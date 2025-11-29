English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुला माझ्यासोबत बेड शेअर करावा लागले..', काम देण्याच्या बहाण्याने या टीव्हीच्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीला आलेली अश्लील ऑफर.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 02:28 PM IST
'माझ्यासोबत बेड शेअर कर', कामाच्या बहाण्याने या मराठी अभिनेत्रीच्या समोर ठेवलेली अश्लील अट!

Bollywood Actress : बॉलिवूड आणि छोट्या पडद्यावर नाव कमावलेली अभिनेत्री नेहा पेंडसे आज एक यशस्वी आणि लोकप्रिय कलाकर आहे. पण या यशामागे तिची वर्षानुवर्षांची मेहनत, संघर्ष आणि जिद्द दडलेली आहे. नेहाने अतिशय लहान वयात आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. तिच्या प्रवासातील काही अनुभव ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल.

नेहा पेंडसेने एका मुलाखतीत सांगितले की ती चाइल्ड आर्टिस्ट होती आणि तिने अतिशय लहानपणी काम सुरू केले होते. फक्त 10 वर्षांची असताना तिला पहिली कमाई म्हणून 500 रुपये मिळाले. हे पैसे तिने आनंदाने आपल्या आई-वडिलांकडे दिले.

नेहाने सुरुवात केली होती छोट्या पडद्यावरून.  कॅप्टन हाउस, पडोसन आणि हसरतें या मालिकांमुळे तिला चांगली ओळख मिळाली. यानंतर ती थेट बॉलिवूडमध्ये पोहोचली आणि ‘दाग: द फायर’ या चित्रपटात दिसली. या चित्रपटात तिने सनी देओल यांच्या बहिणीची भूमिका साकारली होती. नेहाने केवळ हिंदीतच नाही तर इतर भाषांमध्येही आपली छाप पाडली. ज्यामध्ये तेलुगू, तमिळ आणि मराठी भाषांचा समावेश आहे. तीने काम केलेल्या प्रत्येक भाषेत तिच्या अभिनयाचे कौतुक झाले.

कास्टिंग काउचचा कटू अनुभव

एका मुलाखतीत नेहाने सांगितले की तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिला चुकीच्या हेतूने अश्लील ऑफर देण्यात आली होती. तिला माझ्यासोबत बेड शेअर करावा लागेल अशी ऑफर मिळाली. ज्याला तिने ठाम नकार दिला.

तिने सांगितले की,  'अशा गोष्टी ऐकून खूप दुख होतं, पण मी कधीच हार मानली नाही.' संघर्षाच्या काळात न डगमगणाऱ्या नेहाला कधी काम नव्हते, ऑफर्स मिळत नव्हत्या.

रिश्तेदारांनीही टोमणे मारले 

लहान मुलगी आणि चित्रपट लाइनमध्ये काम? योग्य नाही.  पण आज तेच लोक म्हणतात, नेहा माझी कजिन आहे, नेहा माझी बहिण आहे. नेहाने हसत हसत सांगितले की काळ बदलला आणि तिचं यश पाहून लोकांची मतंही बदलली.

‘भाभीजी घर पर हैं’ आणि ‘May I Come In Madam?’ ने दिला नवा ब्रेक. टीव्हीवर नेहाला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.  मे आय कम इन मॅडम? मधील ‘मॅडम’ची भूमिका. भाभीजी घर पर हैं मधील विनोदी अंदाज. प्रेक्षकांना फार आवडला.

