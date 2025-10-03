सुशांत सिंह प्रकरणानंतर 5 वर्षांनी रियाला मिळाला न्याय, पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

Rhea Chakraborty : बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला अखेर पाच वर्षांनंतर तिचा भारतीय पासपोर्ट परत मिळाला असून हा तिच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या निधनानंतर ड्रग्ज प्रकरणात रिया चक्रवर्तीचे नाव समोर आले होते आणि 2020 मध्ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) तिचा पासपोर्ट जप्त केला होता. अलीकडेच बॉम्बे हायकोर्टाने NCB ला पासपोर्ट परत देण्याचा आदेश दिला आणि त्यानंतर रिया चक्रवर्तीला तिचे अधिकृत कागदपत्र परत मिळाले.
रिया चक्रवर्तीला पासपोर्ट मिळाल्यानंतर रियाने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला. ज्यामध्ये तिने लिहिले आहे की, 'गेल्या पाच वर्षांत माझं खरा पासपोर्ट म्हणजे फक्त धैर्य होतं. अनगिनत लढाया, अंतहीन आशा आज पुन्हा एकदा मी माझ्या हातात पासपोर्ट घेत आहे. आता मी माझ्या आयुष्याच्या नव्या अध्यायासाठी तयार आहे! सत्यमेव जयते असं तिने शेअर केलेल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. तर अनेक सेलिब्रिटीज व चाहत्यांनी तिच्या या पोस्टवर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या असून त्यासोबत काही जणांनी तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
8 सप्टेंबर 2020 रोजी NCB ने रिया चक्रवर्तीला तिचा भाऊ आणि इतर काही लोकांसह अटक केली होती. तिच्यावर सुशांत सिंहसाठी ड्रग्जची खरेदी व सोय करून देण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हा खटला सुशांत सिंहच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाला होता. ज्यामुळे बॉलिवूडमधील ड्रग्जच्या वापरावर व्यापक तपास झाला.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने रिया चक्रवर्तीला जामीन दिला होता. मात्र त्यावेळी तिच्या जामिनाच्या अटींनुसार पासपोर्ट NCB कडे ठेवणे बंधनकारक होते. यामुळे गेल्या पाच वर्षांत तिला परदेश प्रवासासाठी प्रत्येकवेळी ट्रायल कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता पासपोर्ट परत मिळाल्याने रियाला नव्याने काम आणि वैयक्तिक आयुष्य पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोशल मीडियावर रिया चक्रवर्तीचा मोठा चाहता वर्ग आहे. अभिनेत्रीला पासपोर्ट परत मिळाल्यामुळे आता तिचे चाहते देखील खूश झाले आहेत. त्यांनी देखील तिचे कौतुक करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.
FAQ
रिया चक्रवर्तीला पासपोर्ट कधी परत मिळाला?
रिया चक्रवर्तीला ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तिचा भारतीय पासपोर्ट परत मिळाला. हा निर्णय सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील ड्रग केसमधील अटकानंतर ५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आला.
पासपोर्ट जप्त कधी आणि का झाला?
८ सप्टेंबर २०२० रोजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने रिया चक्रवर्तीला अटक करताना पासपोर्ट जप्त केला. सुशांत सिंह राजपूतच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या ड्रग केसमध्ये तिच्यावर ड्रग्जची खरेदी आणि पुरवठा करण्याचे आरोप होते.
बॉम्बे हायकोर्टाने काय आदेश दिला?
बॉम्बे हायकोर्टाने NCB ला रियाचा पासपोर्ट ताबडतोब परत देण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने सांगितले की, जामिनाच्या अटींनुसार पासपोर्ट जप्त होता, पण आता तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजांसाठी तो परत देणे आवश्यक आहे.