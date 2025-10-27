माधुरीने नाकारलेला नाना पाटेकरांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 4.75 कोटी बजेट अन् कमाई....

Nana Patekar Film: बॉलिवूडमधील दोन प्रसिद्ध कलाकार माधुरी दीक्षित आणि नाना पाटेकर यांनी 80 आणि 90 च्या दशकात अनेक सुपरहिट चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. या काळात दोघांनी एकत्र पडद्यावरही काम केलं. पण तुम्हाला माहिती आहे की, माधुरीनं नाना पाटेकरांच्या एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटाला नकार दिला होता?
माधुरी दीक्षितनं 1984 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘अबोध’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. मात्र, तिला खरी ओळख मिळाली ती 1988 मधील ‘तेजाब’ या सुपरहिट चित्रपटामुळे. त्यानंतर तिच्या कारकिर्दीत एकापेक्षा एक हिट चित्रपटांचा वर्षाव झाला. परंतु व्यस्त शेड्युलमुळे माधुरीनं त्या काळात अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्सना नकार दिला. त्यापैकी एक चित्रपट होता नाना पाटेकरांचा ‘अग्निसाक्षी’.
1996 साली प्रदर्शित झालेला ‘अग्निसाक्षी’ हा चित्रपट दिग्दर्शक पार्थो घोष यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटात जॅकी श्रॉफ मुख्य भूमिकेत होता तर नाना पाटेकर यांनी महत्त्वाची सहाय्यक भूमिका साकारली होती. मनीषा कोईरालाने या चित्रपटात नायिकेची भूमिका साकारली होती. मात्र, या भूमिकेसाठी सर्वात आधी माधुरी दीक्षितलाच ऑफर देण्यात आली होती. त्या काळात माधुरी ‘याराना’ या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असल्याने तिच्याकडे या चित्रपटासाठी वेळ नव्हता. त्यामुळे तिनं ही भूमिका नाकारली.
माधुरीच्या नकारानंतर ही भूमिका मनीषा कोईराला मिळाली. तरीही नाना पाटेकर यांनी आपल्या दमदार अभिनयानं प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यांनी या चित्रपटात ‘विश्वनाथ’ हे पात्र साकारलं होतं. त्याच्या अप्रतिम अभिनयासाठी नाना पाटेकर यांना राष्ट्रीय पुरस्कार ‘सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेता’ पुरस्कार मिळाला.
15 मार्च 1996 रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'अग्निसाक्षी’मध्ये जॅकी श्रॉफ यांनी ‘सूरज कपूर’ आणि मनीषा कोईरालानं ‘मधु’ हे पात्र साकारलं होतं. या चित्रपटात रवि बहल, दिव्या दत्ता, आलोकनाथ आणि अवतार गिल यांसारख्या दिग्गज कलाकारांचाही सहभाग होता.
सुमारे 4.75 कोटींच्या बजेटवर तयार झालेल्या या चित्रपटानं जगभरात तब्बल 31.35 कोटींची कमाई केली होती. ‘राजा हिंदुस्तानी’नंतर ‘अग्निसाक्षी’ हा 1996 मधील दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला होता.
जरी माधुरी दीक्षितनं या चित्रपटाचा भाग होण्यास नकार दिला तरी तिच्या आणि नाना पाटेकरांच्या जोडीने ‘प्रहार’, ‘वाजपेयी’, ‘त्रिकाल’ आणि ‘परिंदा’सारख्या चित्रपटांत झळकून प्रेक्षकांची मने जिंकली होती.
FAQ
माधुरी दीक्षितने ‘अग्निसाक्षी’ चित्रपटाला का नकार दिला?
माधुरी दीक्षित त्या काळात ‘याराना’ चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असल्याने ‘अग्निसाक्षी’ साठी वेळ नसल्यामुळे तिने भूमिका नाकारली. ही भूमिका नायिकेची होती आणि माधुरीला ही संधी मिळाली होती, पण व्यस्त शेड्यूलमुळे ती गमावली गेली.
‘अग्निसाक्षी’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोणाचं आणि मुख्य कलाकार कोण-कोण?
‘अग्निसाक्षी’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन पार्थो घोष यांचं आहे. मुख्य कलाकार: जॅकी श्रॉफ (सूरज कपूर), मनीषा कोईराला (मधु), नाना पाटेकर (विश्वनाथ). इतर कलाकार: रवि बहल, दिव्या दत्ता, आलोकनाथ आणि अवतार गिल.
नाना पाटेकर यांना ‘अग्निसाक्षी’ साठी काय पुरस्कार मिळाला?
नाना पाटेकर यांनी ‘अग्निसाक्षी’ मधील विश्वनाथ या भूमिकेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार ‘सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेता’ मिळवला. त्यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं, जरी माधुरीने भूमिका नाकारली असली तरी.