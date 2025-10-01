English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडचा सर्वात दुर्दैवी चित्रपट, बनवण्यासाठी लागले 23 वर्षे, 2 कलाकारांसह दिग्दर्शकाचा मृत्यू, चित्रपट ठरला फ्लॉप

Bollywood Movie : बॉलिवूडमधील 'या' चित्रपटाला बनवण्यासाठी लागले तब्बल 23 वर्षे. दरम्यान, चित्रपटाशी संबंधित दोन अभिनेत्यांचा आणि दिग्दर्शकाचा मृत्यू झाला.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 02:51 PM IST
Bollywood Movie : बॉलिवूडच्या इतिहासात अनेक चित्रपटांची चर्चा होते. काही चित्रपट सुपरहिट ठरतात तर काही फ्लॉप. पण काही चित्रपट असे असतात ज्यांच्या निर्मितीत इतक्या अडचणी येतात की ते मनहूस चित्रपट म्हणून ओळखले जातात. असाच एक चित्रपट आहे त्याच नाव ‘लव्ह अँड गॉड’. या चित्रपटाला बनवण्यासाठी तब्बल 23 वर्षांचा काळ लागला आणि दरम्यान या चित्रपटाशी संबंधित दोन प्रमुख अभिनेते तसेच दिग्दर्शकाचे निधन झाले.

सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक के. आसिफ, ज्यांनी ‘मुगल-ए-आझम’ सारखा भव्य आणि अजरामर चित्रपट दिले. त्यांनीच 'लव्ह अँड गॉड' या ऐतिहासिक प्रेमकथेवर आधारित चित्रपटाची निर्मिती सुरू केली. हा चित्रपट लैला-मजनूच्या शाश्वत प्रेमावर आधारित होता. अभिनेत्री निम्मी हिने ‘लैला’ची भूमिका साकारली होती तर ‘मजनू’च्या भूमिकेसाठी सुरुवातीला महान दिग्दर्शक व अभिनेता गुरु दत्त यांची निवड झाली होती.

गुरु दत्त यांचे निधन

या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होताच दुर्दैवी घटना घडली. गुरु दत्त यांची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात प्रचंड घालमेल सुरू होती. चित्रपट सतत फ्लॉप होत होते. आर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या. पत्नी गीता दत्त घर सोडून गेल्या होत्या. या तणावातून बाहेर पडत असतानाच अचानक त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे 'लव्ह अँड गॉड'चे शूटिंग थांबले.

यानंतर के. आसिफ यांनी मजनूच्या भूमिकेसाठी संजीव कुमार यांची निवड केली. काही काळ शूटिंग सुरू झाले पण पुन्हा एक मोठा धक्का बसला. सन 1971 मध्ये दिग्दर्शक के. आसिफ यांचे निधन झाले. चित्रपट पुन्हा अर्धवट राहिला.

पुन्हा धक्का, संजीवकुमारची एक्झिट

संजीव कुमार मात्र या स्वप्नवत प्रकल्पाला पूर्णत्वास न्यायचे ठरवले. त्यांनी अनेक निर्मात्यांकडे मदतीसाठी धाव घेतली. शेवटी निर्माता के. सी. बोकाडिया यांनी चित्रपटाला आर्थिक मदत केली आणि शूटिंग पुन्हा सुरू झाले. पण नशिबाने पुन्हा दगा दिला. संजीव कुमार यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.

या दरम्यान आणखी काही कलाकारांचे निधन झाले. परिणामी हा चित्रपट अनेक वेळा बंद आणि सुरू होत राहिला. तब्बल 23 वर्षांनंतर अखेर 1986 मध्ये ‘लव्ह अँड गॉड’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. ज्या चित्रपटासाठी दिग्दर्शक व कलाकारांनी आपले आयुष्य अर्पण केले. तो चित्रपट प्रेक्षकांना मात्र भावला नाही. प्रदर्शित होताच चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोसळला. त्यामुळे 'लव्ह अँड गॉड'ला हिंदी सिनेइतिहासातील ‘सर्वात मनहूस चित्रपट’ म्हटलं जातं.

FAQ

‘लव्ह अँड गॉड’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

हा चित्रपट १९६३ मध्ये सुरू झाला आणि २३ वर्षांनंतर १९८६ मध्ये प्रदर्शित झाला.

चित्रपटाची कथा कशावर आधारित?

चित्रपट लैला-मजनूच्या शाश्वत प्रेमकथेवर आधारित आहे, ज्यात निम्मीने लैलाची भूमिका साकारली.

दिग्दर्शन कोणाचे?

दिग्दर्शन के. आसिफ यांचे असून, त्यांनी ‘मुगल-ए-आझम’ सारखे भव्य चित्रपट दिले होते.

