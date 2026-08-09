/पब्लिकमध्ये क्यूट इमेज, पण पैशांसाठी ही अभिनेत्री ठेवते शारीरिक संबंध, प्रसिद्ध डिटेक्टिव्हचा खळबळजनक दावा

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध डिटेक्टिव्ह तान्या पुरीने एक मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीमध्ये तान्याने अनेक खुलासे केले आहे. तान्या पुरी ही बॉलिवूडमधील डिटेक्टिव्ह केसेसमुळे प्रसिद्ध आहे. तिने या मुलाखतीत सेलिब्रिटीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील धक्कादायक दावे केले आहेत. तिने या मुलाखतीत एक अभिनेत्रीबद्दल खळबळजनक दावा केला आहे. तिने सांगितलं की, एक अभिनेत्री आहे, जिची पब्लिकमध्ये क्यूट गर्ल म्हणून इमेज आहे. तिने पुढे धक्कादायक दावा केला आहे की, ती अभिनेत्री पैशांसाठी लोकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवते. धक्कादायक म्हणजे तान्याने या मुलाखतीत असाही दावा केला आहे की, अभिनेत्रीच्या बॉयफ्रेंडला याबद्दल सगळं माहिती आहे.
तान्याची ही मुलाखत Zahra Jani ला दिली आहे. या मुलाखतीत तिने सांगितलं की, या अभिनेत्रीने अनेक चित्रपटात काम केलं आहे. पण सध्या ही अभिनेत्री आता चित्रपटात दिसत नाहीय. पण चित्रपटात काम न करता तिने चांगली संपत्ती जमवली आहे. ती कायम इव्हेंटमध्ये दिसते. पण बंद दाराआड ही अभिनेत्री इतर पुरुषांना भेटते. ती त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवते आणि पैसे कमावते.
तान्या पुढे या मुलाखतीत सांगते की, असं नाही की ती केवळ इव्हेंट्समध्ये दिसते. पण तिची संपूर्ण टीम यामागे तिच्यासोबत असते. आज ही अभिनेत्री अशा व्यक्तीसोबत आहेत, ज्याला ती काय करतेय कसे पैसे कमवतेय हे सगळं माहितीये. तिने असाही दावा केला की, तिचं काम पाहणाऱ्या टीमचा तोही एक पार्ट आहे. तो तिला या कामासाठी प्रोत्साहन देते असेही धक्कादायक विधान तिने केलं आहे.
तिला प्रेक्षकांकडून भरपूर प्रेम मिळतंय पण तरीही ती हे वेगळं जग ती जगतंय. विशेष म्हणजे प्रेक्षकांमध्ये तिची खूप प्रेमळ इमेज आहे. तान्या पुरीचा लवकरच अॅमेझॉन प्राइमवर द ट्रेटर्स 2 मध्ये दिसणार आहे. हा शो 13 ऑगस्टला रिलीज होणार आहे.