उगीच नाही कोणी शाहरुख बनत, 'या' 5 गोष्टींमुळे ₹124900000000 चा मालक बनलाय किंग खान!

Shahrukh Khan: शाहरुख खानने आपल्या अभिनय आणि व्यावसायिक दूरदृष्टीने बॉलिवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्याचा मान मिळवलाय. 2025 च्या अहवालानुसार, त्याची एकूण संपत्ती 12490 कोटी रुपये (1.2 अब्ज डॉलर्स) आहे. त्याच्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा मौल्यवान मालमत्तांमधून येतो, ज्यामुळे त्याची राजेशाही लाईफस्टाईल जगासमोर येते. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मन्नत, आयपीएल टीम, खासगी जेट आणि अलिबागमधील बंगला या त्याच्या पाच प्रमुख मालमत्ता आहेत.
शाहरुख खानच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ज्याची स्थापना 2002 मध्ये झाली. या प्रॉडक्शन हाऊसची किंमत 500 कोटी रुपये आहे. ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांती ओम’, आणि ‘चेन्नई एक्सप्रेस’सारख्या यशस्वी चित्रपटांनी या कंपनीला बॉलिवूडमधील आघाडीच्या प्रॉडक्शन हाऊसपैकी एक बनवले. शाहरुख आणि गौरी खान यांच्या व्यवस्थापनाखाली ही कंपनी सातत्याने यशस्वी प्रोजेक्ट देतेय.
मुंबईच्या बांद्रा येथील शाहरुखचे निवासस्थान ‘मन्नत’ ही समुद्रकिनारी वसलेली सहा मजली हवेली आहे. 200 कोटी रुपये किमतीच्या या आलिशान बंगल्यात शाहरुखची शाही लाईफस्टाईल दिसते. प्रत्येक बॉलिवूड चाहत्याचे स्वप्न असलेली ही वास्तू त्याच्या यशाचे प्रतीक आहे. यात आधुनिक सुविधा आणि भव्य सजावट आहे, जी जगभर चर्चेत आहे.
शाहरुखचा आयपीएल टीम ‘कोलकाता नाईट रायडर्स’ (KKR) हा त्याच्या उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत आहे. या टीमने तीनदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलीय. शाहरुखसह अभिनेत्री जुही चावलाचाही यात हिस्सा आहे. 2025 मध्ये KKR ची किंमत सुमारे 1000 कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे शाहरुखच्या संपत्तीत मोठी भर पडते.
शाहरुखकडे 260 कोटी रुपये किमतीचे खासगी जेट आहे, जे त्याच्या विलासी जीवनाचे द्योतक आहे.
याशिवाय, अलिबागमधील समुद्रकिनारी बंगला, ज्याची किंमत 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्याच्या वॅकेशनसाठी असतो. त्यात आतील सजावट आणि लाकडी डेक आहे, जिथे शाहरुख कुटुंबासह सुट्ट्यांचा आनंद घेतो. या मालमत्तांनी त्याची संपत्ती 12490 कोटींवर नेलीय.
