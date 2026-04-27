'बल्लू जेल से फुर्र...!' 4000 कैदी, तुरुंगाच्या सळ्या अन् न सांगितले सत्य! अशी सुचली संजय दत्तला 'खलनायक 2'ची कहाणी

Khalnayak 2 : 90 च्या दशकातील 33 वर्षांपूर्वी आलेला बॉलिवूडमधील सुपरडुपर हिट चित्रपट खलनायक कल्ट क्लासिकचा सीक्वल येणार असल्याची घोषणा बल्लू म्हणजे संजय दत्तने केला आहे. 'खलनायक रिटर्न्स'चा फर्स्ट लूक टीझर रीलीज झाला आहे. ज्यामध्ये संजय दत्त एका उग्र आणि क्रूर लूकमध्ये पाहून चाहते प्रेमात पडले आहेत. जिओ स्टुडिओने नुकतेच त्यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर 'खलनायक रिटर्न्स'चा एक छोटा फर्स्ट लूक टीझर रिलीज केला आहे. यात अभिनेता म्हणतो मी तुम्हाला सांगितलं होतं... 10 ऑक्टोबरला, रात्री 10 वाजता, बल्लू तुरुंगातून पळून जाईल... मी हिरो नाही, मी व्हिलन आहे.
संजय दत्तने या चित्रपटात बल्लू या गँगस्टरची भूमिका साकारली होती. जी त्या काळात नायकपेक्षा खलनायक भूमिकेला चाहत्यांनी पसंती दिली होती. बल्लू हे पात्र आजही तेवढंच लोकप्रिय आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुभाष घई यांनी केलं होतं. आता खलनायक सिक्वेलची घोषणा करताना अभिनेत्याने खुलासा केला की, तुरुंगात असताना त्याला ही कल्पना आली होती.
ज्यांना कल्पना नाही, पण खलनायक या चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान संजय दत्तला अटक झाली होती. हो, 1993 मध्ये खलनायक प्रदर्शन झाला होता आणि त्याचवेळी मुंबईत 1993 मध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. या प्रकरणात संजय दत्तला अटक केली होती. त्यावेळी तुरुंगात असताना संजूबाबाने इतर कैद्यांना प्रत्येकाला विचारले की, या चित्रपटाचा सिक्वेल पाहण्यात कोणाला रस आहे का?
4,000 कैद्यांनी होकारार्थी मान हलवल्याने मला ही कल्पना आली. इतकंच नाही, तर संजय दत्तने त्या प्रत्येकाला 'खलनायक'ची कथा एका पानावर लिहायला सांगितली, ज्यामुळे एकूण 4,000 पानांवर या चित्रपटाची कहाणी होती.