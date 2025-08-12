चाहते थक्क! 44 वर्षांपूर्वी अमिताभ, रेखा यांच्या लाँग ड्राईव्हचा ‘सिलसिला’? कधीही न पाहिलेला फोटो समोर

Silsila Movie : रुपेरी पडद्यावर अर्थात हिंदी कलाविश्वामध्ये काही चित्रपटांना प्रदर्शनानंतर अपेक्षित यश मिळालं नसलं तरीही कालांतरानं मात्र याच चित्रपटांनी चर्चासत्रांमध्ये राहण्याचा मान पटकावला. याच यादीतील एक चित्रपट म्हणजे 'सिलसिला'.
यश चोप्रा यांच्या दिग्दर्शनात साकारलेल्या 'सिलसिला' या चित्रपटामध्ये बिग बी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन आणि अभिनेत्री रेखा (Amitabh Bachchan, Rekha) या तीन कलाकारांनी स्क्रीन शेअर केली होती. (Yashraj Films) यशराज फिल्म्स बॅनरअंतर्गत या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली असून, 'म्युझिकल रोमॅन्टीक ड्रामा' या श्रेणीत हा 'सिलसिला' साकारण्यात आला. कलाजगतामध्ये अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्या जोडीला मिळणारं प्रेक्षकांचं प्रेम, जया बच्चन यांच्यासोबतचं बिग बींचं वैवाहिक नातं आणि इतर कैक चर्चांदरम्यानच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला 'सिलसिला' बरेच प्रश्नसुद्धा उपस्थित करून गेला.
आजवर अमिताभ आणि रेखा यांच्या जोडीच्या बऱ्याच चर्चा झाल्या, त्यांच्यामधील नात्यावरही भाष्य करण्यात आलं. मुळात या दोन्ही सेलिब्रिटींनी त्यावर कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलेलं नसलं तरीही आता त्यांच्या बहुचर्चित अशा 'सिलसिला' चित्रपटाच्या सेटवरील, चित्रीकरणादरम्यानचा एक असा फोटो समोर आला आहे. जिथं, अमिताभ आणि रेखा प्रथमदर्शनी एका लाँग ड्राईव्हवर निघाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
Mayfair Times च्या संपादिका सेल्मा डे यांनी काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटच्या माध्यमातून येक फोटो कोलाज शेअर केला आणि एका क्षणात त्यांनी शेअर केलेल्या फोटोंपासून ते अगदी त्याच्या कॅप्शनपर्यंत बऱ्याच गोष्टी नेटकऱ्यांनी वारंवार पाहिल्या.
Unseen photo आणि बरंच काही...
अमिताभ आणि रेखा यांच्या 'सिलसिला' या 1981 मधील चित्रपटाच्या वेळचा एक फोटो सेल्मा यांनी शेअर केला. तेव्हाची आठवण सांगताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'थेट 1981 मध्ये जाऊ, जेव्हा मी वडिलांसोबत काश्मीर फिरण्यासाठी गेले होते आणि अचानकच आम्ही अमिताभ- रेखा यांच्या सिलसिलाच्या (चित्रपटाच्या) सेटवर आलो. ते दोघंही कमाल आणि लक्षवेधी होते. त्यावेळी आम्हाला एकच कल्पना होती, की हा चित्रपट सुपरहिट ठरू शकतो....' प्रथमदर्शनी पाहता या फोटोमध्ये अमिताभ आणि रेखा एका वाहनात दिसत असून, अमिताभ ड्रायव्हिंग सीटवर तर रेखा पॅसेंजर सीटवर दिसत आहेत. ज्यामुळं हा लाँग ड्राईव्हदरम्यानचा फोटो असल्याचंही काहींचं म्हणणं आहे, मात्र त्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
सेल्मा यांच्या या फोटोला 90 हजारांहून अधिक लाईक मिळाले आहेत. तर, कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट न करता येण्याची सेटिंग ठेवल्यानं या व्हायरल होणाऱ्या फोटोवर नेटकरी व्यक्त मात्र झाले नाहीत. असं असलं तरीही त्याबाबत होणाऱ्या चर्चांना मात्र घालता आलेला नाही हेच म्हणणं खरं.
‘सिलसिला’ चित्रपटाची निर्मिती कोणी केली?
‘सिलसिला’ चित्रपटाची निर्मिती यशराज फिल्म्स बॅनरअंतर्गत यश चोप्रा यांनी केली आहे.
‘सिलसिला’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोणी केलं?
या चित्रपटाचं दिग्दर्शन यश चोप्रा यांनी केलं आहे.
‘सिलसिला’ चित्रपटाची शैली कोणती आहे?
हा चित्रपट ‘म्युझिकल रोमँटिक ड्रामा’ या शैलीत मोडतो.