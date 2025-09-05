शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा अडचणीत; 60 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी लुकआऊट नोटीस जारी

Shilpa Shetty : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दोघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. व्यापारी दीपक कोठारी यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, शिल्पा आणि राज यांनी जवळपास 60 कोटी रुपये हडपले असल्याचा आरोप आहे.
व्यापारी दीपक कोठारी यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2015 ते 2023 दरम्यान शिल्पा आणि राज यांनी Best Deal TV Pvt. Ltd. या कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे घेतले. सुरुवातीला हे पैसे कर्ज म्हणून मागण्यात आले पण नंतर टॅक्स वाचवण्याच्या कारणावरून त्याला इन्व्हेस्टमेंट दाखवण्यात आले.
कोठारी यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना 12 टक्के वार्षिक व्याजासह ठरलेल्या वेळेत पैसे परत केले जातील असा विश्वास देण्यात आला होता. एवढेच नाही तर एप्रिल 2016 मध्ये शिल्पा शेट्टीने वैयक्तिक हमीपत्रही दिले होते.
मात्र काही महिन्यांतच शिल्पाने कंपनीच्या डायरेक्टर पदाचा राजीनामा दिला आणि नंतर कळले की कंपनीवर तब्बल 1.28 कोटी रुपयांचे दिवाळखोरी प्रकरण सुरु आहे. व्यापाऱ्याचा आरोप आहे की, याची कोणतीही माहिती त्यांना देण्यात आली नाही. उलट कंपनीच्या नावाने घेतलेले पैसे वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले गेले.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनुसार, पोलिस सध्या शिल्पा आणि राज यांच्या प्रवासाचा तपशील तपासत आहेत. गरज पडल्यास त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली जाईल. जी सध्या जारी करण्यात आली आहे. तसेच कंपनीचे ऑडिट करणाऱ्या ऑडिटरलाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. या प्रकरणी IPC कलम 403, 406 आणि 34 अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराचे वकील जैन श्रॉफ यांनी सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटने सर्व पुरावे पाहूनच गुंतवणूक केली होती. मात्र कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर करून त्यांची फसवणूक केली आणि पैसे वैयक्तिक उपयोगासाठी खर्च केले.
यावर शिल्पा शेट्टीचे वकील प्रशांत पाटील यांनी आरोप फेटाळले. ते म्हणाले की, तक्रारदार स्वतः कंपनीत भागीदार होते आणि त्यांचा मुलगाही डायरेक्टर होता. हा एक इक्विटी एग्रीमेंट होता. ज्यामध्ये नफा-तोटा दोघांमध्ये विभागला जातो. तसेच वैयक्तिक हमीपत्र असल्याचा दावा केला जात असेल तर तो दस्तऐवज न्यायालयात सादर होईल आणि तिथेच यावर निर्णय घेतला जाईल.