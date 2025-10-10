English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमिताभ नाही तर 'या 'व्यक्तींसोबत जोडले होते रेखाचे नाव, एकासोबत तर केलं होतं लग्न

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखाचे नाव अमिताभ बच्चन यांच्यासह अनेक कलाकारांसोबत जोडले गेले आहे. कोण आहेत ते कलाकार? वाचा सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 10, 2025, 09:34 AM IST
Rekha Birthday Special: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा आजही तिच्या सौंदर्य, शैली आणि फिल्मी कारकिर्दीसाठी चर्चेत आहे. मात्र रेखा फक्त तिच्या चित्रपटांमुळेच नव्हे तर तिच्या लव्ह लाइफ आणि अफेयर्समुळेही कायम चर्चेत राहिली आहे. अनेक मुलाखती सांगतात की, रेखा नेहमीच अमिताभ बच्चनच्या प्रति आकर्षित होती आणि एका काळात त्यांचं नातं खूप चर्चेत आलं होतं. 

रेखा आणि अमिताभने ‘सिलसिला’, ‘दो अंजाने’ यांसारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आणि त्यांच्या ऑनस्क्रीन कमेस्ट्रीमुळे ऑफ-स्क्रीन अफेयर्सच्या चर्चा सुरू झाल्या. ज्या आजही सुरु आहेत. 

रेखा आणि तिची अफेयर्स

विनोद मेहरा – रिपोर्ट्सनुसार रेखा आणि विनोद मेहरा यांच्यात चांगले नाते होते. रेखा त्यांना प्रेमाने 'Vin Vin' म्हणत बोलायची. मात्र विनोद मेहरा यांच्या आईने रेखाला बहू म्हणून स्वीकारले नाही. त्यामुळे या नात्याला सार्वजनिक रूप मिळू शकले नाही.

जीतेंद्र – कामाच्या ठिकाणी रेखा आणि जीतेंद्र यांच्यात आकर्षण होतं पण ते स्थायी न राहता नातं संपलं कारण जीतेंद्र आधीच विवाहित होते.

किरण कुमार – रेखा काही काळ किरण कुमारच्या संपर्कात होती. परंतु, त्यांच्या काही सवयी जसे वेळेवर परत न जाण. ‘मॉम-बॉय’ वागणूक यामुळे त्यांचं नातं तुटलं.

मुकेश अग्रवाल – रेखाचे सर्वात विवादित नातं. दोघांनी 1990 मध्ये विवाह केला पण फक्त 7 महिन्यांतच ते विभक्त झाले. मुकेश अग्रवालने नंतर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ज्याबाबत माध्यमांमध्ये रेखा वर आरोप झाले होते.

संजय दत्त – ‘जमीन आसमान’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान रेखा आणि संजय दत्त यांच्यात जवळीक वाढली. अफवा फक्त चर्चेसाठी राहिल्या. रेखाने त्यास अधिकृत मान्यता दिली नाही.

अक्षय कुमार – ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अफवा पसरली, की रेखा आणि अक्षय यांच्यात जवळीक वाढली होती. परंतु, अक्षय आणि रेखा या अफवांचा नेहमीच खंडन करत राहिले.

रेखाची कारकीर्द

रेखाने जवळपास 180 चित्रपट केले. ज्यापैकी 40-50 चित्रपट 'हिट' किंवा 'सुपरहिट' ठरले. त्यात ‘उमराव जान’, ‘सिलसिला’, ‘खूबसूरत’ यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. रेखा फक्त अभिनयासाठीच नव्हे तर फॅशनसाठीही ओळखली जाते. 70-80 च्या दशकात तिचा स्टाइल आणि बोल्ड लुक खूप प्रसिद्ध होता. 

आजही तिचा कांजीवरम साडी लुक, गोल्ड ज्वेलरी, रेड लिपस्टिक हे क्लासिक मानलं जातं. अनेक सेलिब्रिटी आणि फॅशन शोमध्ये रेखाच्या लुकची तुलना केली जाते. 

FAQ

रेखा यांना अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल का आकर्षण होते?

रेखा यांना अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल नेहमी आकर्षण होते. ‘सिलसिला’ आणि ‘दो अंजाने’ सारख्या चित्रपटांमधील ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीमुळे ऑफ-स्क्रीन अफेयर्सच्या चर्चा सुरू झाल्या, ज्या आजही चालू आहेत.

विनोद मेहरा यांच्याशी रेखेचे नाते कसे होते?

विनोद मेहरा यांच्याशी रेखेचे चांगले नाते होते. ती त्यांना प्रेमाने ‘Vin Vin’ म्हणायची. मात्र, विनोदच्या आईने रेखाला बहू म्हणून स्वीकारले नाही, त्यामुळे नाते सार्वजनिक झाले नाही.

जीतेंद्र यांच्याशी रेखेचे नाते का तुटले?

जीतेंद्र यांच्याशी कामाच्या ठिकाणी रेखेचे आकर्षण होते, पण जीतेंद्र आधीच विवाहित असल्याने नाते स्थायी झाले नाही आणि तुटले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

