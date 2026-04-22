'त्या' शेवटच्या 10 मिनिटांत नेमकं काय झालं? मुमताज यांनी सांगितलं आशा भोसले रुग्णालयात असतानाच्या क्षणाबद्दल

Mumtaz On Asha Bhosle: प्रसिद्ध आणि दिगज्ज अभिनेत्री मुमताज यांनी आशा भोसले रुग्णालयात असताना शेवटच्या 10 मिनिटांत काय झालं याबद्दल, त्या क्षणांबद्दल माहिती दिली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 22, 2026, 07:52 AM IST
Actress Mumtaz talks about last meeting with singer Asha Bhosle: भारताची दिगज्ज गायिका आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या या अचानक झालेल्या निधनाने संपूर्ण देश हळहळला.  संगीत विश्वात तर एक मोठी पोकळी निर्माण झाली. त्यांच्या निधनानंतर, अनेक कलाकारांनी एकमताने सांगितले की आशा भोसले यांची जागा कोणीही भरून काढू शकत नाही. त्यांच्या अंतिमदर्शनाला अनेक मोठ्या लोकांनी, कलाकारांनी उपस्थिती लावली. त्या जेव्हा रुग्णालयात दाखल होत्या तेव्हाही त्यांना भेटण्यासाठी अनेकांनी हजेरी लावलेली. आता, बॉलिवूडची दिगज्ज लोकप्रिय अभिनेत्री मुमताज यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्याशी संबंधित एक अतिशय भावनिक आणि मन हेलावून टाकणारी आठवण शेअर केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आशा भोसले यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणांत त्यांना भेटण्याची संधी अगदी थोडक्यात हुकली. 

शेवटचे ते 10 मिनिटं ...  

मुमताज यांनी एका मुलाखतीती सांगितलं की, आशा भोसले रुग्णालयात दाखल असल्याचे कळताच त्या तातडीने त्यांना भेटण्यासाठी गेल्या. मात्र तिथे पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना आत जाऊ दिले नाही. आशाजींची प्रकृती खूपच नाजूक असल्याने कोणालाही भेटण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे मुमताज यांना त्यांना फक्त दूरूनच पाहावे लागले. त्या क्षणी त्यांना वाटले की उद्या परत येऊन शांतपणे भेट घेता येईल. पण नशिबाने वेगळेच काही ठरवले होते. त्या रुग्णालयातून बाहेर पडल्या, कारमध्ये बसल्या आणि अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांतच त्यांना फोन आला. त्या फोनवरून कळाले की आशा भोसले यांचे निधन झाले आहे. हा क्षण आठवताना मुमताज खूप भावुक झाल्या आणि त्यांनी सांगितले की, “मी त्यांना शेवटचं बोलूही शकले नाही, ही गोष्ट मनाला कायमची बोचणार आहे.”

होती जिव्हाळ्याची मैत्री 

मुमताज आणि आशा भोसले यांचं नातं फारच छान होतं.  त्या दोघींची केवळ ओळख नव्हती, तर त्या एकमेकींच्या जिव्हाळ्याच्या मैत्रिणी होत्या. मुमताज सांगतात की, आशा जी कधी कधी त्यांच्या घरीही येत असत, गप्पा मारत, जुन्या आठवणींना उजाळा देत. मुमताज यांनी सांगितलं की, “त्या अतिशय प्रेमळ आणि दिलखुलास स्वभावाच्या होत्या. त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे म्हणजे एक वेगळाच आनंद होता.” त्यांच्या जाण्याने केवळ संगीत क्षेत्रालाच नाही, तर वैयक्तिक आयुष्यातही मोठी पोकळी निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले.

मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधीही दोघींमध्ये संवाद झाला होता. त्या संभाषणात आशा भोसले यांनी काही गाण्यांविषयी बोलताना “आजा ओ मेरे राजा” आणि “जन्नत की सैर” ही गाणी त्यांच्या कारकिर्दीतील आव्हानात्मक गाण्यांपैकी होती असं सांगितलेलं. इतक्या वर्षांच्या अनुभव असूनही त्या अजूनही आपल्या कामाकडे किती गांभीर्याने पाहत होत्या, हे यातून दिसून येते.

लता आणि आशा यांच्याबद्दल काय म्हणाल्या मुमताज 

तसेच, लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांची नेहमी केली जाणारी तुलना यावरही मुमताज यांनी स्पष्ट मत मांडले. त्या म्हणाल्या की, “या दोघी दिग्गज कलाकारांची तुलना करणेच चुकीचे आहे. दोघींची गाण्याची शैली, आवाका आणि ताकद पूर्णपणे वेगळी होती.” त्यांनी सांगितले की आशा भोसले यांची खासियत म्हणजे त्यांची  रोमँटिक, कॅबरे किंवा हलकी-फुलकी गाणी सादर करण्याची शैली, तर लता मंगेशकर यांची ताकद शास्त्रीय संगीतावर आधारित, भावपूर्ण आणि सुरेल गाण्यांमध्ये होती.

मुमताज यांच्या या आठवणींमधून आशा भोसले यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांची कलात्मकता आणि त्यांच्या नात्यांतील उबदारपणा स्पष्टपणे जाणवतो. त्यांच्या जाण्याने एक युग संपले, आणि त्या रिकाम्या जागेची भरपाई होणे अशक्य आहे, असेच अनेकांच्या भावना आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

