‘छावा’पाठोपाठ आणखी एक प्रभावी भूमिका अक्षय खन्नाच्या वाट्याला; पहिली झलक पाहता ओळखणंही कठीण

Marathi News
Akshaye Khanna New Movie : ‘औरंगजेब’ साकारणारा अक्षय खन्ना आता पुन्हा प्रेक्षकांना थक्क करणार. यावेळी त्याच्या वाट्याला नेमकी कोणती भूमिका आलिय माहितीये? फोटोत ओळखणंही कठीण

सायली पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 12:09 PM IST
Akshaye Khanna New Movie : बॉलिवूड अर्थात हिंदी कलाविश्वामध्ये काही कलाकारांना अष्टपैलू म्हटलं जातं. याच अष्टपैलू कलाकारांपैकी एक म्हणजे अभिनेता अक्षय खन्ना. आतापर्यंत त्यानं मोजके सुपरहिट चित्रपट दिले असले तरीही या अभिनेत्याच्या अभिनयाची ताकद चाहते चांगलेच जाणतात. याच ताकदीच्या बळावर अक्षयनं विकी कौशललाही तोडीस तोड देईल अशी ‘औरंगजेब’ची भूमिका ‘छावा’ चित्रपटात साकारली.

अक्षयनं उभा केलेला हा क्रूर मुघल शासक पाहताना, प्रत्यक्षात औरंगजेब किती क्रूर असेल याचीच सिनेरसिकांना प्रचिती आली आणि काहींनी या भूमिकेला प्रत्यक्ष समजून अक्षय खन्नाप्रती तिरस्काराच्याही प्रतिक्रिया दिल्या. ही खरंतर त्याच्या कामाचीच पोचपावती. मध्यवर्ती भूमिकेतील कलाकार आणि पात्र कमाल ताकदीचं असताना खलनायक साकारताना अक्षयनं केलेली मेहनत पडद्यायवर दिसून आली. याच अभिनेत्याच्या वाट्याला आता आणखी एक आव्हानात्मक आणि तितक्याच ताकदीची भूमिका आली आहे.

अक्षय खन्ना साकारणार ‘असुरगुरू शुक्राचार्य’

अक्षय खन्नाच्या वाट्याला आलेली ही भूमिका आहे असुरगुरू शुक्राचार्य यांची. प्रशांत वर्मा आणि आरकेडी स्टुडिओच्या वतीनं नुकताच ‘असुरगुरू शुक्राचार्य’ रुपातील अक्षय खन्नाची पहिली झलक सर्वांच्या भेटीला आणली आहे. आगामी महाकाली या चित्रपटातून तो या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.

शुक्राचार्यांची प्रतिमा आतापर्यंत ज्याप्रमाणं कथा- पुराणांच्या माध्यमातून समोर आली आहे अगदी त्याचप्रमाणं अक्षयचं रुप या फोटोमध्ये पाहायला मिळत आहे. लांब, करडी दाढी, भाळी भस्माचा टिळा, रोखलेली भेदक नदर, चेहऱ्यावर धीरगंभीर भाव अशा ऋषीरुपातील अक्षय खन्ना पाहताना त्याची संपूर्ण भूमिका पाहणं कुतूहलाचं असेल अशीच प्रतिक्रिया अनेक चाहत्यांनी दिली. तेलुगू चित्रपटांमध्ये पदार्पण करण्याच्या या प्रयत्नाला आता किती प्रेक्षक.पसंती मिळते हे पाहणं औत्सुक्यांचं ठरेल. तुम्हाला कसा वाटला या अभिनेत्याचा नवा लूक?

FAQ

अक्षय खन्नाची नवी भूमिका काय आहे?
अक्षय खन्ना 'महाकाली' या आगामी तेलुगू चित्रपटात 'असुरगुरू शुक्राचार्य' ही भूमिका साकारत आहे. ही भूमिका असुरांची गुरू असलेल्या शुक्राचार्याची आहे, जी पौराणिक कथांमध्ये दानवांचे मार्गदर्शक म्हणून ओळखली जाते.

'महाकाली' चित्रपटाबद्दल सांगा?
'महाकाली' हा प्रसंत वर्मा सिनेमॅटिक युनिव्हर्स (पीव्हीसीयू) चा भाग आहे. हा चित्रपट देवी कालीवर केंद्रित असून, स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक म्हणून सादर केला जाईल.

शुक्राचार्य कोण आहेत?
शुक्राचार्य हे हिंदू पुराणांतील असुरांचे (दानवांचे) गुरू आहेत. ते शुक्र ग्रहाचे अधिष्ठाता मानले जातात आणि संजिवनी विद्या यांसारख्या शक्तींचे ज्ञाता आहेत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

