Marathi News
उगीच नाही कोणी शाहरुख बनत, 'या' 5 गोष्टींमुळे ₹124900000000 चा मालक बनलाय किंग खान!

Shahrukh Khan:   शाहरुख खानने आपल्या अभिनय आणि व्यावसायिक दूरदृष्टीने बॉलिवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्याचा मान मिळवलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 23, 2025, 02:47 PM IST
शाहरुख खान

Shahrukh Khan: शाहरुख खानने आपल्या अभिनय आणि व्यावसायिक दूरदृष्टीने बॉलिवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्याचा मान मिळवलाय. 2025 च्या अहवालानुसार, त्याची एकूण संपत्ती 12490 कोटी रुपये (1.2 अब्ज डॉलर्स) आहे. त्याच्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा मौल्यवान मालमत्तांमधून येतो, ज्यामुळे त्याची राजेशाही लाईफस्टाईल जगासमोर येते. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मन्नत, आयपीएल टीम, खासगी जेट आणि अलिबागमधील बंगला या त्याच्या पाच प्रमुख मालमत्ता आहेत.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट

शाहरुख खानच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ज्याची स्थापना 2002 मध्ये झाली. या प्रॉडक्शन हाऊसची किंमत 500 कोटी रुपये आहे. ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांती ओम’, आणि ‘चेन्नई एक्सप्रेस’सारख्या यशस्वी चित्रपटांनी या कंपनीला बॉलिवूडमधील आघाडीच्या प्रॉडक्शन हाऊसपैकी एक बनवले. शाहरुख आणि गौरी खान यांच्या व्यवस्थापनाखाली ही कंपनी सातत्याने यशस्वी प्रोजेक्ट देतेय.

मन्नत

मुंबईच्या बांद्रा येथील शाहरुखचे निवासस्थान ‘मन्नत’ ही समुद्रकिनारी वसलेली सहा मजली हवेली आहे. 200 कोटी रुपये किमतीच्या या आलिशान बंगल्यात शाहरुखची शाही लाईफस्टाईल दिसते. प्रत्येक बॉलिवूड चाहत्याचे स्वप्न असलेली ही वास्तू त्याच्या यशाचे प्रतीक आहे. यात आधुनिक सुविधा आणि भव्य सजावट आहे, जी जगभर चर्चेत आहे.

कोलकाता नाईट रायडर्स

शाहरुखचा आयपीएल टीम ‘कोलकाता नाईट रायडर्स’ (KKR) हा त्याच्या उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत आहे. या टीमने तीनदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलीय. शाहरुखसह अभिनेत्री जुही चावलाचाही यात हिस्सा आहे. 2025 मध्ये KKR ची किंमत सुमारे 1000 कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे शाहरुखच्या संपत्तीत मोठी भर पडते.

खासगी जेट 

शाहरुखकडे 260 कोटी रुपये किमतीचे खासगी जेट आहे, जे त्याच्या विलासी जीवनाचे द्योतक आहे.

अलिबाग बंगला

याशिवाय, अलिबागमधील समुद्रकिनारी बंगला, ज्याची किंमत 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्याच्या वॅकेशनसाठी असतो. त्यात आतील सजावट आणि लाकडी डेक आहे, जिथे शाहरुख कुटुंबासह सुट्ट्यांचा आनंद घेतो. या मालमत्तांनी त्याची संपत्ती 12490 कोटींवर नेलीय. 

FAQ

1. प्रश्न: शाहरुख खानची एकूण संपत्ती किती आहे आणि त्याच्या सर्वात मौल्यवान मालमत्ता कोणत्या आहेत?

उत्तर: 2025 च्या अहवालानुसार, शाहरुख खानची एकूण संपत्ती 12,490 कोटी रुपये (1.2 अब्ज डॉलर्स) आहे, ज्यामुळे तो बॉलिवूडचा सर्वात श्रीमंत अभिनेता ठरला आहे. त्याच्या प्रमुख मालमत्तांमध्ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (500 कोटी), मन्नत हवेली (200 कोटी), कोलकाता नाईट रायडर्स (अंदाजे 1,000 कोटी), खाजगी जेट (260 कोटी) आणि अलिबागमधील बंगला (100 कोटींपेक्षा जास्त) यांचा समावेश आहे.

2. प्रश्न: रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि कोलकाता नाईट रायडर्स शाहरुखच्या संपत्तीत कसे योगदान देतात?

उत्तर: रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, 2002 मध्ये स्थापन झालेल्या प्रॉडक्शन हाऊसची किंमत 500 कोटी रुपये आहे, ज्याने ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांती ओम’ आणि ‘चेन्नई एक्सप्रेस’सारखे यशस्वी चित्रपट दिले. कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR), ज्याची किंमत सुमारे 1,000 कोटी आहे, तीनदा आयपीएल विजेता आहे आणि शाहरुख व जुही चावला यांच्या मालकीचा आहे. हे दोन्ही शाहरुखच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत.

3. प्रश्न: शाहरुख खानच्या मन्नत आणि अलिबाग बंगल्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

उत्तर: मन्नत, मुंबईच्या बांद्रा येथील 200 कोटी रुपये किमतीची सहा मजली समुद्रकिनारी हवेली, शाहरुखच्या राजेशाही जीवनशैलीचे प्रतीक आहे, ज्यात आधुनिक सुविधा आणि भव्य सजावट आहे. अलिबागमधील बंगला, ज्याची किंमत 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे, समुद्रकिनारी दृश्य, लाकडी डेक आणि आलिशान आतील सजावट यासाठी प्रसिद्ध आहे. शाहरुख येथे सुट्ट्यांचा आनंद घेतो, ज्यामुळे त्याच्या संपत्तीचे वैभव वाढते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

