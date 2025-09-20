English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विक्की-कतरिनाच्या घरात लवकरच नवा पाहुणा? बेबी बंपसह कतरिनाचा फोटो व्हायरल

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral:   गेल्या काही महिन्यांपासून कतरिना कैफच्या प्रेग्नेंसीबाबत सोशल मीडियावर अनेक बातम्या व्हायरल होत आहेत. अशातच आता प्रेग्नेंसीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 02:47 PM IST
विक्की-कतरिनाच्या घरात लवकरच नवा पाहुणा? बेबी बंपसह कतरिनाचा फोटो व्हायरल

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral:  बॉलिवूडची लोकप्रिय जोडी म्हणजे कतरिना कैफ आणि विक्की कौशल.  सध्या सोशल मीडियावर अभिनेत्री कतरिना कैफच्या प्रेग्नन्सीच्या बातम्या जोरदार चर्चेत आल्या आहेत. गेली काही महिने या जोडप्याच्या आई-बाबा होण्याच्या अफवा सोशल मीडियावर रंगत आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत कतरिना कैफ किंवा विक्की कौशलने या बातमीची पुष्टी केलेली नाही किंवा ती फेटाळलेलीही नाही.

अशातच आता अलीकडेच आर्यन खानच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ सीरिजच्या प्रीमियरला अभिनेता विक्की कौशल एकटाच पोहोचला होता. कतरिना कैफ त्यांच्यासोबत दिसली नव्हती. यामुळे तिच्या प्रेग्नन्सीच्या चर्चांना आणखी वेग आला आहे.

कतरिनाचा बेबी बंप फोटो व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर कतरिना कैफचा एक फोटो खूपच चर्चेत आला असून तो प्रचंड व्हायरल देखील होत आहे. ज्यामध्ये ती मरून रंगाच्या गाऊनमध्ये पोज देताना आपला बेबी बंप फ्लाँट करताना दिसत आहे. हा फोटो नेमका मॅटरनिटी फोटोशूटमधला आहे की एखाद्या अॅड शूटदरम्यानचा हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

मात्र, तिचा बेबी बंपचा फोटो पाहून चाहत्यांना देखील आनंद झाला आहे. त्यांनी कतरिनाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर काहींनी कमेंटमध्ये काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत. ज्यामध्ये एका चाहत्याने लिहिलं की, 3 वर्षांनंतर कतरिनाच्या प्रेग्नन्सीची घोषणा झाली तर आपण जिंकलो. तर दुसऱ्याने लिहिलं की, त्यांच्यासाठी खूप आनंद आहे. अभिनंदन. आणखी एका चाहत्याने मजेशीर भाषेत लिहिलं की, हे सगळं सबकॉन्शियस माइंडचं काम आहे. नक्कीच विक्कीचाही हात आहे यात. कॅटला खूप शुभेच्छा, नजर लागू नये. तर एका चाहत्याने थेट लिहिलं, फक्त याच क्षणाची वाट पाहत होतो.

अजूनही अधिकृत घोषणा बाकी

जरी कतरिना कैफचा बेबी बंपचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असेल तर या सगळ्या चर्चांनंतरही विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ या दोघांकडून याबाबत कोणतंही अधिकृत वक्तव्य समोर आलेलं नाही. मात्र, चाहत्यांच्या उत्साहामुळे आणि व्हायरल झालेल्या फोटोंमुळे कतरिना कैफच्या प्रेग्नन्सीबद्दलचे तर्कवितर्क आणखी रंगत आहेत.

FAQ

1. कतरिना कैफ आणि विक्की कौशलच्या प्रेग्नन्सीबद्दल अफवा कधीपासून सुरू झाल्या?

कतरिना कैफ आणि विक्की कौशलच्या पहिल्या अपत्याच्या अफवा गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर रंगत आहेत. जुलै २०२५ मध्ये मुंबईतील फेरी पोर्टवर विक्कीसोबत असलेल्या व्हायरल व्हिडिओमुळे (ओव्हरसाइज्ड व्हाइट शर्ट आणि काळजीपूर्वक चालण्यामुळे) अफवा सुरू झाल्या. नंतर जानेवारी २०२५ मध्ये न्यू इयर पोस्टमधील पोल्का-डॉट ड्रेसनेही चर्चा वाढली. 

2. कतरिना कैफचा बेबी बंप फोटो कशाबद्दल आहे आणि तो कुठून व्हायरल झाला?

सध्या सोशल मीडियावर कतरिना कैफचा एक फोटो व्हायरल होत आहे, ज्यात ती मरून रंगाच्या गाऊनमध्ये पोज देताना बेबी बंप फ्लॉंट करताना दिसत आहे. हा फोटो रेडिटवर शेअर झाला असून, तो एखाद्या अॅड शूट किंवा मॅटरनिटी फोटोशूटमधील असल्याची शक्यता आहे. फोटो व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांनी शुभेच्छा दिल्या आणि चर्चा वाढली. 

3. चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?

चाहत्यांनी फोटोवर शुभेच्छा दिल्या असून, कमेंट्समध्ये आनंद व्यक्त केला आहे. एका चाहत्याने लिहिले, "३ वर्षांनंतर प्रेग्नन्सीची घोषणा झाली तर आपण जिंकलो!" दुसऱ्याने "खूप आनंद आहे, अभिनंदन!" म्हटले. एकाने मजेशीरपणे लिहिले, "हे सबकॉन्शियस माइंडचं काम आहे, विक्कीचाही हात आहे. कॅटला शुभेच्छा!" तर दुसऱ्याने "फक्त याच क्षणाची वाट पाहत होतो" असे म्हटले. काहींनी फोटो डिजिटली अल्टर्ड असल्याचेही सांगितले. 

