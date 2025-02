'इतिहासाचा गौरव करणं...', छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल बरळणाऱ्या स्वरा भास्करचं नवी पोस्ट, 'चुका आणि अपयश...'

Swara Bhaskar on Chhatrapati Sambhaji Maharaj: एक समाज जो चेंगराचेंगरी आणि गैरव्यवस्थापनामुळे तसंच कथितपणे जेसीबीने मृतदेह हाताळले त्याऐवजी 500 वर्षांपूर्वीच्या हिंदूंच्या फिल्मी आणि अर्धवट काल्पनिक छळामुळे अधिक संतप्त झाला असेल तर तो मनाने आणि आत्म्याने मेला आहे असं विधान बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्करने केलं होतं. स्वरा भास्करने अप्रत्यक्षपणे छावा चित्रपटावर निशाणा साधल्याने शिवप्रेमींकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. यानंतर अखेर स्वरा भास्करने नवी पोस्ट शेअर करत माफी मागितली आहे.

"माझ्या ट्विटमुळे बरीच चर्चा आणि गैरसमज निर्माण झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाडसी वारशाचा आणि योगदानाचा मी निःसंशयपणे आदर करते, विशेषतः सामाजिक न्याय आणि महिलांबद्दलच्या त्यांच्या आदराच्या कल्पनांचा," असं स्वरा भास्करने म्हटलं आहे. माझा मर्यादित मुद्दा असा आहे की आपल्या इतिहासाचे गौरव करणं हे उत्तम आहे, परंतु कृपया वर्तमान काळातील चुका आणि अपयश लपवण्यासाठी भूतकाळाच्या वैभवाचा गैरवापर करू नका असं स्पष्टीकरण तिने दिलं आहे.

"इतिहासाचा वापर नेहमीच लोकांना एकत्र करण्यासाठी केला पाहिजे, सध्याच्या समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी नाही. जर माझ्या आधीच्या पोस्टमुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या असतील तर मला खंत आहे," असंही ती म्हणाली आहे. पुढे तिने म्हटलं आहे की, "इतर कोणत्याही अभिमानी भारतीयांप्रमाणे मलाही आपल्या इतिहासाचा अभिमान आहे. आपला इतिहास आपल्याला एकत्र करेल आणि चांगल्या आणि अधिक समावेशक भविष्यासाठी लढण्यासाठी आपल्याला शक्ती देईल".

My tweet has generated much debate & avoidable misunderstanding. Without any doubt I respect the brave legacy and contribution of Chhatrapati Shivaji Maharaj.. especially his ideas of social justice & respect for women.

My limited point is that glorifying our history is great… https://t.co/YKk1QgiQRG

