38 व्या वर्षीही सिंगल आहे 'ही' अभिनेत्री, इंटिमेंट सीन देताना घाबरली, 'वन नाईट स्टँड'बाबतही केलं मोठं वक्तव्य

Zarine Khan : बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्रींनी 30 ते 35 व्या वर्षी लग्न केले आहे. तर काही अशा आहेत ज्या 40 पार करूनही अविवाहित आहेत. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे जरीन खान. सलमान खानसोबतच्या ‘वीर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी जरीन खान आज 38 वर्षांची असून अजूनही अविवाहित आहे. अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत तिने आपल्या वैयक्तिक आणि लव्ह लाइफबद्दल मनमोकळेपणाने वक्तव्य केलं आहे.
फरीदून शहरयार यांच्याशी संवाद साधताना जरीन म्हणाली की, 'समाजाने ठरवलं आहे की कधी शिक्षण घ्यायचं, कधी डिग्री घ्यायची, कधी लग्न करायचं आणि कधी मूल होऊ द्यायचं. हे आधीच्या काळात चालायचं कारण त्या काळी स्त्रिया पुरुषांवर अवलंबून होत्या. तेव्हा ते योग्यही होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. स्त्रिया स्वतः काम करतात आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठी त्यांना दुसऱ्याची गरज नाही' असं तिने सांगितले.
पुढे जरीन खान म्हणाली की, 'आधीच्या काळात स्त्रियांकडे पर्यायच नव्हते. कारण त्या कमवत नव्हत्या. पण आता लोक नातेसंबंधांमध्ये कॉम्प्रोमाइज करायला तयार नाहीत. मी सहज विश्वास ठेवते पण वन नाईट स्टँड शक्य नाही' असं ती म्हणाली. पुढे तिला विचारण्यात आले की तिला प्रत्येक व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्यात अडचण येते का? त्यावर ती म्हणाली, नाही, उलट मी प्रत्येकावर सहज विश्वास ठेवते. मला माहीत आहे की ही चूक आहे. प्रेमात अंधविश्वास ठेवू नये.
'मी वन नाईट स्टँड करू शकत नाही. क्लबमध्ये जाऊन कोणालाही भेटून लगेच जवळीक साधणे मला शक्य नाही. मी कोणासोबत इंटिमेट होऊ शकत नाही जोपर्यंत माझा त्या व्यक्तीशी खरे कनेक्शन होत नाही. या बाबतीत मी थोडी ‘ओल्ड स्कूल’ आहे'.
करिअरबद्दल बोलताना जरीन खान म्हणाली की, 'मी सध्या चांगल्या कामाच्या शोधात आहे. मला दर्जेदार प्रोजेक्ट्स करायचे आहेत'. जरीन खानने या मुलाखतीतून हे स्पष्ट केले की लग्न ही वैयक्तिक गोष्ट आहे आणि ती करण्यासाठी ठरावीक वयमर्यादा असावी असे नाही. सध्या ती सिंगल असून स्वतःच्या आयुष्यात आनंदी आहे.