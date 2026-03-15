  • Marathi News
  • सत्ते पे सत्ता,लंबी जुदाई मधून लोकप्रियता मिळवलेल्या अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांचं निधन

'सत्ते पे सत्ता','लंबी जुदाई' मधून लोकप्रियता मिळवलेल्या अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांचं निधन

Bollywood Actress Death : अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांचं वयाच्या 72 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांनी जवळपास 100 हून अधिक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. मात्र सुभाष घई यांच्या 'लंबी जुदाई' या गाण्याने ओळख निर्माण केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 04:35 PM IST
'सत्ते पे सत्ता','लंबी जुदाई' मधून लोकप्रियता मिळवलेल्या अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांचं निधन

बॉलीवूड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा ​​यांचे वयाच्या 72 व्या वर्षी निधन झाले. 1980 ते 1990 च्या दशकापर्यंत त्यांनी हिंदी चित्रपटांमध्ये अनेक लोकप्रिय भूमिका केल्या. जरी त्यांनी मुख्य अभिनेत्री म्हणून कधीही चित्रपटसृष्टीवर वर्चस्व गाजवले नाही, तरी त्यांनी अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचा भाग म्हणून काम केले आणि त्यांच्या सहाय्यक भूमिकांद्वारे लोकांच्या हृदयावर अमिट छाप सोडली. त्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही.

मधु यांच्या निधनाची बातमी मिळताच सुभाष घई यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी त्यांना एक "विनम्र" महिला म्हणून आठवले. सुभाष घई यांनी "लम्बी जुदाई" मध्ये का निवडले हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, "ते पाकिस्तानी गायिका रेश्माने गायलेले एक लोकगीत होते. म्हणून, मला डोळ्यांत चमक असलेली उत्तर भारतीय अभिनेत्री हवी होती. म्हणूनच मी मधु मल्होत्रा यांना कास्ट केले आणि हे गाणे अमर झाले. मी त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी अशी प्रार्थना करतो."

निधनाचं कारण काय?

अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांच्या निधनाचं कारण अद्याप कुणीही सांगितलेलं नाही. सुभाष घई यांना त्यांच्या निधनाची माहिती मिळाली. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, मधु मल्होत्रा यांचं वयाच्या 72 व्या वर्षी निधन झालं आहे. वयानुसार, मधु मल्होत्रा यांचं निधन झाल्याच सांगण्यात येत आहे. 

100 हून अधिक सिनेमे 

1983 मध्ये सुभाष घई यांच्या बॉक्स ऑफिसवर गाजलेल्या "हिरो" या चित्रपटातील "लम्बी जुदाई" या गाण्यावर मधु मल्होत्रा ​​लिप-सिंक करताना दिसली. ज्यात जॅकी श्रॉफ आणि मीनाक्षी शेषाद्री यांनी अभिनय केला होता. 1982मध्ये आलेल्या "सत्ते पे सत्ता" या चित्रपटात त्या अभिनेता पेंटलसोबतही दिसल्या. त्या वेळी त्यांना लोकप्रियता मिळाली आणि नंतर त्यांनी 100 हून अधिक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. 

मधु मल्होत्रा यांचा काळ

मधुने "विश्वनाथ" (1978), "कर्ज" (1980) आणि "विधाता" (1982) सारख्या चित्रपटांमध्ये छोटी भूमिका केल्या होत्या. मोहन भाकरी यांच्या "खूनी मुर्दा" (1989) आणि "रुहानी तकत" (1991) सारख्या हॉरर चित्रपटांमध्येही दिसल्या. त्यांनी 1975 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या रॅमसे ब्रदर्सच्या "अंधेरा" या हॉरर चित्रपटातून तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांचा मोठी कारकिर्द 1979 मध्ये शक्ती सामंतांच्या "द ग्रेट गॅम्बलर" या अॅक्शन चित्रपटातून झाला. 1980 मध्ये, ती "कर्ज" मध्ये पिंकी म्हणून दिसली. मधु मल्होत्रा ​​शेवटची मोहन भाकरी यांच्या "वो बेवफा थी" (2000) मध्ये दिसल्या होत्या. ज्यामध्ये अन्नपूर्णा आणि सुदेश बेरी यांनी अभिनय केला होता.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

