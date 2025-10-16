English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कतरिना कैफच्या डिलिव्हरीचा काऊंटडाऊन सुरु, विक्की कौशलने दिली मोठी अपडेट, म्हणाला- 'मी आता...'

Vicky Kaushal  : बॉलिवूड अभिनेता विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ लवकरच आई-बाबा होणार आहेत. अशातच आता याबाबत विक्कीने मोठी अपडेट दिली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 16, 2025, 03:57 PM IST
Vicky Kaushal  : बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक कतरिना कैफ आणि विक्की कौशल आता त्यांच्या आयुष्याच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात करणार आहेत. लवकरच हे दोघेही पालक होणार असून विक्की कौशलने याबद्दल पहिल्यांदाच उघडपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.

अलीकडेच विक्की कौशल एका युवा कॉन्क्लेव्ह कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. या वेळी त्याला विचारण्यात आलं की, 'तुला वडील होण्याबाबत सर्वात जास्त कोणती गोष्ट एक्साइट करते? यावर विक्कीने हसत उत्तर दिलं, 'फक्त वडील होणं... मला वाटतं ही एका मोठ्या आशीर्वादासारखी गोष्ट आहे. खूप एक्साइटिंग टाइम आहे. बस, आता होणारच आहे. फिंगर्स क्रॉस्ड! असं तो म्हणाला. यानंतर जेव्हा त्याला विचारलं गेलं की वडील होणं त्याच्या दृष्टीने कसं असेल, तेव्हा त्याने मजेशीर उत्तर दिलं, 'मी तर घरातूनच बाहेर पडणार नाही आता! असं तो म्हणाला.

विक्कीच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण

विक्की कौशलचा भाऊ सनी कौशल यानेही काही दिवसांपूर्वी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली होती. त्याने म्हटलं होतं की, 'आमचं संपूर्ण कुटुंब खूप एक्साइटेड आहे पण थोडंसं नर्व्हसही आहे. पहिल्यांदाच असं काही होणार आहे. मी तर काका होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत काही तयारी नाही. फक्त आनंद आहे.

कतरिना कैफ आणि विक्की कौशल यांनी 23 सप्टेंबर रोजी आपल्या चाहत्यांना पालक होणार असल्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली होती. त्यांनी एक सुंदर फोटो शेअर केला होता. ज्यात विक्की कतरिना कैफच्या बेबी बंपला प्रेमाने स्पर्श करताना दिसत होता. त्यासोबत त्यांनी लिहिलं होतं की, 'कृतज्ञता आणि आनंदाने भरलेल्या मनाने आम्ही आमच्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर अध्यायाची सुरुवात करीत आहोत.'

कतरिना कैफ ऑक्टोबरमध्ये?

कटरीना कैफच्या प्रेग्नन्सीच्या बातम्या सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासूनच चर्चेत होत्या. NDTV च्या अहवालानुसार, कटरीनाची डिलिव्हरी ऑक्टोबरच्या मध्यात होऊ शकते अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, कपलकडून याबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

कतरिना कैफ आणि विक्की या दोघांच्या चाहत्यांमध्ये सध्या आनंदाचं वातावरण आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. सगळ्यांनाच आता या ‘ड्रीम कपल’च्या लाडक्या बाळाच्या आगमनाची आतुरता लागली आहे. 

FAQ

 कतरिना कैफ आणि विक्की कौशल कधी पालक होणार?

कतरिना कैफ आणि विक्की कौशल हे दोघे लवकरच पालक होणार असून, त्यांच्या पहिल्या बाळाची डिलिव्हरी ऑक्टोबर १५ ते ३० दरम्यान अपेक्षित आहे. १६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही, पण विक्कीने नुकत्याच एका कार्यक्रमात "आम्ही जवळ आलो आहोत" असं सांगितलं आहे.

विक्की कौशलने वडील होण्याबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?

विक्की कौशलने एका युवा कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितलं की, "फक्त वडील होणं... ही एक मोठी आशीर्वादासारखी गोष्ट आहे. खूप एक्साइटिंग टाइम आहे. बस, आता होणारच आहे. फिंगर्स क्रॉस्ड!" तसंच, तो मजेशीरपणे म्हणाला, "मी तर घरातूनच बाहेर पडणार नाही आता!" तो हॅंड्स-ऑन डॅड होणार असल्याचंही त्याने सांगितलं.

सनी कौशलची प्रतिक्रिया काय आहे?

विक्कीचा भाऊ सनी कौशल म्हणाला, "आमचं संपूर्ण कुटुंब खूप एक्साइटेड आहे पण थोडंसं नर्व्हसही आहे. पहिल्यांदाच असं काही होणार आहे. मी तर काका होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत काही तयारी नाही. फक्त आनंद आहे."

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Vicky Kaushal is going to be a father soonsaid i will not go out of housealmost thierkatrina kaifVicky Kaushal

