बॉलिवूडपासून का दूर आहे उर्मिला मातोंडकर, केला मोठा खुलासा, कमबॅक करणार?

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरने इंडस्ट्री सोडण्याच्या वक्तव्यावर सोडलं मौन. लवकरच कमबॅक करणार?    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 05:23 PM IST
Urmila Matondkar : बॉलिवूडची दिग्गज अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वतःबद्दल पसरलेल्या गैरसमजांवर स्पष्टपणे भाष्य केलं आहे. अनेक वर्षांपासून चाहत्यांमध्ये आणि प्रेक्षकांमध्ये असा समज होता की उर्मिलाने बॉलिवूडपासून पूर्णपणे दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा समज पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं उर्मिलाने स्पष्ट केलं असून, ती आता पुन्हा एकदा दमदार कमबॅकसाठी सज्ज असल्याचं तिने सांगितलं आहे.

उर्मिला मातोंडकर ही नेहमीच तिच्या अभिनयासाठी आणि वेगळ्या भूमिकांसाठी ओळखली जाते. ‘रंगीला’, ‘सत्या’, ‘कौन’, ‘भूत’ यांसारख्या चित्रपटांमधून तिने स्वतःचा अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. तरीही, गेल्या काही वर्षांत मोठ्या पडद्यावर ती कमी दिसल्यामुळे अनेकांना वाटू लागलं होतं की तिने अभिनय क्षेत्रातून निवृत्ती घेतली आहे.

'मी अभिनय कधीच सोडला नाही' 

या गैरसमजाबाबत बोलताना उर्मिलाने ठामपणे सांगितलं, 'मी कधीच अभिनय कायमस्वरूपी सोडलेला नाही. मी फक्त निवडक भूमिका स्वीकारत आले आहे. माझ्या प्रतिभेला आणि आवडीला साजेशी भूमिका मिळेपर्यंत मी वाट पाहत होते.'

तिने पुढे सांगितलं की, तिच्यासाठी केवळ काम करणं महत्त्वाचं नव्हतं तर अर्थपूर्ण आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारणं अधिक महत्त्वाचं होतं. त्यामुळेच तिने अनेक प्रोजेक्ट्स नाकारले आणि स्वतःसाठी योग्य संधीची वाट पाहिली.

ओटीटीवर दमदार एन्ट्रीची तयारी

उर्मिलाने स्पष्ट केलं की गेल्या काही वर्षांत तिने काही खास प्रोजेक्ट्स आणि टीव्ही शोजमध्ये काम केलं आहे. मात्र, मोठ्या बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये भूमिका कमी मिळाल्यामुळे लोकांना असा भास झाला की ती इंडस्ट्रीपासून दूर गेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र, ती सतत नव्या संधी शोधत होती.

आता बदलत्या काळासोबत उर्मिला नव्या माध्यमांकडे वळताना दिसत आहे. तिने संकेत दिले आहेत की, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर लवकरच ती महत्त्वाच्या भूमिका साकारणार आहे. तिचं हे कमबॅक प्रेक्षकांसाठी नक्कीच उत्सुकतेचं ठरणार आहे. उर्मिलाच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. एक काळ गाजवणारी ही अभिनेत्री पुन्हा एकदा आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. उर्मिलाचं हे कमबॅक बॉलिवूडसाठीही एक महत्त्वाची घडामोड ठरणार यात शंका नाही.

