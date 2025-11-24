English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तब्बल 72 सुपरहिट गाणी असलेला बॉलिवूड चित्रपट! 3 तास ​​31 मिनिटांच्या 'या' चित्रपटाचा रेकॉर्ड आजपर्यंत कोणीच मोडू शकलं नाही

बॉलिवूड चित्रपटात जास्तीत जास्त 8 ते 10 दहा गाणी असतात. मात्र, एक असा चित्रपट आहे ज्यात तब्बल 72 गाणी होती. जाणून घेऊया हा चित्रपट कोणता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 24, 2025, 04:14 PM IST
Indra Sabha Movie 72 songs : संगीत हा मनोरंजनाचा महत्वाचा भाग आहे. यामुळेच  बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये गाणी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गाणी चित्रपटाच्या स्टोरीमध्ये अशा प्रकारे गुंफलेली असतात की त्या गाण्यांमधून चित्रपटाचे भाव अगदी मनाला भिडतात. यामुळेच बॉलिवूडचे अनेक चित्रपट हे  कथेमुळे नाही तर गाण्यांमुळे हिट झाले. असाच एक बॉलिवूड चित्रपट आहे ज्यात 4-5 नाही तर तब्बल 72  सुपरहिट गाणी होती. 3 तास ​​31 मिनिटांच्या 'या' चित्रपटाचा रेकॉर्ड आजपर्यंत कोणीच मोडू शकलं नाही.

चित्रपट बनवताना कथा आणि कलाकारांना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर, चित्रपट निर्माते प्रथम गाण्यांवर चर्चा करतात. परिस्थितीनुसार, गाणे कधी प्रदर्शित होईल, ते कोण गाणार, त्यावर कोणाचे चित्रीकरण होईल आणि ते कुठे चित्रित केले जाईल हे सर्व निर्णय चित्रपटाच्या कथेनुसार घेतले जातात. असे अनेक बॉलीवूड चित्रपट आहेत जे त्यांच्या गाण्यांसाठी ओळखले जातात. पण, तुम्हाला त्या बॉलीवूड चित्रपटाबद्दल माहिती आहे का ज्यामध्ये 72 गाणी होती?

सर्वात जास्त गाणी असलेला पहिला हिंदी चित्रपट 93 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट 1932 मध्ये प्रदर्शित झाला होता, "इंद्र सभा" असे या चित्रपटाचे नाव होते. 3 तास ​​31 मिनिटांचा हा चित्रपट अशा वेळी बनवण्यात आला होता जेव्हा ध्वनी चित्रपटांचा युग नुकताच सुरू झाला होता. इंद्र सभा नावाचे दोन चित्रपट बनवण्यात आले होते. पहिला चित्रपट मणिलाल जोशी यांनी दिग्दर्शित केला होता.

1925 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा एक मूकपट होता. 1932 मध्ये ध्वनी युगाच्या उजाडताच बनवण्यात आलेल्या दुसऱ्या चित्रपटात 72 गाणी होती. गाण्यांच्या यादीत 15 सामान्य गाणी, 9 ठुमरी, 4 होळी गाणी, 31 गझल, 2 चौबोले, 5 छंद आणि आणखी 5 गाणी होती.

चित्रपटाची कथा काय आहे?

हा चित्रपट एका दयाळू आणि न्यायी राजाची कहाणी सांगणारी आहे. हा राजा आपल्या प्रजेवर प्रेम करतो आणि नेहमीच गरजूंना मदत करतो. त्याच्या करुणा आणि उदारतेची त्याची कीर्ती स्वर्गापर्यंत पोहोचते. इंद्राच्या दरबारातील एक सुंदर अप्सरा राजाची परीक्षा घेण्यासाठी पृथ्वीवर येते आणि त्याची परीक्षा घेताना, ती त्याच्या गुणांनी इतकी प्रभावित होते की त्याच्यावर मोहित होते.

जहांआरा कज्जन आणि मास्टर निसार हे चित्रपटाचे अभिमान होते. या चित्रपटात जहांआरा कज्जन आणि मास्टर निसार यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. जहांआरा कज्जन केवळ एक उत्तम अभिनेत्री नव्हती तर एक अद्भुत गायिका देखील होती. ती इतकी सुंदर होती की तिला त्यावेळी "बंगालची कोकिळा" म्हणून ओळखले जात असे, परंतु तिचे वयाच्या 30 व्या वर्षी निधन झाले. या चित्रपटाचा 72 गाण्यांचा  विक्रम अखंड आहे. 

