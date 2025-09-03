English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

17 व्या वर्षी झालं पहिलं प्रेम, पण कॅन्सरने हिरावला जीव; विवेक ओबेरॉयचा भावनिक खुलासा

ऐश्वर्या रायला डेट करण्याआधी बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय एका दुसऱ्या मुलीच्या प्रेमात होता. 6 वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर अचानक असं काही घडलं?. वाचा सविस्तर  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 07:37 PM IST
17 व्या वर्षी झालं पहिलं प्रेम, पण कॅन्सरने हिरावला जीव; विवेक ओबेरॉयचा भावनिक खुलासा

Vivek oberoi : बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांचं नाव कधीकाळी बॉलिवूडमध्ये प्रचंड चर्चेत होतं. दोघे 2003 ते 2004 या काळात रिलेशनशिपमध्ये होते. आजही चाहत्यांमध्ये या नात्याच्या आठवणी जाग्या होतात. पण ऐश्वर्या रायपूर्वीही विवेकच्या आयुष्यात एक मुलगी होती. जिच्याशी तो लग्न करण्याच्या तयारीत होता. मात्र, त्या प्रेमकहाणीचा शेवट अतिशय दु:खद झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

आज 3 सप्टेंबर विवेक ओबेरॉयचा वाढदिवस आहे. तो 49 वर्षांचा झाला आहे. या निमित्ताने त्याने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितलेली त्याच्या पहिल्या प्रेमाची कथा पुन्हा चर्चेत आली आहे. 

वयाच्या 17 व्या वर्षी पडला प्रेमात

2024 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत विवेकने उघड केले होते की, जेव्हा तो 17 वर्षांचा होता तेव्हा त्याच्या कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका मुलीशी त्याचे प्रेम जुळले होते. दोघे तब्बल 6 वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. विवेकने तिच्याशी लग्न करण्याचाही निर्णय घेतला होता.

पण नियतीला काहीतरी वेगळंच मंजूर होतं. त्या मुलीला कॅन्सर झाला आणि काही काळानंतर तिचं निधन झालं. या घटनेने विवेक ओबेरॉय पूर्णपणे हादरला होता.

ऐश्वर्या रायशी नाते आणि नंतरचा संसार

यानंतर विवेकचं नाव अभिनेत्री ऐश्वर्या राय सोबत जोडले गेले. पण हे नातं फार काळ टिकले नाही. शेवटी विवेकने 2010 मध्ये प्रियंका अल्वाशी लग्न केलं. सध्या तो पत्नी आणि दोन मुलांसोबत सुखी वैवाहिक जीवन जगत आहे. त्याचा मुलगा विवानचा जन्म 2013 चा आणि मुलगी अमियाचा जन्म 2015 चा आहे.

विवेक ओबेरॉय आज केवळ अभिनेता नसून यशस्वी बिझनेसमनदेखील आहे. दुबईमध्ये त्याचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. याशिवाय त्याने इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, सध्या विवेककडे 1200 कोटींहून अधिक संपत्ती आहे.

FAQ

1. विवेक ओबेरॉय यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?

विवेक ओबेरॉय यांचा जन्म 3 सप्टेंबर 1976 रोजी हैदराबाद, भारत येथे झाला. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांनी आपला 49 वा वाढदिवस साजरा केला.

2. विवेक ओबेरॉय यांच्या पहिल्या प्रेमकथेबाबत काय माहिती आहे?

2024 मध्ये ‘झूम’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत विवेक यांनी खुलासा केला की, वयाच्या 17व्या वर्षी (1993 च्या सumaround) त्यांना कॉलेजमधील एका मुलीवर प्रेम झाले होते. हे नाते तब्बल 6 वर्षे टिकले (1993-1999), आणि त्यांनी त्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुर्दैवाने, त्या मुलीला कॅन्सर झाला, आणि तिच्या निधनाने विवेक पूर्णपणे हादरले. या दुखद घटनेने त्यांच्या आयुष्यावर खोल परिणाम झाला.

3. विवेक ओबेरॉय आणि ऐश्वर्या राय यांचे नाते कसे होते?

विवेक ओबेरॉय आणि ऐश्वर्या राय 2003 ते 2004 या काळात रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यांनी ‘क्यूं! हो गया ना’ (2004) या चित्रपटात एकत्र काम केले, ज्यामुळे त्यांच्या जवळीकीच्या चर्चांना उधाण आले. तथापि, हे नाते फार काळ टिकले नाही. 2003 मध्ये सलमान खान यांच्याशी ऐश्वर्याच्या कथित भांडणानंतर विवेकने तिच्याबरोबर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचे नाते तणावपूर्ण परिस्थितीत संपुष्टात आले. या प्रकरणामुळे विवेकला सलमान खान यांच्याशी वादाला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Vivek OberoiVivek Oberoi birthdayactor Vivek OberoiVivek Oberoi wealthविवेक ओबेरॉय

इतर बातम्या

उंदराच्या कुरतड्याने 2 नवजात बालकांचा मृत्यू, रुग्णालयातील...

भारत