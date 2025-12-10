English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवराज यादव | Updated: Dec 10, 2025, 02:12 PM IST
...तर आज अक्षय कुमार आणि शिल्पा शेट्टी नवरा बायको असते, दिग्दर्शकाने उघड केलं आतापर्यंत लपलेलं ते सत्य

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांच्यात एकेकाळी प्रेमसंबंध होते हे जगजाहीर आहे. 1990 च्या काळात दोघे एकमेकांना डेट करत होते. असं म्हणतात की, त्यांचं हे नातं लग्नापर्यंत पोहोचलं होतं, मात्र काही कारणास्तव ते होऊ शकलं नाही. बॉलिवूडच्या एका ज्येष्ठ दिग्दर्शकाने आता या दाव्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. हे लग्न न होण्याचं कारणही त्यांनी उघड केलं आहे. एक वेळ अशी होती जेव्हा दोघांच्या लग्नाची चर्चा सुरु होती असा खुलासा त्यांनी केला. पण मग हे लग्न नेमकं कशामुळे होऊ शकलं नाही?  

सुनील दर्शन यांनी खुलासा केला आहे की, राजेश खन्ना यांच्याशी संबंधित एका ज्योतिषाने एके दिवशी अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना लग्न करतील असं भाकीत केलं होतं. पण त्यावेळी राजेश खन्ना यांनी त्याचा फार विचार केला नव्हता. कारण दोघांचाही त्यावेळी एकमेकांशी तसा काही संबंध नव्हता.

पण त्यानंतर पुढे काही घटना घडल्या. जर शिल्पा शेट्टीच्या आई-वडिलांनी अटी घातल्या नसत्या तर अक्षय कुमार आणि शिल्पा शेट्टी यांचं लग्न झालं असतं असा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी नेमक्या मागण्या कोणत्या होत्या याबद्दल जाहीरपणे सांगितलं नाही. मात्र पालकांना ज्या अपेक्षा, आश्वासनं हवी असतात तशाच काही अटी होत्या असं ते म्हणाले. 

पालक या नात्याने तुम्हाला मुलीच्या भविष्यातील सुरक्षेसाठी एखादी गोष्ट वाटणं किंवा त्याबद्दल आश्वासन मागणं यात काही चुकीचं नाही असं त्यांनी म्हटलं. ही अट आर्थिक बाबतीत होती का? असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, सर्व प्रकारची सुरक्षा, जी पालकांना हवी असते.

पण आपल्याच मताविरोधात विधान करत त्यांनी सांगितलं की, "मला वाटतं पालकांनी चुकीचं केलं. ते व्हायला नको होतं. आपण ते त्याप्रकारे पाहिलं  पाहिजे". हे सर्व एक रिश्ता चित्रपटाची शुटिंग सुरु होण्याच्या आधी घडलं असंही त्यांनी उघड केलं.

अक्षय कुमार त्यावेळी फार दुखावला गेला नव्हता असंही ते म्हणाले. "त्याचं मन दुखावलं नव्हतं. मला वाटतं तो व्यवस्थित होता. तो काम करत होता," असं ते म्हणाले. अक्षय कुमार त्यावेळी धडकन, हेरा फेरी, एक रिश्ता या चित्रपटांमध्ये व्यग्र होता. 

2001 मध्ये अक्षय कुमारने ट्विंकल खन्नाशी लग्न केलं आणि 2009 मध्ये शिल्पा शेट्टीने राज कुंद्राशी लग्न केलं.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

