किसिंग सीन करायला घाबरत होती 'ही' अभिनेत्री, कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी प्रसिद्ध असतात. तसेच काही वेळा त्यांनी नाकारलेल्या चित्रपटांमुळेही ते चर्चेत राहतात. बहुतेक कलाकारांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक चित्रपट रिजेक्ट केले आहेत. या रिजेक्ट केलेल्या चित्रपटांबाबत अनेकदा त्यांना पश्चात्तापही होतो. प्रत्येक कलाकाराचे कारण वेगळे असते. याचाच अनुभव नुकताच पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवाने हिला आला. तिने तो शेअर केला आहे.
सोनम बाजवाने नुकताच एका मुलाखतीमध्ये खुलासा केला की, तिने पूर्वी अनेक बॉलिवूड चित्रपट नाकारले. कारण त्यामध्ये बोल्ड किसिंग सीन होते. त्या त्या काळी त्या या गोष्टीबाबत खूप चिंतेत होती. कारण तिचे कुटुंब तिच्या या भूमिकांना कसे स्वीकारेल याची तिला भीती होती.
सोनमने सांगितले, 'मी काही बॉलिवूड चित्रपट नाकारले कारण मला भीती होती की पंजाबच्या लोकांना हे मान्य होईल का? आपल्याला वाटतं की कुटुंबीय हा चित्रपट पाहतील. मला त्या वेळी किसिंग सीन करायला खूप भीती वाटत होती. लोक काय उत्तर देतील? त्याचबरोबर माझे चाहते काय विचार करतील? माझं कुटुंब समजेल की हे फक्त चित्रपटासाठी आहे? माझ्या डोक्यात अशा अनेक प्रश्न होते'.
सोनमने पुढे सांगितले की, तिच्या पालकांनी तिला संपूर्ण साथ दिली. ती म्हणाली, हे काही वर्षांपूर्वीचे होते. मी माझ्या आई-वडिलांशी बोलले आणि त्यांनी सांगितले, ‘हो, जर हे चित्रपटसाठी आहे तर काही हरकत नाही.’ मला आश्चर्य वाटले. मी आधी का बोललो नाही? आपण आपल्या मनात खूप काही धरून ठेवतो. मी माझ्या पालकांशी बोलण्यात घाबरत होते आणि त्यांनी सांगितले, ‘कोणतीही गोष्ट नाही, चित्रपटासाठी आहे, तर ठीक आहे.’
कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सोनम बाजवाचा नवीन बॉलिवूड चित्रपट ‘एक दीवाने की दीवानियत’ 21 ऑक्टोबरला रिलीज होणार आहे. त्याआधी ती टायगर श्रॉफसोबत ‘बागी 4’ मध्ये दिसली होती. सोनमने 2013 मध्ये ‘बेस्ट ऑफ लक’ने करिअरची सुरुवात केली आणि ‘पंजाब 1984’ चित्रपटामुळे खूप लोकप्रियता मिळवली.
त्याशिवाय, सोनमने तमिळ आणि तेलुगु चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. तिचा पहिला बॉलिवूड चित्रपट ‘बाला’ 2019 मध्ये रिलीज झाला होता. तसेच ती ‘स्ट्रीट डांसर 3D’ आणि ‘हाउसफुल 5’ मध्येही दिसली होती.
