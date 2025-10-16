हिरोकडं S*x ची मागणी! अनुभव सांगताना म्हणाला, 'दिग्दर्शकाने रुममध्ये...'; 'ते' गूढ आजही कायम

Bollywood Casting Couch With Actor: आधी मालिका आणि नंतर वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची छाप सोडणारा अभिनेता म्हणजे, राजीव खंडेलवाल! अभिनेते, मॉडेल आणि टेलिव्हिजन होस्ट यासारख्या अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांना भेटलेल्या या कलाकाराचा आज वाढदिवस. राजस्थानमधील जयपूर येथे जन्मलेल्या राजीवने मालिकांनंतर चित्रपटांमधूनही दमदार भूमिका साकारल्या. रोमँटिक ड्रामा ते अॅक्शन थ्रिलरपर्यंत विविध भूमिका साकारणारा राजीव काही वादांमध्येही अडकला. यापैकी काही वाद मालिका सोडण्यावरुन झाले तर काही स्वत: राजीवने केलेल्या खुलाश्यांमुळे! असाच खुलासा त्याने कास्टींग काऊचसंदर्भात केलेला.
2024 आणि 2025 दरम्यान दिलेल्या काही मुलाखतींमध्ये राजीवने कास्टिंग काउचचा अनुभव सांगितला. सिद्धार्थ कन्नन आणि झूमसोबतच्या पॉडकास्टमध्ये राजीवने एका 'प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने' आपल्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती असा गौप्यस्फोट केला. 100 करोड क्लबमधील चित्रपटांच्या दिग्दर्शकाने आपल्याकडे ही मागणी केली होती असं राजीव म्हणाला. संजय लीला भन्साळी किंवा करण जोहरसारखा असा अंदाज) कास्टिंग काउचचा सामना करावा लागला. दिग्दर्शकाने मला 'रूममध्ये ये' असं आधी सांगितलं. त्यानंतर या दिग्दर्शकाने शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी माझ्याकडे केली होती असं राजीवने मुलाखतीत सांगितलं.
राजीवने हा किस्सा सांगताना आपण या मागणीला थेट नकार दिला होता. " मी, सॉरी सर, माझ्याकडून हे असलं काही तुम्हाला मिळणार नाही. असं सांगून बाहेर पडलो होतो," असं राजीव म्हणाला होता. पुढे बोलताना, संजय लीला भन्साळी यांनी माझं एक वर्ष वाया घालवलं असंही राजीव म्हणाला होता.
राजीवने केलेल्या या विधानाला अनेकांनी 'मी टू' मोहिमेशी जोडलं. अशाप्रकारे उघडपणे एखाद्या मोठ्या कलाकाराने कास्टींग काऊचबद्दल बोलण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यामुळे इंडस्ट्रीतील पुरुष कलाकारांनाकडेही शरीरसंबंधांची मागणी होते आणि त्यांनाही असे कटू अनुभव येत असल्याचं अधोरेखित झालं होतं.
मात्र राजीवने थेट दिग्दर्शकाचं नाव सांगायला हवं होतं असं त्यावेळी म्हटलं गेलं. आजही हा दिग्दर्शक कोण याबद्दलच गूढ कायम आहे.
सध्या, राजीव मुंबईतील गोरेगाव येथे पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहतो. तो इन्स्टाग्रामवर फार सक्रीय आहे. त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर तो सायकलिंगसंदर्भातील आठवणी शेअर करण्याबरोबरच अभिनय आणि फिटनेससंदर्भातील पोस्ट करताना पाहायला मिळतो.