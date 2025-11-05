English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'वन नाईट स्टँड' मधून बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री जगते रॉयल आयुष्य; डिटेक्टिवकडून धक्कादायक खुलासा, 'तासानुसार घेते पैसे'

Bollywood Actress Shocking Story : बॉलिवूडमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या रॉयल आयुष्याचं सत्य एका प्रसिद्ध डिटेक्टिवने खुलासा केला आहे. महिन्याला 10 वन नाईट स्टँड आणि तासाभरासाठी ती किती रक्कम घेते याचा धक्कादायक खुलाशानंतर बॉलिवूडमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 5, 2025, 11:40 AM IST
'वन नाईट स्टँड' मधून बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री जगते रॉयल आयुष्य; डिटेक्टिवकडून धक्कादायक खुलासा, 'तासानुसार घेते पैसे'

Bollywood Actress Shocking Story : प्रायव्हेट डिटेक्टव्ह तान्या पुरी हिच्या अनेक धक्कादायक खुलाशांमुळे बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजली आहे. तान्या हिने बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या रॉयल आयुष्यामागील सत्य जगासमोर सांगितलं आहे. नुकताच सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत तिने बॉलिवूडमधील धक्कादायक आणि भयानक दावे केले आहेत. तिने या मुलाखतीत सांगितलं की, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रिबन कापण्यासाठी आणि हॉटेलमध्ये पुरूषांना भेटण्यासाठी विविध जगभरामध्ये फिरते. तिने असाही दावा केला आहे की, अभिनेत्री वन नाईट स्टँडमधून गडगंज पैसे कमावते. शिवाय तासानुसार ती मोठी रक्कम आकरते. धक्कादायक म्हणजे तिचा हा वन नाईट स्टँडचं रहस्य तिच्या जोडीदारालाही माहिती आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

'ती एस्कॉट म्हणून काम करते...'

या मुलाखतीत तान्या पुरीने दावा केला आहे की, 'एक अभिनेत्री आहे जी काही काळापासून इंडस्ट्रीत असून पूर्वी ती जास्त काम करत नव्हती. पण तिची एक चांगली, प्रतिष्ठित प्रतिमा आहे. एवढंच नाहीत ती जगासमोर आपण एका नात्यात गुंतलोय असे चित्र दाखवते. प्रत्यक्षात, पडद्यामागे, ती हॉटेलमध्ये लोकांना भेटत आहे आणि एस्कॉर्ट म्हणून काम करत आहे.'

'अनेक लोकांशी तिचे शारीरिक संबंध...'

तान्या पुरी पुढे असंही सांगितलं की, 'ती लोकांना भेटते, लोकांकडून पैसे घेते, पण पडद्यामागे बरेच काही घडत असतं. तिचा पार्टनर तो केस घेऊन आमच्याकडे आला आणि म्हणाला, 'मला शंका आहे की ती माझी फसवणूक करत आहे. आता ती कोणासोबत तरीसोबत गुंतली आहे.' त्यावेळी डिटेक्टव्हने स्पष्ट केलं की, 'जेव्हा आम्ही प्रत्यक्षात तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला कळलं की ती फक्त एका व्यक्तीशी जोडलेली नाही. ती वेगवेगळ्या देशांमध्ये अनेक लोकांसोबत संबंध जोडते. ती जाऊन लोकांना भेटते आणि त्यांच्याकडून पैसे घेते. कारण तिला फॅन्सी आयुष्य जगायचं आहे. म्हणून ती जगासमोर एक आणि पडद्यामागे दुसरी आहे.'

तान्या पुढे असा दावा केला आहे की, 'माझा अर्थ असा आहे की ती पैशाच्या बदल्यात लोकांना शारीरिक सुख देते. जेव्हा तिची टीम किंवा इतर लोक लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट पाठवतात तेव्हा ते त्यात लिहितात की हा एक खास देखावा आहे. तुम्ही तिच्याशी बोलण्यासाठी पैसे देता. पण पडद्यामागे, ते फक्त बोलणे नाही.' 

सत्य कळल्यावर जोडीदाराने नातं तोडलं?

आपल्या जोडीदाराबद्दल म्हणजे त्या अभिनेत्रीचं काळ सत्य कळल्यानंतर जोडीदाराने नातं तोडलं का? यावर तान्या म्हणाली की, 'नाही, तो नातं संपवू इच्छित नव्हता. त्याला फक्त त्याच्या मनःशांतीसाठी काय चाललं आहे हे जाणून घ्यायचं होतं, जेणेकरून तो तिच्याशी बंद दारामागे बोलू शकेल आणि तिला सांगू शकेल, मला माहित आहे की तू काय करत आहेस. म्हणून काळजी घे.'

तान्या या जोडप्याबद्दल पुढे म्हणाली की, 'त्यांनी नातं तोडलं नाही. खरं तर, आमच्याकडे येणारे 90% लोक नातं तोडत नाहीत. कारण ते पैसे त्यांच्या आयुष्यासाठी तसंच व्यवसायासाठी गरजेचे असतात. ते एकत्र संयुक्त व्यवसाय चालवत आहेत. हे पैसे त्या व्यवसायाला निधी देण्यास मदत मिळते."

'ती महिन्याला 10 लोकांसोबत...'

अभिनेत्रीबद्दल तान्या पुढे म्हणाली, 'या अभिनेत्रीचं लग्न झालं नसून ती महिन्याला 10 लोकांना भेटते. वन-नाईट स्टँडच्या रक्कमेबद्दल बोलताना तान्या म्हणाली, 'वन-नाईट स्टँडसाठी वेगवेगळे पॅकेज असतात. त्यात एका रात्रीसाठी 5 लाख, एका रात्रीसाठी 10 लाख आणि एका रात्रीसाठी 20 लाख असं ते असतात. ज्यात तुम्हाला काय हवं यावर ते अवलंबून असतं. ग्राहकांच्या खिशाला काय परवडं त्यानुसार हे पॅकेज घेतली जातात.'

कोण आहे ती अभिनेत्री?

कोण आहे ती अभिनेत्री याबद्दल तान्या पुरीने सांगितलं की, ती एक प्रसिद्ध चेहरा आहे जी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, रिबन कटिंग आणि अपिअरन्स करते. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bollywood Actressone-night standTanya PuriBollywood Actress Shocking Storylatest news

इतर बातम्या

भक्तीच्या रंगात रंगली प्राजक्ता माळी; 12 ज्योतिर्लिंगांची य...

मनोरंजन