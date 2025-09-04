English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
38 व्या वर्षीही सिंगल आहे 'ही' अभिनेत्री, इंटिमेंट सीन देताना घाबरली, 'वन नाईट स्टँड'बाबतही केलं मोठं वक्तव्य

38 वर्षांची ही अभिनेत्री इंटिमेंट सीन देताना घाबरली होती. त्यानंतर तिने एका मुलाखतीत 'वन नाईट स्टँडवर' भाष्य केलं आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 08:13 PM IST
38 व्या वर्षीही सिंगल आहे 'ही' अभिनेत्री, इंटिमेंट सीन देताना घाबरली, 'वन नाईट स्टँड'बाबतही केलं मोठं वक्तव्य

Zarine Khan : बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्रींनी 30 ते 35 व्या वर्षी लग्न केले आहे. तर काही अशा आहेत ज्या 40 पार करूनही अविवाहित आहेत. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे जरीन खान. सलमान खानसोबतच्या ‘वीर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी जरीन खान आज 38 वर्षांची असून अजूनही अविवाहित आहे. अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत तिने आपल्या वैयक्तिक आणि लव्ह लाइफबद्दल मनमोकळेपणाने वक्तव्य केलं आहे.

फरीदून शहरयार यांच्याशी संवाद साधताना जरीन म्हणाली की, 'समाजाने ठरवलं आहे की कधी शिक्षण घ्यायचं, कधी डिग्री घ्यायची, कधी लग्न करायचं आणि कधी मूल होऊ द्यायचं. हे आधीच्या काळात चालायचं कारण त्या काळी स्त्रिया पुरुषांवर अवलंबून होत्या. तेव्हा ते योग्यही होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. स्त्रिया स्वतः काम करतात आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठी त्यांना दुसऱ्याची गरज नाही' असं तिने सांगितले. 

'मी वन नाईट स्टँड करू शकत नाही'

पुढे जरीन खान म्हणाली की, 'आधीच्या काळात स्त्रियांकडे पर्यायच नव्हते. कारण त्या कमवत नव्हत्या. पण आता लोक नातेसंबंधांमध्ये कॉम्प्रोमाइज करायला तयार नाहीत. मी सहज विश्वास ठेवते पण वन नाईट स्टँड शक्य नाही' असं ती म्हणाली. पुढे तिला विचारण्यात आले की तिला प्रत्येक व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्यात अडचण येते का? त्यावर ती म्हणाली, नाही, उलट मी प्रत्येकावर सहज विश्वास ठेवते. मला माहीत आहे की ही चूक आहे. प्रेमात अंधविश्वास ठेवू नये.

'मी वन नाईट स्टँड करू शकत नाही. क्लबमध्ये जाऊन कोणालाही भेटून लगेच जवळीक साधणे मला शक्य नाही. मी कोणासोबत इंटिमेट होऊ शकत नाही जोपर्यंत माझा त्या व्यक्तीशी खरे कनेक्शन होत नाही. या बाबतीत मी थोडी ‘ओल्ड स्कूल’ आहे'.

करिअरविषयी खुलासा

करिअरबद्दल बोलताना जरीन खान म्हणाली की, 'मी सध्या चांगल्या कामाच्या शोधात आहे. मला दर्जेदार प्रोजेक्ट्स करायचे आहेत'. जरीन खानने या मुलाखतीतून हे स्पष्ट केले की लग्न ही वैयक्तिक गोष्ट आहे आणि ती करण्यासाठी ठरावीक वयमर्यादा असावी असे नाही. सध्या ती सिंगल असून स्वतःच्या आयुष्यात आनंदी आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

