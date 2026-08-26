बॉलिवूड अभिनेत्री कृती सेनन रक्षाबंधनानिमित्त केलेल्या एका ज्वेलरी ब्रँडच्या जाहिरातीमुळे चर्चेत आली होती. जाहिरातीतील तिच्या कपड्यांवरून सोशल मीडियावरून टीका झाल्यानंतर कृतिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिले. मात्र, तिच्या समर्थनानंतर अवघ्या एका दिवसात संबंधित ब्रँडने ही जाहिरात सर्व माध्यमांतून हटवण्याचा निर्णय घेतला.
रक्षाबंधनासाठी तयार करण्यात आलेल्या जाहिरातीत कृती सेनन ऑफ-व्हाइट रंगाच्या आकर्षक पोशाखात दिसत होती. या लूकमध्ये ब्रालेट-स्टाइल ब्लाऊज, केप आणि ड्रेप्ड स्कर्टचा समावेश होता. जाहिरात सोशल मीडियावर आल्यानंतर काही नेटकऱ्यांनी पारंपरिक भारतीय सणाच्या जाहिरातीसाठी हा पोशाख योग्य नसल्याचे म्हणत टीका केली. त्यातून सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली.
25 ऑगस्ट रोजी कृतिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत या टीकेला उत्तर दिले. तिच्या मते, कोणत्याही सणाचे महत्त्व आपण काय कपडे घातले आहेत यात नसून त्या सणाशी जोडलेल्या भावना आणि परंपरांमध्ये असते. कृतिने रक्षाबंधनाचा अर्थ केवळ भाऊ-बहिणीच्या नात्यापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. ती आणि तिची बहीण एकमेकींना राखी बांधतात आणि एकमेकींच्या आरोग्य, आनंद आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांनाही त्या कुटुंबाचा भाग मानतात, त्यामुळे त्यांच्याप्रती असलेले प्रेम आणि जिव्हाळाही या भावनेचा एक भाग असल्याचे तिने स्पष्ट केले.
तिने महिलांच्या कपड्यांवरून त्यांच्या संस्कृतीशी असलेले नाते ठरवण्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. काळानुसार पारंपरिक फॅशन बदलली आहे, मात्र एखाद्या महिलेचा संस्कृती आणि परंपरांबद्दलचा आदर तिच्या कपड्यांवरून ठरवला जाऊ नये, असा कृतिचा मुद्दा होता.
कृतिच्या पोस्टनंतर आता संबंधित ज्वेलरी ब्रँडनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि सणांविषयी ब्रँडला अत्यंत आदर असल्याचे सांगत त्यांनी जाहिरात सर्व माध्यमांतून हटवण्याचा निर्णय घेतला. ब्रँडच्या म्हणण्यानुसार, या जाहिरातीमुळे समाजातील काही घटकांच्या भावना दुखावल्या असतील, तर तो त्यांचा हेतू नव्हता. त्यामुळे कोणाच्याही भावनांचा अनादर होऊ नये म्हणून जाहिरात मागे घेण्यात आली.
या वादात अभिनेत्री कंगना रणौत हिनेही कृतिच्या जाहिरातीवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली होती. महिलांकडे आज विविध प्रकारचे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र सण आणि परंपरांच्या संदर्भात काही मर्यादांचा विचार करायला हवा, असे मत तिने सोशल मीडियावर व्यक्त केले. कंगनाच्या या प्रतिक्रियेमुळेही जाहिरातीवरील चर्चा आणखी रंगली.
दरम्यान, कृतिने महिलांच्या कपड्यांवरून त्यांच्या संस्कृतीची किंवा मूल्यांची मोजमाप करण्याच्या मानसिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ही जाहिरात आता हटवण्यात आली असली तरी फॅशन, संस्कृती आणि सणांच्या बदलत्या अर्थावरून सुरू झालेली चर्चा सोशल मीडियावर कायम आहे.