17 व्या वर्षी झालं पहिलं प्रेम, पण कॅन्सरने हिरावला जीव; विवेक ओबेरॉयचा भावनिक खुलासा

Vivek oberoi : बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांचं नाव कधीकाळी बॉलिवूडमध्ये प्रचंड चर्चेत होतं. दोघे 2003 ते 2004 या काळात रिलेशनशिपमध्ये होते. आजही चाहत्यांमध्ये या नात्याच्या आठवणी जाग्या होतात. पण ऐश्वर्या रायपूर्वीही विवेकच्या आयुष्यात एक मुलगी होती. जिच्याशी तो लग्न करण्याच्या तयारीत होता. मात्र, त्या प्रेमकहाणीचा शेवट अतिशय दु:खद झाला.
आज 3 सप्टेंबर विवेक ओबेरॉयचा वाढदिवस आहे. तो 49 वर्षांचा झाला आहे. या निमित्ताने त्याने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितलेली त्याच्या पहिल्या प्रेमाची कथा पुन्हा चर्चेत आली आहे.
2024 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत विवेकने उघड केले होते की, जेव्हा तो 17 वर्षांचा होता तेव्हा त्याच्या कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका मुलीशी त्याचे प्रेम जुळले होते. दोघे तब्बल 6 वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. विवेकने तिच्याशी लग्न करण्याचाही निर्णय घेतला होता.
पण नियतीला काहीतरी वेगळंच मंजूर होतं. त्या मुलीला कॅन्सर झाला आणि काही काळानंतर तिचं निधन झालं. या घटनेने विवेक ओबेरॉय पूर्णपणे हादरला होता.
यानंतर विवेकचं नाव अभिनेत्री ऐश्वर्या राय सोबत जोडले गेले. पण हे नातं फार काळ टिकले नाही. शेवटी विवेकने 2010 मध्ये प्रियंका अल्वाशी लग्न केलं. सध्या तो पत्नी आणि दोन मुलांसोबत सुखी वैवाहिक जीवन जगत आहे. त्याचा मुलगा विवानचा जन्म 2013 चा आणि मुलगी अमियाचा जन्म 2015 चा आहे.
विवेक ओबेरॉय आज केवळ अभिनेता नसून यशस्वी बिझनेसमनदेखील आहे. दुबईमध्ये त्याचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. याशिवाय त्याने इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, सध्या विवेककडे 1200 कोटींहून अधिक संपत्ती आहे.
