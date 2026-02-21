English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'काका' म्हणायची त्यांच्याशीच झाली रोमॅंटीक; आयुष्यभर अविवाहित राहिलेल्या 'या' अभिनेत्रीला ओळखलं?

Interesting Stories: 90sच्या दशकाआधीही बॉलिवूडमध्ये प्रेमप्रकरण आणि रंजक किस्स काही कमी नव्हते. त्याकाळचे सुपरस्टर राजेश खन्ना यांचं नाव बऱ्याच अभिनेत्रींसोबत जोडल गेलं. मात्र यांपैकी एक अभिनेत्री अशी आहे जिची चर्चा आज ही होते. याचे कारण जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 21, 2026, 01:43 PM IST
Guess Who: राजेश खन्ना हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिले सुपरस्टार मानले जातात. त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे अनेक अभिनेत्री त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी उत्सुक असायच्या. त्या काळात त्यांच्या नावाभोवती एक वेगळंच आकर्षण होतं. मात्र एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची कहाणी इतरांपेक्षा वेगळी ठरली. ती अभिनेत्री त्यांना प्रेमाने ‘काका’ म्हणायची, पण तिने त्यांच्यासोबत रोमान्सही केला. तिच्या आयुष्यातील निर्णय, तिचं अविवाहित राहणं आणि तिचं करिअर या सगळ्यामुळे ती आजही चर्चेत असते. 1960-70 च्या दशकात ‘ज्युबिली गर्ल’ म्हणून ओळख मिळवलेली.

'ही' अभिनेत्री नेमकी कोण?

2 October 1942 रोजी मुंबईतील सांताक्रूझ येथे जन्मलेल्या आशा पारेख यांचे वडील हिंदू तर आई सलमा बोहरा मुस्लिम होत्या. आईने नंतर हिंदू धर्म स्वीकारला. लहानपणापासूनच आशा यांना नृत्याची विशेष आवड होती. अभिनय क्षेत्रात त्यांचा प्रवेश ‘गुंज उठी शहनाई’ या चित्रपटातून झाला. सुरुवातीला त्या मोठ्या स्टार ठरणार नाहीत, अशी चर्चा होती. मात्र काही दिवसांतच दिग्दर्शक नासिर हुसेन आणि निर्माता सुबोध मुखर्जी यांनी त्यांना ‘दिल देके देखो’मध्ये संधी दिली. शम्मी कपूरसोबतची त्यांची जोडी प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतली. 1959 मध्ये आलेला हा चित्रपट मोठा हिट ठरला आणि आशा पारेख रातोरात प्रसिद्ध झाल्या.

यानंतर ‘जब प्यार किसी से होता है’, ‘तीसरी मंजिल’, ‘बहारों के सपने’, ‘प्यार का मौसम’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांत त्यांनी काम केले. त्यांच्या चित्रपटांनी सातत्याने यश मिळवल्यामुळे त्यांना ‘ज्युबिली गर्ल’ ही उपाधी मिळाली.

ज्याला 'काका' म्हणायची त्यांच्यासोबतच रोमान्स

आशा पारेख आणि शम्मी कपूर यांच्या नात्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या होत्या. त्या त्यांना प्रेमाने ‘चाचा’ म्हणत असत. महाबळेश्वरमध्ये शूटिंगदरम्यान ओम प्रकाश यांनी केलेल्या एका विनोदामुळे त्यांच्या लग्नाची चर्चा रंगली होती. नंतर ही केवळ अफवा असल्याचं स्पष्ट झालं.

आशा पारेख यांनी मात्र आयुष्यभर लग्न केलं नाही. त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी दिग्दर्शक नासिर हुसेन यांच्याबद्दलच्या भावना मान्य केल्या आहेत. नासिर हुसेन यांचं लग्न आयेशा खान यांच्याशी झालेलं होतं. त्यामुळे कोणाचं संसार उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून त्यांनी स्वतःला मागे घेतलं. नासिर हुसेन हे अभिनेता आमिर खान यांचे काका होते.

हे ही वाचा: 'स्टाईलच्या नावाखाली हे काय?' खुशी मुखर्जीचा मुंबईतील Viral Video पाहुन नेटकरी संतापले

एका मुलाखतीत आशा पारेख म्हणाल्या होत्या की, लग्न नशिबात असेल तरच होतं. आजही त्या आपल्या निर्णयावर ठाम असून आयुष्यात समाधानी आहेत. त्यांची कहाणी ही केवळ यशाची नाही, तर आत्मसन्मान आणि ठाम भूमिकेचीही आहे.

