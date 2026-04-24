'16 साल पुरानी बात है'; प्रियांकाचा Kiss ला नकार ते इंटिमेट सीनदरम्यान अभिनेत्याच्या भावना अनावर होणं, अभिनेता काय म्हणाला?

Bollywood on Working with Priyanka Chopra : अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आणि ज्येष्ठ अभिनेत्यानं स्क्रीन शेअर केली आणि त्यावर आता नेमकं या अभिनेत्याचं मत काय? त्यावेळी नेमकं काय घडलं?   

सायली पाटील | Updated: Apr 24, 2026, 02:57 PM IST
bollywood annu kapoor on why priyanka chopra refused kiss intimate 7 khoon maaf

Bollywood Annu Kapoor on Working with Priyanka Chopra : हिंदी कलाविश्वामध्ये लोकप्रिय आणि अनुभवी कलाकारांमध्ये काही नावं हमखास समोर येतात. अशाच नावांमध्ये काही मंडळी अशीसुद्धा असतात ज्यांच्या नावाची चर्चा ही संमिश्र कारणांनी होते. याच यादीतलं एक नाव म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर. रंगभूमी आणि रुपेरी पडद्यावर अशाच काही दमदार भूमिका साकारणाऱ्या अन्नू कपूर यांच्या कलाकृतींसमवेत त्यांच्या वक्तव्यांचीसुद्धा बरीच चर्चा होते. त्यांनी काही काळापूर्वी अभिनेत्री प्रियांका चोप्राबाबत असंच एक वक्तव्य केलं आणि त्यानं चर्चेचं वावटळ उठलं होतं, ज्यावर आता पुन्हा एकदा या अभिनेत्यानं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

प्रियांका चोप्रासोबत काम करण्याचा तो अनुभव... 

प्रियांका चोप्रा आणि अन्नू कपूर यांनी विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित '7 खून माफ' या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. ज्यामध्ये ते प्रियांकाच्या पतीच्या भूमिकेत झळकले होते. या चित्रपटात एक दृश्य असंही होतं, जिथं अन्नू कपूर आणि प्रियांकाचा Kissing Scene होता. मात्र, अभिनेत्रीनं त्यास नकार दिला. याबाबत एका मुलाखतीदरम्यान कपूर यांनी केलेल्या वक्तव्यानं सर्वांच्याच नजरा वळवल्या होत्या. 'जर हिरो असतो, तर प्रियांकाला मला किस करण्यात काहीच अडचण नसती', असं ते म्हणाले होते. 

त्या वक्तव्यावर आता कपूर यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. सिद्धार्थ कन्ननशी संवाद साधताना आपण हिरो नव्हतो, त्यामुळं प्रियांकानं किस नाही केलं... '16 साल पुरानी बात है' असं कपूर म्हणाले. एक पत्रकार वारंवार आपल्याला त्या दृश्याविषयी विचारत होते, तर मी सांगितलं, 'नाही केलं, तिची इच्छा नसेल म्हणून किस नाही केलं. प्रश्नामुळं चिडून मी म्हटलेलं मी जर हिरो असतो तर किस केलं असतं' असं म्हटल्याचं सांगत आपल्याच वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलं. 

हेसुद्धा वाचा : आधी लग्न, नंतर दु:खाचा आक्रोश; भारतातील 'या' मंदिराचं रहस्य भारावून टाकणारं, तृतीयपंथीयांच्या देवतेची पौराणिक कथा

प्रियांकानं चुंबनदृश्यास नकार दिल्याचं तुम्हाला वाईट वाटलं का? असा प्रश्न केला असता आपल्याला यानं काही फरत न पडल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'विशाल भारद्वाज यांनी म्हटलं प्रियांका तुम्हा किस करण्यास थोडी संकोचली आहे. मी म्हटलं मी तर तिला बेटा म्हणायचो. तिच्या वडिलांना ओळखायचो. मिस वर्ल़्ड होण्याआधी ती अंताक्षरीमध्ये आली होती. त्यामुळं जेव्हा विशाल भारद्वाज यांनी तिच्या मनातील संकोच सांगितला तेव्हा मीच ते दृश्य वगळण्यास सांगितलं' असं कपूर म्हणाले. 

प्रियांचा रोमँटिक सीनच्या चित्रीकरणावेळी असहज नव्हती असं सांगताना असं असलं तरीही ते कॅमेरावर दिसता कामा नये असं म्हणत त्यांनी या वक्तव्याला कलेचं वळण दिलं. हल्ली चित्रपटांसाठी इंटिमसी कोच असतात, तेव्हा असं होतं का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना तेव्हा असं काहीच नव्हतं, मी चुटकीसरशी तो सीन उरकला होता. काही अभिनेते तर तालमीमध्येसुद्धा फायदा घेतात पण मी असं नाही केलं असं ते म्हणाले. 

इंटिमेट सीनदरम्यान कोणी अभिनेता उत्तेजित झाला तर? 

इंटिमेट सीनदरम्यान कोणा अभिनेत्याच्या भावना अनावर झाल्या तर? अशा आशयाचा प्रश्न विचारला असता तो त्याचा व्यक्तिगत प्रश्न असतो असं कपूर स्पष्टपणे म्हणाले. याची काळजी दिग्दर्शकानं घेणं अपेक्षित असून, अनेकदा असंही झालं आहे की अभिनेते अशा दृश्यांदरम्यान भावनेच्या भरात वाहत गेले आहेत आणि कट बोलूनही थांबले नाहीत. अशा स्थिती अभिनेत्रीला सीन मध्येच सोडून सेटवरून निघून जावं लागलं आहे, ती दोन दोन दिवस रुमबाहेर आली नाही असं सांगताना आपल्यासोबत अशी दृश्य चित्रीत करताना कोणतीही महिला कलाकार संकोचलेल्या स्थिती नव्हती असं म्हटलं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

इतर बातम्या

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध मिळालेला विजय चेन्नई सुपरकिंग्सने को...

स्पोर्ट्स