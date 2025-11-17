English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडची 'दबंग' अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव, नेमकं काय केल?

सोनाक्षी सिन्हाचे नाव अभिनयासोबतच गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये देखील चमकावले आहे. जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 17, 2025, 08:32 PM IST
बॉलिवूडची ‘दबंग’ अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव, नेमकं काय केल?

Sonakshi Sinha : बॉलिवूडची फिटनेस क्वीन अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आज अभिनय, सौंदर्य आणि साधेपणामुळे लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करते. दबंग, राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार सारख्या सुपरहिट चित्रपटांमुळे तिने चाहत्यांच्या हृदयात वेगळीच जागा निर्माण केली आहे. पण इतकेच नाही तर सोनाक्षी सिन्हाने एक अनोखी कामगिरी करत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही आपले नाव नोंदवले आहे. हे फार कमी लोकांना माहिती आहे.

2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एका खास कार्यक्रमात सहभागी होत सोनाक्षी सिन्हाने ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य केली. हा कार्यक्रम इंग्लोट या आंतरराष्ट्रीय कलर कॉस्मेटिक ब्रँड आणि तिची भारतीय पार्टनर मेजर ब्रँड्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता.

या कार्यक्रमामध्ये एकूण 1,328 महिलांनी एकाच वेळी नखांना रंग लावण्याचा जागतिक विक्रम केला. सोनाक्षी सिन्हा देखील या उपक्रमाचा भाग होती. त्यामुळे या अनोख्या रेकॉर्डमध्ये तिचे नाव अधिकृतरीत्या समाविष्ट झाले. त्या वेळी तिची आई पूनम सिन्हा देखील उपस्थित होत्या. सोनाक्षी सिन्हाने या कार्यक्रमातील फोटो आणि व्हिडिओ स्वतःच्या सोशल मीडियावर शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला होता.

'लहानपणी वाटायचं… माझं नाव कधी येईल?' 

गिनीज बुकमध्ये नावाचा समावेश झाल्यावर आपल्या भावना व्यक्त करताना सोनाक्षी सिन्हा म्हणाली की, लहानपणी मी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स येण्याची आतुरतेने वाट बघायचे आणि विचार करायचे की कधी माझं नावही यात येईल का? आज इतक्या महिलांसोबत उभं राहून हा क्षण अनुभवताना खूप अभिमान वाटतो.

आजच्या काळात महिला स्वतःची मते मोकळेपणाने मांडत आहेत. हेच खरं महिला सशक्तिकरण आहे. महिलांनी एकमेकींचा हात धरला, एकमेकींना साथ दिली, तर आपल्याला रोखणारा कोणीही नाही असं ती म्हणाली. 

सोनाक्षीच्या चाहत्यांसाठी अभिमानाचा क्षण

अभिनयाच्या जोरावर यश मिळवलेल्या सोनाक्षी सिन्हाने एका समाजिक आणि सर्जनशील उपक्रमाद्वारे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवत स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. महिलांसाठी आणि तिच्या चाहत्यांसाठी हा क्षण जसाच्यातसा आजही प्रेरणादायी ठरतो.

FAQ

1. सोनाक्षी सिन्हाने कोणत्या कारणासाठी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवलं?

सोनाक्षीने 1,328 महिलांसह एकाच वेळी नखांना रंग लावून तयार झालेल्या जागतिक विक्रमात सहभाग घेतला आणि त्यामुळे तिचं नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट झालं.

2. हा उपक्रम कधी आणि कुठे आयोजित करण्यात आला होता?

हा उपक्रम 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे आयोजन इंग्लोट आणि मेजर ब्रँड्स यांनी संयुक्तपणे केले होते.

3. या कार्यक्रमाचा उद्देश काय होता?

महिलांच्या एकात्मतेचा उत्सव साजरा करणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि सर्जनशील उपक्रमाद्वारे महिला सशक्तिकरणाचा संदेश देणे हा याचा हेतू होता.

