‘मुस्लिम पुरुष राक्षस आणि हिंदू महिला निर्बुद्ध,’ स्वरा भास्कर 'द केरळ स्टोरी 2' वरुन संतापली, पोस्ट चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर नेहमीच तिच्या स्पष्ट आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहते. सध्या तिने ‘द केरळ स्टोरी 2’ सिनेमाबाबत केलेले विधान सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे आणि प्रेक्षकांमध्ये तसेच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर त्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
स्वरा भास्करने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट शेअर करत सांगितले की, सिनेमाच्या माध्यमातून एका समुदायाबाबत नकारात्मक प्रतिमा पसरवली जात आहे. तिने स्पष्ट केले, 'जर तुम्ही ‘द केरळ स्टोरी 2’ सिनेमाचा ट्रेलर पाहिला असेल, तर तुम्हाला कळले असेल की सिनेमात मुस्लीम पुरुषांना राक्षस म्हणून दाखवले आहे.' तिने पुढे सांगितले की, सिनेमाची संपूर्ण कथा पाहिली नसली तरी, कथेत हिंदू महिलांबाबतही नकारात्मक प्रतिमा दाखवण्यात आली आहे. 'हिंदू महिलांना प्रचंड साधे, निर्बुद्ध आणि सहज प्रभावित होणारे दाखवले आहे. स्वतःकडून झालेल्या चुका लपवण्यासाठी त्यांना दुसऱ्याची गरज भासते. हिंदुत्वाचं समर्थन करणाऱ्या महिलांसाठी हा सिनेमा हे दाखवतो की, हिंदू राष्ट्रात महिलांची स्थिती गौण असू शकते. ‘द केरळ स्टोरी 2’ सिनेमातून फक्त द्वेष पसरवण्याचं काम केलं आहे.'
स्वरा भास्करच्या या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून, तिने स्पष्टपणे सांगितले की, वादग्रस्त मुद्द्यांवर तिने नेहमीच स्वतःचं मत मांडले आहे. यापूर्वी दिल्ली येथील उत्तर नगर हत्याकांडावरही तिने त्वरित प्रतिक्रिया दिली होती.
कामाख्या नारायण सिंग दिग्दर्शित ‘द केरळ स्टोरी 2’ सिनेमात उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. सिनेमात हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्यासोबत लग्न करून बळजबरी धर्मांतर दाखवण्यात आले आहे. सिनेमाचे प्रदर्शन 27 फेब्रुवारी रोजी झाले असून, आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर 46.93 कोटी रुपयांची कमाई नोंदवली आहे. सिनेमाचे विषयवस्तू आणि कथानकामुळे सिनेमावर प्रेक्षकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.
स्वरा भास्करच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर तिच्या पोस्टवर प्रचंड प्रतिसाद उमटला आहे. काही लोकांनी तिच्या मताला समर्थन दिले आहे, तर काहींनी तिच्यावर टीका केली आहे. अभिनेत्रीने स्पष्ट केले आहे की, तिचा उद्देश फक्त सिनेमाच्या कथानकातील नकारात्मक चित्रणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आहे.
तिने म्हटले ' लोकांच्या सतत लक्षात राहूनही मी गप्प राहिली, पण आता इतरही या प्रकरणात ओढले जात असल्यामुळे मी आणखी गप्प राहू शकत नाही. मी एक सीमा आखण्याचा निर्णय घेतला आहे.' या वक्तव्यामुळे स्पष्ट होते की, स्वरा भास्कर फक्त वैयक्तिक मत मांडत नाही, तर तिने समाजातील संवेदनशील विषयांवर चर्चेला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले आहे.