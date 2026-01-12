English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चांवर बॉलिवूड अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली आता आमच्यात...

सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चांवर बॉलिवूड अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली 'आता आमच्यात...'

Bollywood actress opens up on rumors of affair with Sachin Pilgaonkar : 'नदियों के पार'मधील गुंजा-चंदनची जोडी चर्चेचा विषय झाली; सचिन पिळगावकर आणि साधना यांच्या अफेअरवर अभिनेत्रीचा खुलासा.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 10:33 AM IST
सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चांवर बॉलिवूड अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली 'आता आमच्यात...'

बॉलीवूड आणि मराठी सिनेमाच्या क्षेत्रात सचिन पिळगावकर आणि साधना सिंग यांच्या अभिनयाची एक वेगळी ओळख आहे. १९८२ साली प्रदर्शित झालेला 'नदियों के पार' हा सिनेमा दोन्ही कलाकारांच्या करिअरमधील एक अति महत्त्वाचा ठरलेला टर्निंग पॉइंट होता. या सिनेमामध्ये सचिन आणि साधना यांच्या दमदार अभिनयामुळे त्या काळात प्रेक्षकांच्या मनावर अमिट ठसा सोडला. सिनेमात गुंजा आणि चंदन या दोघांच्या प्रेमकथेने प्रेक्षकांना आतुर केलं आणि ते दोघे त्या वेळेस एक रोमांटिक जोडी म्हणून प्रसिद्ध झाले.

तथापि, या सिनेमानंतर त्यांच्याबद्दल अफेअरच्या चर्चांनी रफ्तार पकडली. अनेक मीडिया चॅनेल्स, गॉसिप आणि चर्चांनी अशा अफवांवर भरपूर लक्ष केंद्रित केलं. अभिनेत्री साधना सिंग यांनी एका पॉडकास्टमध्ये या चर्चांवर आपले विचार मांडले आणि त्याचबरोबर त्या आणि सचिन यांच्यातील नात्याचा खुलासा केला. साधना सिंगच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या आणि सचिनच्या मैत्रीच्या गोड आठवणी पुन्हा एकदा उलगडल्या.

एकमेकांना ओळखण्याची सुरुवात

साधना सिंग सांगतात, "सिनेमाच्या शूटिंगपूर्वी मी मुंबईत आले होती आणि त्या वेळेस मी ज्या ठिकाणी राहत होतो, तिथे सचिन पिळगावकर यांचं येणं-जाणं होतं. तेव्हा आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो. त्याच वेळी सचिनजी 'नवरी मिळे नवऱ्याला' या सिनेमाच्या दिग्दर्शनात व्यस्त होते, जो एक मराठी सिनेमा होता." साधनांच्या या कथनावरून हे स्पष्ट होतं की त्यांची आणि सचिनची ओळख अगदी एक साधी आणि सहलीची होती.

'नदियों के पार' सिनेमाच्या कास्टिंगमध्ये भागीदारी

'नदियों के पार' सिनेमाच्या कास्टिंगदरम्यान, सचिन पिळगावकर यांनी साधनाचा फोटो पाहून आनंद व्यक्त केला आणि लगेचच त्यांना ओळखलं. साधना म्हणाल्या, 'कास्टिंग फाइनल झाल्यानंतर सचिनजींनी माझा फोटो पाहिला आणि 'हिला तर मी ओळखतो' असं म्हटलं. आम्ही आधीपासूनच ओळखत असल्याने, त्यांच्यासोबत काम करायला मला कधीच अडचण आली नाही.' यामुळे हे दिसून येतं की दोघांचं एकमेकांविषयीचं नातं खूप जास्त सहज आणि नैतिक होता.

एक मॅच्योर मैत्रीचा अनुभव

साधना पुढे म्हणाल्या, 'आमचं सेन्स ऑफ ह्युमर खूप चांगलं होतं, आणि आमच्या दोघांच्या मैत्रीचं एक वेगळं स्पेशल बंधन होतं. त्या काळी मी आधीच एका रिलेशनशिपमध्ये होती, त्यामुळे मी सचिनकडे कधीच रोमँटिक दृष्टीने पाहिलं नाही. पण 'नदियों के पार' सिनेमानंतर आम्ही एकत्र आणखी काही सिनेमे केले, मात्र त्या सिनेमांची यशस्विता 'नदियों के पार'सारखी कधीच झाली नाही.'

मैत्रीचं गोड बंधन आणि नंतरचा बदल

साधना सिंग यांनी सांगितलं की, लग्नानंतरही ते दोघे चांगले मित्र होते. त्यांच्यातील मैत्री कायम राहिली, आणि दोघांचं प्रोफेशनल रिलेशनशिप चांगल्या प्रकारे काम करत होतं. "लग्नानंतरही आम्ही चांगले मित्र होतो. आम्ही एकमेकांशी चांगला संवाद साधत होतो, आणि आमची मैत्री मजबूत झाली होती. मात्र, काही काळानंतर, आमच्या मैत्रीत काही अंतर आलं आणि आता आमच्यात ती जुनी जवळीक राहिली नाही." साधनांनी हे सांगितलं, ज्यामुळे त्यांच्या आणि सचिनच्या नात्याच्या बदलाच्या गोष्टी उघड झाल्या.

मित्रत्वाचा बदल

साधना सिंग यांच्या या खुलास्यानंतर हे स्पष्ट झालं की त्यांच्या आणि सचिन यांच्या नात्यात एकच गोड मैत्री होती, ज्याचा कोणताही रोमँटिक संबंध नव्हता. साधनांनी सांगितलं की, त्यांनी सदैव सचिनला एक मित्र म्हणूनच पाहिलं, आणि कधीच त्या दृष्टीने त्याच्या संपर्कात नव्हत्या. तथापि, आयुष्यातील काही घटनांमुळे दोघांमधील जवळीक कमी झाली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना त्यांची मैत्रीची खरी गोष्ट समजली.

साधना सिंग यांच्या या खुलास्यानंतर 'नदियों के पार' सिनेमाच्या कॅमिस्ट्रीला नव्याने एक व्याख्या मिळाली. त्यांच्यातील मैत्री आणि एकमेकांबद्दलचा आदर हा सिनेमाच्या कथेशी जोडला जातो. आज, ते दोघेही आपल्या करिअरमध्ये वेगवेगळ्या दिशांना निघून गेले आहेत, पण एकटं राहून त्यांच्या पासून ज्या काही आठवणी शिल्लक आहेत, त्या कायम त्यांच्या मनात राहतील.

