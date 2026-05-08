'या' बॉलिवूडच्या खलनायकाची पाचही लग्न अयशस्वी, रहस्यमय मृत्यूनंतर सडलेले प्रेत घेऊन गेली परदेशी पत्नी

Bollywood Dangerous Villain फोटोमध्ये दिसणारा बॉलिवूडचा हा खलनायक खऱ्या आयुष्यात सुखी न्हवता. त्याची पाच लग्ने अयशस्वी झाली, त्यानंतर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची परदेशी पत्नी त्याचे सडलेले प्रेत घेऊन गेली.
Bollywood Dangerous Villain With 5 Wife: मनोरंजन सृष्टी बाहेरून जेवढी ग्लॅमरस दिसते तेवढी आतून फार चांगली नाही. अनेक कलाकारांचं आयुष्य जेवढं पद्यावर छान वाटतं तेवढं खऱ्या आयुष्यात नसते. बॉलिवूडच्या चकाकीमागे अनेक कलाकारांच्या वेदनादायक कहाण्या दडलेल्या असतात. पडद्यावर प्रेक्षकांच्या मनात भीती निर्माण करणारे काही कलाकार प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र तुटलेले, एकाकी आणि संघर्षांनी वेढलेले होते. अशाच एका अभिनेत्याची कथा आजही अनेकांना अस्वस्थ करून जाते. इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या एका जुन्या फोटोमध्ये अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, गुलशन ग्रोवर यांच्यासोबत दिसणारा हा अभिनेता म्हणजे महेश आनंद. महेश आनंद यांचं वैवाहिक आयुष्य अजितच चांगल न्हवतं.
एकेकाळी उंची व्यक्तिमत्त्व, दमदार शरीरयष्टी आणि खलनायकी अभिनयामुळे महेश आनंद यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या चेहऱ्यावरील राग, तीक्ष्ण नजर आणि अॅक्शन सीनमधील उपस्थिती पाहून प्रेक्षक घाबरायचे. मात्र पडद्यामागील त्यांचे आयुष्य मात्र सततच्या अपयशांनी आणि तुटलेल्या नात्यांनी भरलेले होते.
महेश आनंद यांनी करिअरमध्ये तब्बल 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. ‘शहेनशाह’, ‘तूफान’, ‘गंगा जमुना सरस्वती’, ‘सोने पे सुहागा’, ‘इन्साफ’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी अनेक मोठ्या कलाकारांसोबत भूमिका साकारल्या. अमिताभ बच्चनपासून अक्षय कुमारपर्यंत अनेक सुपरस्टार्ससोबत त्यांनी स्क्रीन शेअर केली होती. अॅक्शन आणि खलनायकी भूमिकांमुळे त्यांना विशेष लोकप्रियता मिळाली होती.
त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची कहाणी मात्र एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेइतकीच गुंतागुंतीची होती. महेश आनंद यांनी आयुष्यात तब्बल पाच वेळा लग्न केले, पण एकही नातं टिकू शकलं नाही. पहिलं लग्न निर्माती बरखा रॉय यांच्यासोबत झालं, पण काही महिन्यांतच दोघे वेगळे झाले. त्यानंतर त्यांनी मिस इंडिया इंटरनॅशनल एरिका मारिया डिसूझा यांच्याशी विवाह केला. या नात्यात त्यांना मुलगाही झाला, मात्र हे नातेसुद्धा फार काळ टिकले नाही.
तिसरे लग्न मधु मल्होत्रा यांच्यासोबत झाले, तर चौथं लग्न अभिनेत्री उषा बाचानी यांच्यासोबत केलं. मात्र प्रत्येक नात्याचा शेवट विभक्त होण्यातच झाला.
अखेर त्यांनी रशियन तरुणी लाना हिच्यासोबत पाचवं लग्न केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करून आपल्या विवाहाची माहिती चाहत्यांना दिली होती.
करिअरच्या शेवटच्या काळात मात्र त्यांच्याकडे काम कमी होऊ लागलं. चित्रपटसृष्टीपासून ते हळूहळू दूर गेले आणि आर्थिक अडचणी वाढत गेल्या. याच काळात त्यांना दारूचं व्यसन लागलं. एकेकाळी पडद्यावर धडाकेबाज भूमिका करणारा हा अभिनेता प्रत्यक्ष आयुष्यात पूर्णपणे एकटा पडला होता.
महेश आनंद यांच्या मृत्यूची घटना तर आणखी धक्कादायक होती. त्यांच्या मृत्यूला जवळपास दोन-तीन दिवस उलटल्यानंतरही कोणालाच याची कल्पना नव्हती. घरकाम करणाऱ्या महिलेने दरवाजा ठोठावला, पण आतून प्रतिसाद न मिळाल्याने तिने त्यांच्या बहिणीला संपर्क केला. दरवाजा उघडल्यानंतर महेश आनंद घरात मृत अवस्थेत आढळले. त्यांच्या आसपास दारूच्या बाटल्या आणि अन्नपदार्थ पडलेले होते.
सुरुवातीला काहींनी आत्महत्येची शक्यता व्यक्त केली होती, मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांनी ती शक्यता फेटाळून लावली. अत्याधिक मद्यपानामुळेच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नंतर समोर आले. पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार त्यांचा मृत्यू काही दिवसांपूर्वीच झाला होता. त्यामुळे घरातून दुर्गंधी येऊ लागली होती.
त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पाचवी पत्नी लाना यांनी त्यांचा मृतदेह थेट रुग्णालयातून स्मशानभूमीत नेल्याची माहिती समोर आली होती. एकेकाळी पडद्यावर भीती निर्माण करणाऱ्या या अभिनेत्याचा शेवट मात्र अत्यंत एकाकी आणि वेदनादायक ठरला.