सलमान पुन्हा अडचणीत, ग्राहक न्यायालयाची नोटीस, 27 तारखेला होणार सुनावणी, पाहा नेमकं प्रकरण काय?

Salman Khan : बॉलिवूडचा दबंग स्टार आणि चाहत्यांचा भाईजान म्हणून ओळखला जाणारा सलमान खान पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. राजस्थानमधील कोटा ग्राहक न्यायालयाने त्याला नोटीस पाठवली असून 27 नोव्हेंबरपूर्वी लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही संपूर्ण कारवाई सलमान खान याने केलेल्या राजश्री पान मसाला जाहिरातीशी संबंधित आहे.
ही तक्रार भाजप नेते आणि राजस्थान उच्च न्यायालयातील वकील इंदर मोहन सिंग हनी यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजश्री पान मसाला कंपनी आणि ब्रँड अॅम्बेसेडर सलमान खान याने त्यांच्या जाहिरातीमध्ये ग्राहकांची दिशाभूल केली आहे.
तक्रारीत नमूद केलं आहे की, जाहिरातीत या उत्पादनाला 'केशर वाली इलायची' आणि 'केशर वाला पान मसाला' म्हणून दाखवण्यात आलं आहे. परंतु हनी यांच्या मते, हे दावे अशक्य आणि भ्रामक आहेत. कारण केशरची किंमत सुमारे चार लाख रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे पाच रुपयांच्या पान मसाल्यात खरे केशर असूच शकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या भ्रामक जाहिरातींमुळे युवकांमध्ये पान मसाला सेवनाची प्रवृत्ती वाढते. ज्यामुळे मुखाचा कर्करोग सारखे आजार होतात. त्यामुळे जाहिरात करणारे कलाकारही नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार आहेत.
याच कारणामुळे कोटा ग्राहक न्यायालयाने सलमान खानला नोटीस बजावली असून 27 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचा औपचारिक प्रतिसाद मागवला आहे. पुढील सुनावणी त्याच दिवशी होणार आहे.
कामाच्या आघाडीवर बोलायचं झालं तर सलमान खान सध्या ‘बिग बॉस 19’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करत आहे. ‘वीकेंड का वार’ एपिसोडमध्ये ते स्पर्धकांना सुनावतानाचा त्यांचा अंदाज प्रेक्षकांना फार आवडतो. याशिवाय तो ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. या चित्रपटाच्या सेटवरील त्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
सलमान खानसाठी हा प्रसंग नवीन नाही. यापूर्वीही त्याच्या जाहिरातींवर आणि वक्तव्यांवरून अनेकदा वाद झाले आहेत. पण या वेळी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत नोटीस मिळाल्याने त्याच्या समोर नवी कायदेशीर अडचण उभी राहिली आहे.
FAQ
सलमान खानला नोटीस का पाठवण्यात आली आहे?
राजस्थानमधील कोटा ग्राहक न्यायालयाने सलमान खानला नोटीस पाठवली आहे कारण त्यांनी राजश्री पान मसाला या उत्पादनाची जाहिरात केली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या जाहिरातीत “केशर वाली इलायची” आणि “केशर वाला पान मसाला” असे दावे करण्यात आले आहेत, जे भ्रामक आणि दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात तक्रारदाराने नेमके काय सांगितले आहे?
तक्रारदार इंदर मोहन सिंग हनी, जे भाजप नेते आणि राजस्थान हायकोर्टचे वकील आहेत, यांनी सांगितले की केशराची किंमत सुमारे ४ लाख रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे पाच रुपयांच्या पान मसाल्यात खरे केशर असणे अशक्य आहे. त्यांचा आरोप आहे की अशा प्रकारच्या जाहिराती ग्राहकांची दिशाभूल करतात आणि युवकांमध्ये पान मसाला सेवनाची प्रवृत्ती वाढवतात.
पुढील सुनावणी कधी होणार आहे आणि सलमान खानकडून काय अपेक्षित आहे?
कोटा ग्राहक न्यायालयाने सलमान खानला २७ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच दिवशी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. सलमान खान या जाहिरातीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर असल्याने, त्यांच्यावर या भ्रामक दाव्यांची स्पष्टीकरण देण्याची कायदेशीर जबाबदारी येते.