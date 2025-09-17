प्रियंका चोप्राचे 'या' विवाहित अभिनेत्यासोबत होते अफेअर, प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने केला मोठा खुलासा

Priyanka Chopra : भारतामधील प्रसिद्ध जाहिरातींचा राजा म्हणून ओळख असणारे प्रल्हाद कक्कड यांना आज कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांनी असा धक्कादायक खुलासा केला आहे. ज्यामध्ये एक काळ असा होता जेव्हा प्रियंका चोप्रा एका सुपरस्टारसोबत गंभीर नात्यात होती असं विधान त्यांनी केलं आहे.
प्रल्हाद कक्कड यांनी एका मुलाखतीत थेट नाव न घेता प्रियंका चोप्रा आणि एका सुपरस्टारचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रियंका आणि शाहरुख खान यांचे नाव बराच काळ एकत्र घेतले जात होते. विशेषतः ‘डॉन’ (2006) आणि ‘डॉन 2’ (2011) या चित्रपटांमध्ये दोघांनी एकत्र काम केले आणि त्या काळात त्यांची जोडी खूप लोकप्रिय झाली होती. दोघांचे अफेअर असल्याच्या चर्चा तेव्हा जोरात होत्या. पण प्रियंकाने या विषयावर कधीच स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली नाही.
या मुलाखतीत प्रल्हाद कक्कड यांनी प्रियंकाबद्दल मोठ्या आदराने बोलताना सांगितले की, 'प्रियंका चोप्रा ही अतिशय हुशार आणि कामावर फोकस असलेली अभिनेत्री आहे. तिच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव शानदार होता. ती एकाग्रचित्त, मेहनती आणि कामासाठी कटिबद्ध आहे. तिच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळा सन्मान आहे.
ती कधीही आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने बोलत नाही. दोघांचे अफेअर चर्चेत असले तरी तिने कधीही त्यावर काही बोलणे किंवा प्रतिक्रिया देणे टाळले. तिला लोकांनी यावर काहीही लिहावे किंवा बोलावे असे वाटत नव्हते.'
प्रल्हाद कक्कड यांनी पुढे खुलासा केला की 2000 मध्ये फेमिना मिस इंडिया स्पर्धेत प्रियंका चोप्रा आणि लारा दत्ता दोघी सहभागी होत्या. त्या वेळी लारा दत्ताने टायटल जिंकले तर प्रियंका फर्स्ट रनर-अप ठरली. दोघींनी त्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय सौंदर्यस्पर्धेतही सहभाग घेत मोठे नाव कमावले.
तसेच, त्या काळात प्रियंकावर तिच्या रंगावरून अनेक टोमणे मारले गेले. पण तिने हार मानली नाही. लांब काठी आणि वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वामुळे ती अनेक टीकांना सामोरी गेली. तरीही तिने स्वतःला सिद्ध करत राहण्याचा निर्धार केला.
प्रियंका चोप्राचा संघर्ष, जिद्द आणि कामावरील निष्ठा ही आजच्या अनेक नव्या कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे. वैयक्तिक आयुष्याबद्दल कधीही चर्चा न करता तिने स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं आणि देश-विदेशात नाव कमावलं. प्रल्हाद कक्कड यांच्या या खुलास्यामुळे तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या संघर्षाची आणि त्यावेळी चर्चेत असलेल्या तिच्या नात्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
FAQ
