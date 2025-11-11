Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र यांची प्रकृती कशी आहे? हेमा मालिनी यांनी दिली अपडेट 'डॉक्टर सतत त्यांच्यावर...'

Dharmendra Health Update: बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र सध्या प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हीमॅन म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांची प्रकृती काही दिवसांपूर्वी बिघडल्याने त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना त्यांच्या देखरेखीखाली ठेवलं होतं. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली आहे. "रुग्णालयात निरीक्षणासाठी दाखल असलेल्या धरमजींबद्दल काळजी व्यक्त केल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्यासोबत आहोत. त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करा अशी मी विनंती करते," असं त्यांनी मह्टलं आहे.
I thank everyone for their concern about Dharam ji who is in hospital for observation. He is being continuously monitored and we are all with him. I request you all to pray for his welfare and speedy recovery. pic.twitter.com/gJhYLL28Wh
— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2025
धर्मेंद्र यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1935 रोजी पंजाबमध्ये झाला. त्यांचे पूर्ण नाव धरम सिंह देओल आहे. चाहते त्यांना प्रेमाने गरम-धरम म्हणतात. धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण करत आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी आजपर्यंत 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांची रेस्तराँची साखळीही आहे. सध्या धर्मेंद्र यांचं कुटुंब आणि चाहते अभिनेत्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंतेत आहेत. शाहरुख खान, सलमान खान, अमिषा पटेल आणि गोविंदा यांच्यासह अनेक कलाकार त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले होते.
दरम्यान ज्येष्ठ अभिनेते प्रेम चोप्रा यांनाही प्रकृती गंभीर असल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रेम चोप्रा यांना मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना व्हायरल इन्फेक्शन आणि वयाशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे दाखल करण्यात आलं . 92 वर्षीय प्रेम चोप्रा यांना बरं होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल अशी माहिती आहे. त्यांना पुढील तीन ते चार दिवसांत घरी सोडण्यात येईल.