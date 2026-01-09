वयाच्या 15 वर्षी लग्न, 17 व्या वर्षी आई... स्वतःच्याच मुलीच्या मृत्युसाठी प्रार्थना करणाऱ्या 'या' अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

Moushumi Chatterjee: प्रसिद्ध अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जीने एकेकाळी सर्वात मोठ्या स्टार्ससोबत अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले. तिने 'रोटी कपडा और मकान', 'अनारी', 'फूल खिले हैं गुलशन गुलशन' आणि 'प्यासा सावन' सारख्या उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये काम केले. अभिनेत्री मौसमी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिली. ती अगदी लक्झरीयस आयुष्य जगली आहे मात्र पैसा कधीच दुःख कमी करता येत नाही. याची तिला तेव्हा कल्पना आली जेव्हा तिने स्वतःच्या मुलीच्या मृत्युसाठी प्रर्थना केली.
माझी मुलगी वेदनेने माझ्या डोळ्यांसमोर रडायची आणि मी...
मौसमी चॅटर्जीने लहर रेट्रोला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की, त्यांची मुलगी पायल चॅटर्जी हिचे 2019 मध्ये वयाच्या 45 व्या वर्षी निधन झाले. तिच्या निधनाने अभिनेत्री आणि तिच्या पतीला मोठा धक्का बसला. मौसमीची मुलगी पायल तिच्या मृत्यूपूर्वी बराच काळ आजाराशी झुंज देत होती. पायलला मधुमेह झाला होता आणि त्यानंतर ती दोन वर्षे कोमात होती.
मुलीबद्दल बोलताना अभिनेत्री मौसमी म्हणाली, "माझी मुलगी रुग्णालयात वेदनेने रडायची. ती बोलू शकत नव्हती, पण तिच्या चेहऱ्यावर तिचे दुःख स्पष्ट दिसत होते. तिचा त्रास पाहणे माझ्यासाठी असह्य होते. मी तिच्या मृत्यूसाठी देवाकडे प्रार्थना करायचे, जेणेकरून तिला तिच्या वेदनांपासून मुक्ती मिळेल." हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की तिच्या मुलीच्या मृत्यूनंतर, तिचे जावयाशी भांडण झाले होते, तिने त्याच्यावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला होता.
तिच्याविषयी जाणून घेण्यासाठी सगळे नेहमीच उत्सुक असत मात्र तिच्या आयुष्यातील बातम्या सर्वात जास्त तेव्हा चर्चेत आल्या जेव्हा तिच्या जावयाने आरोप केला की ती तिच्या मुलीला शेवटची भेटायलाही आली नाही. याउलट मैसमी चटर्जीने आरोप केला की तिच्या मुलीची जावयाने नीट काळजी घेतली नाही.
पहिलाच चित्रपट ठरला होता सुपरहिट
मौसमी चॅटर्जीने तिच्या कारकिर्दीत 131हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिच्या काळातील एक आघाडीची नायिका, मौसमी चॅटर्जीने राजेश खन्ना यांच्यासोबतही पडद्यावर प्रेम केले. 1967 च्या 'बालिका वधू' या चित्रपटातून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या मौसमीने परिणीता, अनुराग, अनिंदिता, नैना, कच्चे धागे, गुलाम बेगम बादशाह आणि बेनाम यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तिच्या अभिनय कौशल्याची सिद्धता केली.
मौसमीने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत आणि तिच्या अभिनयाने 131 हून अधिक कथांमध्ये जीव ओतला आहे. अवघ्या वर्षापुर्वीच मौसमी पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर परतली होती. तिने 'अरी' या चित्रपटात एक दमदार भूमिका साकारत आहे.