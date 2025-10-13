English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

किसिंग सीन करायला घाबरत होती 'ही' अभिनेत्री, कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या चित्रपटामुळे चर्चेत असतात. त्यासोबतच ते चित्रपटाला नकार दिल्यामुळे देखील चर्चेत असतात. अशीच एक अभिनेत्री जिने किसिंग सीन करण्यास दिला होता नकार.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 06:30 PM IST
किसिंग सीन करायला घाबरत होती 'ही' अभिनेत्री, कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी प्रसिद्ध असतात. तसेच काही वेळा त्यांनी नाकारलेल्या चित्रपटांमुळेही ते चर्चेत राहतात. बहुतेक कलाकारांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक चित्रपट रिजेक्ट केले आहेत. या रिजेक्ट केलेल्या चित्रपटांबाबत अनेकदा त्यांना पश्चात्तापही होतो. प्रत्येक कलाकाराचे कारण वेगळे असते. याचाच अनुभव नुकताच पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवाने हिला आला. तिने तो शेअर केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सोनम बाजवाने नुकताच एका मुलाखतीमध्ये खुलासा केला की, तिने पूर्वी अनेक बॉलिवूड चित्रपट नाकारले. कारण त्यामध्ये बोल्ड किसिंग सीन होते. त्या त्या काळी त्या या गोष्टीबाबत खूप चिंतेत होती. कारण तिचे  कुटुंब तिच्या या भूमिकांना कसे स्वीकारेल याची तिला भीती होती.

किसिंग सीनमुळे चित्रपटांना नकार

सोनमने सांगितले, 'मी काही बॉलिवूड चित्रपट नाकारले कारण मला भीती होती की पंजाबच्या लोकांना हे मान्य होईल का? आपल्याला वाटतं की कुटुंबीय हा चित्रपट पाहतील. मला त्या वेळी किसिंग सीन करायला खूप भीती वाटत होती. लोक काय उत्तर देतील? त्याचबरोबर माझे चाहते काय विचार करतील? माझं कुटुंब समजेल की हे फक्त चित्रपटासाठी आहे? माझ्या डोक्यात अशा अनेक प्रश्न होते'.

सोनमने पुढे सांगितले की, तिच्या पालकांनी तिला संपूर्ण साथ दिली. ती म्हणाली, हे काही वर्षांपूर्वीचे होते. मी माझ्या आई-वडिलांशी बोलले आणि त्यांनी सांगितले, ‘हो, जर हे चित्रपटसाठी आहे तर काही हरकत नाही.’ मला आश्चर्य वाटले. मी आधी का बोललो नाही? आपण आपल्या मनात खूप काही धरून ठेवतो. मी माझ्या पालकांशी बोलण्यात घाबरत होते आणि त्यांनी सांगितले, ‘कोणतीही गोष्ट नाही, चित्रपटासाठी आहे, तर ठीक आहे.’

या चित्रपटातून पदार्पण

कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सोनम बाजवाचा नवीन बॉलिवूड चित्रपट ‘एक दीवाने की दीवानियत’ 21 ऑक्टोबरला रिलीज होणार आहे. त्याआधी ती टायगर श्रॉफसोबत ‘बागी 4’ मध्ये दिसली होती. सोनमने 2013 मध्ये ‘बेस्ट ऑफ लक’ने करिअरची सुरुवात केली आणि ‘पंजाब 1984’ चित्रपटामुळे खूप लोकप्रियता मिळवली.

त्याशिवाय, सोनमने तमिळ आणि तेलुगु चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. तिचा पहिला बॉलिवूड चित्रपट ‘बाला’ 2019 मध्ये रिलीज झाला होता. तसेच ती ‘स्ट्रीट डांसर 3D’ आणि ‘हाउसफुल 5’ मध्येही दिसली होती.

FAQ

सोनम बाजवा सध्या का चर्चेत आहेत?

सोनम बाजवा एका मुलाखतीत खुलासा केला की, तिने बॉलिवूड चित्रपट नाकारले कारण त्यात बोल्ड किसिंग सीन होते. कुटुंब आणि चाहत्यांच्या प्रतिक्रीयेने ती घाबरली होती.

सोनम बाजवा यांनी चित्रपट नाकारण्याचे कारण काय?

सोनम बाजवा म्हणाल्या, ‘मला पंजाबच्या लोकांना मान्य होईल का ही भीती होती. कुटुंब, चाहते आणि मित्र काय म्हणतील? मी त्या वेळी घाबरले होते.’

सोनम बाजवा यांच्या पालकांची प्रतिक्रिया काय?

सोनम बाजवा यांनी आई-वडिलांशी बोलले तेव्हा त्यांनी म्हटले, ‘चित्रपटासाठी आहे तर काही हरकत नाही.’ सोनम म्हणाल्या, ‘आम्ही मनात खूप धरून ठेवतो, मी घाबरले होते.’

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sonam BajwaActress Sonam Bajwasonam bajwa moviesHousefull 5Housefull 5 Actress Sonam Bajwa

इतर बातम्या

...या आठवड्यात निर्णय घेणार! शरद पवारांची पक्ष बैठकीत मोठी...

महाराष्ट्र बातम्या