharmendra Health: बॉलिवूडचे सर्वात देखणे हिरो म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. श्वसनाचा त्रास असल्याने त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आलं आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरु असून, त्यांच्यासोबत त्यांचं संपूर्ण कुटुंब हजर आहे. यादरम्यान धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीसंदर्भात खोट्या बातम्या समोर येत असल्याने हेमा मालिनी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. जे घडत आहे ते अक्षम्य आहे अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र यांची प्रकृती कशी आहे? हेमा मालिनी यांनी दिली अपडेट 'डॉक्टर सतत त्यांच्यावर...'

 

धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्याचं वृत्त काही प्रसारमाध्यमांकडून देण्यात आल्यानंतर हेमा मालिनी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामधून त्यांनी संताप व्यक्त करताना हे अनादर करणारं आणि बेजबाबदार असल्याचं सांगितलं आहे. मुलगी ईशा देओलनेही इंस्टाग्रामला पोस्ट शेअर करत वडिलांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच सर्व दावे फेटाळून लावत खोट्या बातम्या पसरत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 

हेमा मालिनी यांचा संताप

"जे घडत आहे ते अक्षम्य आहे! जबाबदार चॅनेल्स उपचारांना प्रतिसाद देत असलेल्या आणि बरे होत असलेल्या व्यक्तीबद्दल खोट्या बातम्या कशा पसरवू शकतात? हे अत्यंत अनादरपूर्ण आणि बेजबाबदार आहे. कृपया कुटुंबाचा आणि त्यांच्या गोपनीयतेच्या गरजेचा योग्य आदर करा," अशी पोस्ट हेमा मालिनी यांनी केली आहे. 

ईशा देओलची इंस्टाग्राम पोस्ट

"मीडिया फार घाईत दिसत असून, खोट्या बातम्या पसरवत आहेत. माझ्या वडिलांची प्रकृती स्थिर असून, त्यात सुधारणा होत आहे. आम्ही सर्वांना आमच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याची विनंती करते. बाबांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल धन्यवाद," असं ईशा देओलने तिच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

धर्मेंद्र यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1935 रोजी पंजाबमध्ये झाला. त्यांचे पूर्ण नाव धरम सिंह देओल आहे. चाहते त्यांना प्रेमाने गरम-धरम म्हणतात. धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण करत आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांची रेस्तराँची साखळीही आहे. शाहरुख खान, सलमान खान, अमिषा पटेल आणि गोविंदा यांच्यासह अनेक कलाकार त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले होते. 

2012 मध्ये भारत सरकारकडून त्यांना पद्मभूषण हा भारतातील तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन गौरविण्यात आलं. सहा दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 'यादों की बारात', 'मेरा गाव मेरा देश', 'नौकर बीवी का', 'फूल और पत्थर', 'बेताब', यासारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. 

89 व्या वर्षीही धर्मेंद्र सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. निरोगी जीवनशैली आणि सेंद्रिय जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणारे व्हिडिओ ते शेअर करत असतात. त्यांच्या अनेक इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये ते ट्रॅक्टर चालवताना, शेताची काळजी घेताना आणि त्यांच्या चाहत्यांना साधे जीवनाचे धडे आणि शेतीच्या टिप्स देताना दिसत असतात.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Dharmedra Death NewsDharmedra Passes AwayActor Dharmedra Death Latest NewsBollywood Legendry Actor Dharmedra Death NewsDharmedra Net Worth

इतर बातम्या

‘तुम्ही 'जय भीम'वाले आहात का? विचारल्यावर मी...’;...

मनोरंजन