'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात पागल होता प्रसिद्ध दिग्दर्शक, 1000 वेळा केलं होतं प्रपोज पण अभिनेत्रीने दिलेला नकार

Bollywood Actress: बॉलिवूडच्या इतिहासात अशी एक हसीन अभिनेत्री होती जिच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्वाने संपूर्ण इंडस्ट्री वेडी झाली होती. अनेक कलाकार, दिग्दर्शक आणि चाहत्यांचे मन त्या अभिनेत्रीवर राहायचे. काही वेळा तर त्यांचे प्रेम इतके प्रखर होते की ते तिच्यासाठी काहीही करण्यास तयार होते. अशाच एका अभिनेत्रीची गोष्ट आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. तिचे नाव मुमताज आहे. जिच्या सौंदर्याने संपूर्ण बॉलिवूडला वेड लावले होते.
मुमताजच्या सौंदर्यावर संपूर्ण बॉलिवूडचे कलाकार फिदा होते. त्या काळात यश राज फिल्म्सचे संस्थापक आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक यश चोपड़ा देखील तिच्या प्रेमात पडले होते. यश चोपड़ा यांनी मुमताजला फक्त एक-दोन वेळा नाही तर हजारो वेळा प्रपोज केले होते पण मुमताजने प्रत्येक वेळा त्यांना नकार दिला.
एका मुलाखतीत मुमताज यांनी सांगितले की, 'यश चोपडा माझ्यासमोर कित्येक वेळा लग्नाची ऑफर ठेवत असत पण मला त्यांच्यावर कधीही प्रेम आले नाही. त्यामुळे मी त्यांना कधीही होकार दिला नाही. ते मला बऱ्याच वेळा म्हणायचे ‘ऐ मोटी, मी तुझ्यावर प्रेम करतो, माझ्याशी लग्न कर.’ पण मी त्यांना होकार देऊ शकत नाही. कारण माझ्या मनात त्यांच्याप्रती काहीही आकर्षण नव्हते. यातून स्पष्ट होते की मुमताजच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्वाने कित्येक दिग्दर्शकांनाही मोहित केले तरीही त्यांनी स्वतःच्या मनाला प्राधान्य दिले.
मुमताजने अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि त्यांचं नाव बॉलिवूडच्या काही मोठ्या नायकांशी जोडले गेले आहे. ज्यामध्ये फिरोज खान, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, विशेषतः शम्मी कपूरसोबत मुमताजच्या नात्याच्या चर्चा आजही आहेत. दोघेही लग्न करण्यास तयारही झाले होते. पण राज कपूर आणि करिअरच्या कारणास्तव मुमताज शम्मी कपूरशी लग्न करू शकल्या नाहीत.
मुमताजच्या सौंदर्यामुळे आणि अभिनयामुळे त्या फक्त अभिनेत्री म्हणूनच नाही तर बॉलिवूडच्या आयकॉन म्हणून ओळखल्या जातात. त्या काळातील चाहत्यांच्या हृदयात त्यांच्या सौंदर्याची आणि ग्लॅमरसची छाप आजही जिवंत आहे.
मुमताज ही केवळ सौंदर्याची प्रतिमा नाहीत तर एक मजबूत व्यक्तिमत्त्व जे आपल्या निर्णयांमध्ये प्रामाणिक राहिले. त्यांनी आपल्या करिअर आणि स्वतःच्या मनाला प्राधान्य दिले. जरी संपूर्ण बॉलिवूड त्यांच्यावर प्रेम करत होते.
