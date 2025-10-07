English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माधुरीच्या 'या' गाण्याचा वाद थेट गेला होता कोर्टात, दूरदर्शन आणि रेडिओने घातली होती बंदी, प्रचंड झाला होता विरोध

Madhuri Dixit: माधुरी दीक्षितचा 4 कोटी बजेट असणाऱ्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर केली होती 21 कोटींची कमाई. या चित्रपटातील एका गाण्यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 7, 2025, 05:17 PM IST
माधुरीच्या 'या' गाण्याचा वाद थेट गेला होता कोर्टात, दूरदर्शन आणि रेडिओने घातली होती बंदी, प्रचंड झाला होता विरोध

Madhuri Dixit Most Controversial Song:  बॉलिवूडची ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित 90 च्या दशकातील अशी सुपरस्टार अभिनेत्री होती, जिने अभिनय, स्माईल आणि नृत्याने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली. बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्यांचे तिच्यासोबत काम करण्याचे स्वप्न होते. मात्र, 

Add Zee News as a Preferred Source

तिच्या करिअरमध्ये एक गाणं असं होतं ज्याची खूप चर्चा झाली आणि ते गाण्यामुळे वाद निर्माण झाला आणि ते गाणं दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर बंदी घालण्यात आली. ही गोष्ट आहे 1993 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुभाष घई निर्देशित सुपरहिट चित्रपट ‘खलनायक’ मधील ‘चोली के पीछे क्या है’.

गाण्यामुळे निर्माण झालेला वाद

‘खलनायक’मध्ये संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जैकी श्रॉफ हे प्रमुख भूमिकेत होते. फक्त 4 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने 21 कोटी रुपयांची कमाई करून हिट ठरला.

परंतु, माधुरी दीक्षितवर आधारित ‘चोली के पीछे क्या है’ या गाण्याचे बोल काही लोकांना अश्लील व स्त्रियांच्या विरोधातील अपमानजनक वाटले. नाराज व्यक्तींनी हा वाद न्यायालयात नेला आणि हे गाणं चित्रपटातून काढण्याची आणि विक्री झालेल्या कैसेट्स परत मागण्याची मागणी केली होती.

कोर्टाचा मोठा निर्णय

न्यायालयाने सुनावणी नंतर ठरवले की गाण्यात काहीही अपमानजनक नाही. तरीही वाद शांत झाला नाही. त्या वेळी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गाण्याचे समर्थन करत म्हटले की, 'गाण्यात काहीही चुकीचे नाही; विरोध थांबवावा'. परंतू, दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ यांनी आपल्या स्तरावर हे गाणं बॅन केले आणि ते टीव्ही व रेडिओवर लावण्यास बंदी घातली. 

‘चोली के पीछे क्या है’ गाण्याची लोकप्रियता इतकी होती की 2024 मध्ये करीना कपूर, तब्बू आणि कृति सैनॉन यांच्या चित्रपट ‘क्रू’ मध्ये याचे रीमेक तयार केले गेले. या रीमेकमध्ये गाणं चित्रपटात बॅकग्राउंड म्युझिक म्हणून वापरले गेले आणि प्रेक्षकांनी त्याचे जोरदार कौतुक केले. या गाण्यातील माधुरी दीक्षितच्या अदा आणि सुभाष घईंच्या दिग्दर्शनाने हे गाणं चित्रपटसृष्टीत एक कंट्रोवर्शियल चॅप्टर म्हणून नोंदवले गेले.

FAQ

‘चोली के पीछे क्या है’ गाणे कोणत्या चित्रपटातील?

हे गाणे १९९३ च्या सुपरहिट ‘खलनायक’ चित्रपटातील आहे. दिग्दर्शन सुभाष घई यांचे असून, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकेत आहेत.

गाण्याचा वाद कसा सुरू झाला?

गाण्याचे बोल स्त्रियांच्या विरोधातील अपमानजनक वाटले. विरोधकांनी न्यायालयात केस दाखल केली आणि गाणे चित्रपटातून काढून विक्री बंद करण्याची मागणी केली.

चित्रपटाचे बजेट आणि कमाई काय?

बजेट ४ कोटी रुपये होते, आणि चित्रपटाने २१ कोटी कमावले, ज्यामुळे तो हिट ठरला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
madhuri dixitमाधुरी दीक्षितbollywoodEntertainment

इतर बातम्या

महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात होणार मोठा बदल, मुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र बातम्या