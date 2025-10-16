English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हिरोकडं S*x ची मागणी! अनुभव सांगताना म्हणाला, 'दिग्दर्शकाने रुममध्ये...'; 'ते' गूढ आजही कायम

Bollywood Casting Couch With Actor: पहिल्यांदाच एकादा अभिनेता अशाप्रकारे पुरुषांकडेही शरीरसुखाची मागणी होते याबद्दल उघडपणे बोलला

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 16, 2025, 11:47 AM IST
हिरोकडं S*x ची मागणी! अनुभव सांगताना म्हणाला, 'दिग्दर्शकाने रुममध्ये...'; 'ते' गूढ आजही कायम
एका मुलाखतीत खुलासा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Bollywood Casting Couch With Actor: आधी मालिका आणि नंतर वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची छाप सोडणारा अभिनेता म्हणजे, राजीव खंडेलवाल! अभिनेते, मॉडेल आणि टेलिव्हिजन होस्ट यासारख्या अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांना भेटलेल्या या कलाकाराचा आज वाढदिवस. राजस्थानमधील जयपूर येथे जन्मलेल्या राजीवने मालिकांनंतर चित्रपटांमधूनही दमदार भूमिका साकारल्या. रोमँटिक ड्रामा ते अ‍ॅक्शन थ्रिलरपर्यंत विविध भूमिका साकारणारा राजीव काही वादांमध्येही अडकला. यापैकी काही वाद मालिका सोडण्यावरुन झाले तर काही स्वत: राजीवने केलेल्या खुलाश्यांमुळे! असाच खुलासा त्याने कास्टींग काऊचसंदर्भात केलेला.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय म्हणालेला हा अभिनेता?

2024 आणि 2025 दरम्यान दिलेल्या काही मुलाखतींमध्ये राजीवने कास्टिंग काउचचा अनुभव सांगितला.  सिद्धार्थ कन्नन आणि झूमसोबतच्या पॉडकास्टमध्ये राजीवने एका 'प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने' आपल्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती असा गौप्यस्फोट केला. 100 करोड क्लबमधील चित्रपटांच्या दिग्दर्शकाने आपल्याकडे ही मागणी केली होती असं राजीव म्हणाला. संजय लीला भन्साळी किंवा करण जोहरसारखा असा अंदाज) कास्टिंग काउचचा सामना करावा लागला. दिग्दर्शकाने मला 'रूममध्ये ये' असं आधी सांगितलं. त्यानंतर या दिग्दर्शकाने शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी माझ्याकडे केली होती असं राजीवने मुलाखतीत सांगितलं. 

दिग्दर्शकाने शरीरसंबंधांची मागणी केल्यानंतर काय उत्तर दिलं?

राजीवने हा किस्सा सांगताना आपण या मागणीला थेट नकार दिला होता. " मी, सॉरी सर, माझ्याकडून हे असलं काही तुम्हाला मिळणार नाही. असं सांगून बाहेर पडलो होतो," असं राजीव म्हणाला होता. पुढे बोलताना, संजय लीला भन्साळी यांनी माझं एक वर्ष वाया घालवलं असंही राजीव म्हणाला होता.

पहिल्यांदाच एखादा अभिनेता असं उघडपणे बोलला

राजीवने केलेल्या या विधानाला अनेकांनी 'मी टू' मोहिमेशी जोडलं. अशाप्रकारे उघडपणे एखाद्या मोठ्या कलाकाराने कास्टींग काऊचबद्दल बोलण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यामुळे इंडस्ट्रीतील पुरुष कलाकारांनाकडेही शरीरसंबंधांची मागणी होते आणि त्यांनाही असे कटू अनुभव येत असल्याचं अधोरेखित झालं होतं.

ते गूढ अजूनही कायम

मात्र राजीवने थेट दिग्दर्शकाचं नाव सांगायला हवं होतं असं त्यावेळी म्हटलं गेलं. आजही हा दिग्दर्शक कोण याबद्दलच गूढ कायम आहे.

इन्स्टाग्रामवर सक्रीय

सध्या, राजीव मुंबईतील गोरेगाव येथे पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहतो. तो इन्स्टाग्रामवर फार सक्रीय आहे. त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर तो सायकलिंगसंदर्भातील आठवणी शेअर करण्याबरोबरच अभिनय आणि फिटनेससंदर्भातील पोस्ट करताना पाहायला मिळतो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
bollywoodcasting couch100 Crore ClubDirectorPhysical relationship

इतर बातम्या

Fakt Ladh Mhana : बीडमधील आदित्य जाधवला व्हायचं आहे वकील, प...

महाराष्ट्र बातम्या