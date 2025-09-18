English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाहरुखने 'या' चित्रपटात कॅमेऱ्यासमोर दिलेला न्यूड सीन, इंटीमेट सीनंतर झाली होती अटक

Shah Rukh Khan : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानने एकदा कॅमेऱ्यासमोर न्यूड होऊन इंटीमेट सीन दिला होता. त्यानंतर त्याला जेलमध्ये जावे लागले होते. नेमकं काय झालं होतं?  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 04:40 PM IST
शाहरुखने 'या' चित्रपटात कॅमेऱ्यासमोर दिलेला न्यूड सीन, इंटीमेट सीनंतर झाली होती अटक

Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणून ओळखला जाणारा शाहरुख खानने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीत मोठं नाव कमावलं आहे. 90 च्या दशकात त्याने एकापाठोपाठ अनेक हिट चित्रपट दिले आणि तेव्हापासूनच त्याची लोकप्रियता वाढू लागली. मात्र त्याच काळात आलेल्या 'माया मेमसाब' या चित्रपटामुळे शाहरुख एका मोठ्या वादात अडकला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्याच्या काळात चित्रपटांमधील बोल्ड किंवा इंटीमेट सीन सामान्य मानले जातात. पण 90 च्या दशकात ते प्रचंड चर्चेचा विषय ठरत होते. 'माया मेमसाब'मध्ये शाहरुख खानने ललित ही भूमिका केली तर अभिनेत्री दीपा साही मुख्य भूमिकेत होती. या चित्रपटात दोघांना अनेक बोल्ड आणि इंटीमेट सीन द्यावे लागले.

वादग्रस्त बातमी

चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एका वृत्तपत्रात बातमी छापली गेली की, दिग्दर्शकाने शाहरुख आणि दीपा यांना एकमेकांशी मोकळे व्हावे म्हणून हॉटेलमध्ये एकत्र ठेवले. इतकंच नव्हे तर या आर्टिकलमध्ये असा दावा करण्यात आला की, त्यांनी रात्री एकत्र वेळ घालवला आणि दुसऱ्या दिवशी बोल्ड सीन दिला. यामध्ये शाहरुखने न्यूड सीन दिल्याचंही लिहिलं गेलं.

ही बातमी कोणत्याही बायलाइनशिवाय (लेखकाचं नाव नसलेली) छापली गेल्याने ती कोणी लिहिली हे समजू शकले नाही. मात्र ही बातमी वाचून शाहरुख खान संतापला.

पत्रकाराला धमकी

काही काळानंतर शाहरुख खान एका इव्हेंटला गेला असता तो त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांना भेटला. तेव्हा संतप्त शाहरुखने त्या पत्रकाराला सगळ्यांसमोर सुनावलं आणि त्याला धमक्याही दिल्या.

या प्रकरणानंतर त्या पत्रकाराने मुंबई पोलिसांत शाहरुखविरोधात तक्रार दाखल केली आणि स्वतःच्या सुरक्षेची मागणी केली. कारण धमकी सार्वजनिकरीत्या दिली गेली होती आणि त्याचे पुरावेही पोलिसांकडे होते. यामुळे पोलिसांनी शाहरुख खानला अटक केली आणि त्याला बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं.

चिक्की पांडेने मदत केली

त्या काळात शाहरुख आधीच मोठा स्टार बनला होता. त्यामुळे त्याला दीर्घकाळ तुरुंगात राहावं लागलं नाही. अभिनेता चिक्की पांडे यांनी त्याला जामिनावर सोडवून घेतलं असं म्हटलं जातं.

'माया मेमसाब' या चित्रपटाने शाहरुखच्या कारकिर्दीत नवे वळण आणलं. एकीकडे अभिनयासाठी त्याला धाडस दाखवावं लागलं तर दुसरीकडे वाद, तक्रारी आणि अटक यामुळे त्याला कठीण प्रसंगालाही सामोरं जावं लागलं. पण या सर्व घटनांनंतरही शाहरुख खानने हार मानली नाही आणि आजही तो बॉलिवूडचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो.

FAQ

1. ‘माया मेमसाब’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याची कथा काय होती?

‘माया मेमसाब’ हा चित्रपट 2 जुलै 1993 रोजी प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट फ्रेंच कादंबरी ‘मादाम बोव्हारी’वर आधारित आहे, ज्यामध्ये माया (दीपा साही) एका श्रीमंत पण नीरस जीवनात अडकलेली स्त्री आहे. ती प्रेम आणि उत्साह शोधताना ललित (शाहरुख खान) आणि इतर पुरुषांशी संबंध ठेवते. कथा प्रेम, विश्वासघात आणि दुखद अंतावर आधारित आहे.

2. ‘माया मेमसाब’ चित्रपटातील वाद काय होता?

चित्रपटातील शाहरुख खान आणि दीपा साही यांचे बोल्ड आणि इंटिमेट सीन 1990 च्या दशकात प्रचंड चर्चेत होते, कारण त्या काळात असे सीन दुर्मिळ आणि वादग्रस्त मानले जायचे. एका वृत्तपत्राने (बायलाइनशिवाय) बातमी छापली की, दिग्दर्शक केतन मेहता यांनी शाहरुख आणि दीपाला मोकळे होण्यासाठी हॉटेलात एकत्र ठेवले आणि शाहरुखने न्यूड सीन दिला. ही बातमी खोटी असल्याचा दावा शाहरुखने केला.

3. शाहरुख खानने पत्रकाराला धमकी का दिली?

बातमीमुळे संतप्त झालेल्या शाहरुखने एका इव्हेंटमध्ये त्या वृत्तपत्राच्या संपादकाला सार्वजनिकपणे सुनावले आणि धमक्या दिल्या. त्याने बातमी खोटी आणि बदनामी करणारी असल्याचे सांगितले. यामुळे संपादकाने मुंबई पोलिसांत तक्रार दाखल केली, ज्यात शाहरुखच्या धमकींचा पुरावा (सार्वजनिक कार्यक्रमातील) होता.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
shahrukh khanshahrukh khan photoshahrukh khan nude sceneshahrukh khan intimet sceneshahrukh khan bold scene

इतर बातम्या

Asia Cup 2025: 60 मिनिटं, 6 ईमेल अन्... यूएई विरुद्ध मॅचआधी...

स्पोर्ट्स