Marathi News
'या' अभिनेत्रीने 24 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत दिलेला इंटीमेट सीन; एका रात्रीत झाली स्टार

बॉलिवूडमधील या अभिनेत्रीने तिच्यापेक्षा 24 वर्षांनी मोठ्या असणाऱ्या अभिनेत्यासोबत दिलेला इंटीमेट सीन. सोशल मीडियावर आलेला प्रचंड चर्चेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 07:41 PM IST
Bollywood Actress : बॉलिवूडमध्ये अशा काही अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी त्यांच्यापेक्षा 20-25 वर्षांनी मोठ्या असणाऱ्या अभिनेत्यासोबत इंटीमेट सीन दिले आहेत. यामध्ये अभिनेत्री त्रिधा चौधरीचे देखील नाव समोर आले आहे.  ती इंडस्ट्रीमधील एक प्रसिद्ध आणि चर्चेत असलेली अभिनेत्री आहे. 

आपल्या मोहक सौंदर्याने,  अभिनयाने आणि वेगळ्या भूमिकांनी तिने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे. 22 नोव्हेंबरला ती तिचा 32 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अशातच त्रिधाला चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून शुभेच्छा दिल्या आहेत.  तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या अभिनय प्रवासावर एक नजर टाकूया.

‘ब्यूटी विथ ब्रेन’ म्हणून ओळख

 1993 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये जन्मलेल्या त्रिधा चौधरीचे शिक्षण उत्तम झाले. ती अभ्यासात हुशार असल्याबरोबर तिच्या सौंदर्याचीही बरीच चर्चा व्हायची. त्यामुळे तिला ‘ब्यूटी विथ ब्रेन’ अशी उपमा मिळाली.

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने मॉडेलिंगकडे वळली आणि तिथेच तिच्या करिअरला पहिली मोठी चमक मिळाली. 2011 मध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेशफेस’ म्हणून ती निवडली गेली. यामुळे तिला बॉलिवूड इंडस्ट्रीचे दरवाजे मोठ्या प्रमाणात खुले झाले.

2013 मध्ये बंगाली चित्रपटातून डेब्यू

त्रिधाने 2013 मध्ये बंगाली चित्रपट ‘Mishawr Rawhoshyo’ मधून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. यानंतर तिने अनेक बंगाली चित्रपटांमध्ये काम करत स्वतःला सिद्ध केलं. बंगाली चित्रपटांबरोबरच तिने साउथ इंडस्ट्रीत देखील काम केलं. तथापि, तिच्या कष्टांनंतरही तिला अपेक्षित ओळख मिळण्यात अजून वेळ होता.

2016 मध्ये स्टार प्लसवरील ‘दहलीज’ या मालिकेत त्रिधाने काम केले. मालिकेमुळे तिला बॉलिवूड आणि हिंदी प्रेक्षकांमध्येही ओळख निर्माण झाली, पण तिचा मोठा ब्रेक अजून बाकीच होता.

‘आश्रम’ – करिअरचा टर्निंग पॉइंट

त्रिधाच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवणारी वेब सिरीज म्हणजे ‘आश्रम’. या सिरीजमध्ये तिने बॉबी देओलसोबत अनेक इंटीमेट सीन दिले. ज्यामुळे ती प्रचंड चर्चेत आली. तिच्या निर्भीड अभिनयाचे प्रचंड कौतुक झाले आणि ती रातोरात स्टार बनली. 

‘आश्रम’मध्ये तिची भूमिका पाहून प्रेक्षक तिच्या नैसर्गिक अभिनयाने भारावले. इंडस्ट्रीत तिला एक वेगळी ओळख मिळाली. ‘आश्रम’नंतर त्रिधाने अनेक वेब सीरिजमध्ये काम करत आपली वेगळ्या शैलीची ओळख कायम ठेवली.  आज त्रिधा चौधरी मनोरंजन जगतातील एक चमकदार चेहरा आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
Tridha Choudhury birthdayTridha Choudhury Aashram bold sceneTridha Choudhury Aashram intimate scene

