माधुरीच्या 'या' गाण्याचा वाद थेट गेला होता कोर्टात, दूरदर्शन आणि रेडिओने घातली होती बंदी, प्रचंड झाला होता विरोध

Madhuri Dixit Most Controversial Song: बॉलिवूडची ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित 90 च्या दशकातील अशी सुपरस्टार अभिनेत्री होती, जिने अभिनय, स्माईल आणि नृत्याने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली. बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्यांचे तिच्यासोबत काम करण्याचे स्वप्न होते. मात्र,
तिच्या करिअरमध्ये एक गाणं असं होतं ज्याची खूप चर्चा झाली आणि ते गाण्यामुळे वाद निर्माण झाला आणि ते गाणं दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर बंदी घालण्यात आली. ही गोष्ट आहे 1993 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुभाष घई निर्देशित सुपरहिट चित्रपट ‘खलनायक’ मधील ‘चोली के पीछे क्या है’.
‘खलनायक’मध्ये संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जैकी श्रॉफ हे प्रमुख भूमिकेत होते. फक्त 4 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने 21 कोटी रुपयांची कमाई करून हिट ठरला.
परंतु, माधुरी दीक्षितवर आधारित ‘चोली के पीछे क्या है’ या गाण्याचे बोल काही लोकांना अश्लील व स्त्रियांच्या विरोधातील अपमानजनक वाटले. नाराज व्यक्तींनी हा वाद न्यायालयात नेला आणि हे गाणं चित्रपटातून काढण्याची आणि विक्री झालेल्या कैसेट्स परत मागण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने सुनावणी नंतर ठरवले की गाण्यात काहीही अपमानजनक नाही. तरीही वाद शांत झाला नाही. त्या वेळी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गाण्याचे समर्थन करत म्हटले की, 'गाण्यात काहीही चुकीचे नाही; विरोध थांबवावा'. परंतू, दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ यांनी आपल्या स्तरावर हे गाणं बॅन केले आणि ते टीव्ही व रेडिओवर लावण्यास बंदी घातली.
‘चोली के पीछे क्या है’ गाण्याची लोकप्रियता इतकी होती की 2024 मध्ये करीना कपूर, तब्बू आणि कृति सैनॉन यांच्या चित्रपट ‘क्रू’ मध्ये याचे रीमेक तयार केले गेले. या रीमेकमध्ये गाणं चित्रपटात बॅकग्राउंड म्युझिक म्हणून वापरले गेले आणि प्रेक्षकांनी त्याचे जोरदार कौतुक केले. या गाण्यातील माधुरी दीक्षितच्या अदा आणि सुभाष घईंच्या दिग्दर्शनाने हे गाणं चित्रपटसृष्टीत एक कंट्रोवर्शियल चॅप्टर म्हणून नोंदवले गेले.
