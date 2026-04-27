  • बल्लू जेल से फुर्र...! 4000 कैदी, तुरुंगाच्या सळ्या अन् न सांगितले सत्य! अशी सुचली संजय दत्तला खलनायक 2ची कहाणी

'बल्लू जेल से फुर्र...!' 4000 कैदी, तुरुंगाच्या सळ्या अन् न सांगितले सत्य! अशी सुचली संजय दत्तला 'खलनायक 2'ची कहाणी

Khalnayak 2 : संजूबाबा फॅन्ससाठी आनंदी बातमी आहे. संजय दत्तचा खलनायक या चित्रपटाचा सीक्वल येणार आहे. 33 वर्षांनंतर बल्लू जेल से फुर्र होणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 27, 2026, 11:19 AM IST
'बल्लू जेल से फुर्र...!' 4000 कैदी, तुरुंगाच्या सळ्या अन् न सांगितले सत्य! अशी सुचली संजय दत्तला 'खलनायक 2'ची कहाणी

Khalnayak 2 : 90 च्या दशकातील 33 वर्षांपूर्वी आलेला बॉलिवूडमधील सुपरडुपर हिट चित्रपट खलनायक कल्ट क्लासिकचा सीक्वल येणार असल्याची घोषणा बल्लू म्हणजे संजय दत्तने केला आहे. 'खलनायक रिटर्न्स'चा फर्स्ट लूक टीझर रीलीज झाला आहे. ज्यामध्ये संजय दत्त एका उग्र आणि क्रूर लूकमध्ये पाहून चाहते प्रेमात पडले आहेत. जिओ स्टुडिओने नुकतेच त्यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर 'खलनायक रिटर्न्स'चा एक छोटा फर्स्ट लूक टीझर रिलीज केला आहे. यात अभिनेता म्हणतो मी तुम्हाला सांगितलं होतं... 10 ऑक्टोबरला, रात्री 10 वाजता, बल्लू तुरुंगातून पळून जाईल... मी हिरो नाही, मी व्हिलन आहे. 

4000 कैदी, तुरुंगाच्या सळ्या अन् न सांगितले सत्य!

संजय दत्तने या चित्रपटात बल्लू या गँगस्टरची भूमिका साकारली होती. जी त्या काळात नायकपेक्षा खलनायक भूमिकेला चाहत्यांनी पसंती दिली होती. बल्लू हे पात्र आजही तेवढंच लोकप्रिय आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुभाष घई यांनी केलं होतं. आता खलनायक सिक्वेलची घोषणा करताना अभिनेत्याने खुलासा केला की, तुरुंगात असताना त्याला ही कल्पना आली होती. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ज्यांना कल्पना नाही, पण खलनायक या चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान संजय दत्तला अटक झाली होती. हो, 1993 मध्ये खलनायक प्रदर्शन झाला होता आणि त्याचवेळी मुंबईत 1993 मध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. या प्रकरणात संजय दत्तला अटक केली होती. त्यावेळी तुरुंगात असताना संजूबाबाने इतर कैद्यांना प्रत्येकाला विचारले की, या चित्रपटाचा सिक्वेल पाहण्यात कोणाला रस आहे का?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 कैद्यांनी होकारार्थी मान हलवल्याने मला ही कल्पना आली. इतकंच नाही, तर संजय दत्तने त्या प्रत्येकाला 'खलनायक'ची कथा एका पानावर लिहायला सांगितली, ज्यामुळे एकूण 4,000 पानांवर या चित्रपटाची कहाणी होती.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

संजय दत्त खलनायक 2खलनायक सीक्वलSanjay Dutt Khalnayak 2Khalnayak sequel storySanjay Dutt jail story

