Marathi News
'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात पागल होता प्रसिद्ध दिग्दर्शक, 1000 वेळा केलं होतं प्रपोज पण अभिनेत्रीने दिलेला नकार

Bollywood Actress: आज आम्ही तुम्हाला अशा अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत जिच्या सौंदर्य आणि अभिनय कौशल्य पाहून दिग्दर्शक प्रेमात वेडा झाला होता.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 6, 2025, 03:28 PM IST
Bollywood Actress: बॉलिवूडच्या इतिहासात अशी एक हसीन अभिनेत्री होती जिच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्वाने संपूर्ण इंडस्ट्री वेडी झाली होती. अनेक कलाकार, दिग्दर्शक आणि चाहत्यांचे मन त्या अभिनेत्रीवर राहायचे. काही वेळा तर त्यांचे प्रेम इतके प्रखर होते की ते तिच्यासाठी काहीही करण्यास तयार होते. अशाच एका अभिनेत्रीची गोष्ट आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. तिचे नाव मुमताज आहे. जिच्या सौंदर्याने संपूर्ण बॉलिवूडला वेड लावले होते.

मुमताजच्या सौंदर्यावर संपूर्ण बॉलिवूडचे कलाकार फिदा होते. त्या काळात यश राज फिल्म्सचे संस्थापक आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक यश चोपड़ा देखील तिच्या प्रेमात पडले होते. यश चोपड़ा यांनी मुमताजला फक्त एक-दोन वेळा नाही तर हजारो वेळा प्रपोज केले होते पण मुमताजने प्रत्येक वेळा त्यांना नकार दिला.

एका मुलाखतीत खुलासा

एका मुलाखतीत मुमताज यांनी सांगितले की, 'यश चोपडा माझ्यासमोर कित्येक वेळा लग्नाची ऑफर ठेवत असत पण मला त्यांच्यावर कधीही प्रेम आले नाही. त्यामुळे मी त्यांना कधीही होकार दिला नाही. ते मला बऱ्याच वेळा म्हणायचे ‘ऐ मोटी, मी तुझ्यावर प्रेम करतो, माझ्याशी लग्न कर.’ पण मी त्यांना होकार देऊ शकत नाही. कारण माझ्या मनात त्यांच्याप्रती काहीही आकर्षण नव्हते. यातून स्पष्ट होते की मुमताजच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्वाने कित्येक दिग्दर्शकांनाही मोहित केले तरीही त्यांनी स्वतःच्या मनाला प्राधान्य दिले.

मुमताजने अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि त्यांचं नाव बॉलिवूडच्या काही मोठ्या नायकांशी जोडले गेले आहे. ज्यामध्ये फिरोज खान, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, विशेषतः शम्मी कपूरसोबत मुमताजच्या नात्याच्या चर्चा आजही आहेत. दोघेही लग्न करण्यास तयारही झाले होते. पण राज कपूर आणि करिअरच्या कारणास्तव मुमताज शम्मी कपूरशी लग्न करू शकल्या नाहीत.

करिअर आणि स्वतःच्या मनाला प्राधान्य

मुमताजच्या सौंदर्यामुळे आणि अभिनयामुळे त्या फक्त अभिनेत्री म्हणूनच नाही तर बॉलिवूडच्या आयकॉन म्हणून ओळखल्या जातात. त्या काळातील चाहत्यांच्या हृदयात त्यांच्या सौंदर्याची आणि ग्लॅमरसची छाप आजही जिवंत आहे.

मुमताज ही केवळ सौंदर्याची प्रतिमा नाहीत तर एक मजबूत व्यक्तिमत्त्व जे आपल्या निर्णयांमध्ये प्रामाणिक राहिले. त्यांनी आपल्या करिअर आणि स्वतःच्या मनाला प्राधान्य दिले. जरी संपूर्ण बॉलिवूड त्यांच्यावर प्रेम करत होते. 

FAQ

मुमताज यांना बॉलिवूडमध्ये कशासाठी ओळखले जाते?

मुमताज यांना त्यांच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने बॉलिवूड वेड लावणारी अभिनेत्री म्हणून ओळखले जाते. ७० च्या दशकात त्यांनी ‘ब्रह्मचारी’, ‘प्रेम नगर’, ‘रानी मेरा नाम’ सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये ग्लॅमर आणि अभिनयाची जोड दाखवली.

यश चोपडा यांनी मुमताज यांना किती वेळा प्रपोज केले?

यश चोपडा यांनी मुमताज यांना हजारो वेळा लग्नाची ऑफर दिली. ते म्हणत, ‘ऐ मोटी, मी तुझ्यावर प्रेम करतो, माझ्याशी लग्न कर.’ पण मुमताज यांनी प्रत्येक वेळी नकार दिला.

मुमताज यांनी यश चोपडा यांना नकार का दिला?

एका मुलाखतीत मुमताज यांनी सांगितले की, त्यांना यश चोपडा यांच्यावर प्रेम नव्हते आणि मनात आकर्षण नव्हते. त्यांनी स्वतःच्या भावनांना प्राधान्य दिले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
mumtazYash Choprayash chopra wanted to marry mumtazmumtaz on yash chopramumtaz films

