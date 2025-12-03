English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
12 वर्षांनी लहान अभिनेत्यासोबत वन-नाईट स्टँड, 'या' अभिनेत्रीने 14 वेळा केला गर्भपात, सरोगसीद्वारे झाली आई

बॉलिवूडमधील या अभिनेत्रीने तिच्यापेक्षा 12 वर्षांनी लहान अभिनेत्यासोबत केलेलं वन नाईट स्टँड. 14 वेळा केला गर्भपात. नंतर झाली दोन मुलांची आई.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 04:56 PM IST
Kashmera Shah-Krushna Abhishek Love Story: बॉलिवूडमध्ये अनेक कपल चित्रपटाच्या सेटवर किंवा कामाच्या ठिकाणी एकत्र येतात आणि तेथूनच त्यांची प्रेमकहाणी पुढे सरकते. काही जोडपी प्रेमाच्या हलक्या फुलक्या आठवणींमध्ये रमतात तर काही जण संघर्षातून, तणावातून त्यांचे नाते जपतात. मात्र, कृष्णा अभिषेक आणि कश्मीरा शाह या लोकप्रिय जोडप्याची प्रेमकहाणी अगदीच वेगळ्या पद्धतीने सुरू झाली. त्यांच्या नात्याची सुरुवात ही सेटवरील रोमान्सने नाही तर एका वन-नाईट स्टँडने सुरु झाली.

‘और पप्पू पास हो गया' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान कृष्णा आणि कश्मीराची पहिली भेट झाली. तेव्हा कश्मीरा घटस्फोटानंतर एकटी राहत होती. कृष्णाबद्दल तिला फारशी माहिती नव्हती, फक्त हा गोविंदाचा पुतण्या आहे इतकंच माहीत होतं. पण ओळख वाढत गेली आणि एक अनपेक्षित वळण घेत त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली.

'वन-नाईट स्टँड'

कश्मीराने एका मुलाखतीत सांगितलं की, त्या एका रात्रीनंतर तिचं कृष्णाबद्दलचं मत बदललं. तिला त्याची काळजी वाटू लागली. कृष्णाही त्या आठवणींबद्दल बोलताना म्हणाला, 'वन-नाईट स्टँडनंतर आम्ही दोघं एकमेकांमध्ये अडकलो. यामध्ये काळजी घेणं हे सर्व सुरु झालं'.  या नात्यात आणखी एक वेगळेपण म्हणजे कश्मीरा कृष्णापेक्षा तब्बल 12 वर्षांनी मोठी होती. पण वय किंवा स्थिती यापैकी काहीच त्यांच्या प्रेमात अडथळा ठरलं नाही.

जेव्हा कृष्णाला कळलं की कश्मीरा तिच्या पहिल्या नवऱ्यापासून कायदेशीररित्या वेगळी होत आहे, तेव्हा तो प्रचंड आनंदी झाला. त्यांच्या नात्याला अधिकृत रूप मिळेल याची त्याला खात्री वाटली. काही वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 वेळा गर्भपात 

लग्नानंतर कश्मीरा आणि कृष्णाने आई-बाबा होण्याासठी अनेक प्रयत्न केले. पण हा प्रवास सोपा नव्हता. कश्मीराने भावनिकपणे सांगितले होते की, मी तीन वर्षे गर्भधारणेचा प्रयत्न केला.  IVF मुळे तब्येत खालावली, वजन वाढलं. माझ्या 14 गर्भधारणा अयशस्वी झाल्या. इंजेक्शनमुळे तणाव वाढला. ती मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या खूप थकली होती. लोकांनी तिला ट्रोल केल. 

फिगर खराब होऊ नये म्हणून तिने सरोगसी केली असे आरोपही केले. पण कश्मीराने स्पष्टपणे सांगितले की, मी सरोगसी निवडली कारण मला गर्भधारणा होत नव्हती; माझ्या शरीराने हार मानली, मी नाही. शेवटी, सरोगसीच्या माध्यमातून या जोडप्याला जुळी मुले झाली आणि त्यांचे कुटुंब पूर्ण झाले.

FAQ

1. कृष्णा अभिषेक आणि कश्मीरा शाह यांची ओळख कशी झाली?

‘और पप्पू पास हो गया’ या चित्रपटाच्या सेटवर त्यांची पहिली भेट झाली. तेथूनच त्यांच्या ओळखीची सुरुवात झाली.

2. त्यांच्या नात्याची सुरुवात कशी झाली?

त्यांच्या नात्याची सुरुवात ही रोमान्टिक डेट्सने नव्हे, तर एका वन-नाईट स्टँडने झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये जवळीक वाढत गेली.

3. कश्मीरा कृष्णापेक्षा किती वर्षांनी मोठी आहे?

कश्मीरा कृष्णापेक्षा 12 वर्षांनी मोठी आहे. वय त्यांच्या नात्यासाठी कधीच अडथळा ठरले नाही.

