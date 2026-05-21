/बांगड्या, ब्रेसलेट अन् सोनसाखळी... अभिनेत्रीने सेटवर का वाटले खऱ्या सोन्याचे दागिने? हजारो रुपयांचंही वाटप

Bollywood News Actress Distributed Gold On Set: या अभिनेत्रीसंदर्भातील आठवण सांगताना तिने एका सेटवर चक्क सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम वाटली होती असं सांगण्यात आलं आहे. नेमकं तेव्हा घडलेला काय जाणून घेऊयात...
Bollywood News Actress Distributed Gold On Set: बॉलिवूडमधील अत्यंत गाजलेल्या गाण्यांचं अप्रतिम नृत्यदिग्दर्शन करणाऱ्या नृत्यदिग्दर्शिका म्हणून दिवंगत सरोज खान यांची आजही आठवण काढली जाते. 'यक्षक' चित्रपटातील 'मुझे रंग दे' हे ही त्यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलेल्या गाजलेल्या गाण्यांपैकी एक आहे. या गाण्यामध्ये तब्बूने ज्या पद्धतीने आपलं नृत्य कौशल्य दाखवलं आहे ते पाहून चाहते तिच्यावर फिदा झाले होते. आजही हे गाणं अनेकांच्या आठवणीत आहे. याच गाण्याबद्दल नुकताच एक खुलासा सरोज यांच्यासोबत काम करणाऱ्या नृत्यांगणा रुबिना खान यांनी केला आहे. गाण्याच्या शुटींगदरम्यान झालेला किस्सा रुबिना यांनी 'बॉलिवूड ठिकाणा'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला आहे.
'मुझे रंग दे' गाण्याचं शुटींग पूर्ण झाल्यानंतर तब्बूने स्वखुशीने तिला नृत्य शिकवणाऱ्या सरोज खान यांना चक्क सोन्याच्या बांडग्या भेट म्हणून दिलेल्या, अशी माहिती रुबिना यांनी मुलाखतीत दिली आहे. आपल्याला योग्य पद्धतीने डान्स करता आला पाहिजे यासाठी नृत्यदिग्दर्शकांबरोबरच बॅकग्राऊंड डान्सर्सइतकीच मेहनत घेणाऱ्या मोजक्या अभिनेत्यांमध्ये तब्बू आणि माधुरी यांचा समावेश होतो असंही रुबिना यांनी सांगितलं.
'मुझे रंग दे'च्या शुटींगबद्दल बोलताना रुबिना यांनी, "नृत्यामधील हलचालींवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी तब्बूने खूप मेहनत घेतली. तालीम सुरु असतानाच ती फारच क्वचित आराम करायची. जास्तीत जास्त वेळ सराव करण्यावर तिचा भर असायचा. उंची अधिक असल्याने आणि शरीर उंचीमुळेच अधिक ताठ असल्याने नाजूक हलचाली सहजपणे करण्यासाठी नैसर्गिकपणे लागणारी लवचिकता तब्बूकडे नव्हती. म्हणूनच तिने प्रचंड सरावाच्या जोरावर हे कौशल्य मिळवलं आणि आपल्या कलेचं उत्तम सादरीकरण करुन दाखवलं. आम्ही त्यावेळी हे गाणं अवघ्या चार ते पाच दिवसांमध्ये शूट केलं होतं," असं सांगितलं.
डान्स उत्तम पद्धतीने आणि यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर तब्बूला भरपूर आनंद झाला होता अशी आठवणही रुबिनाने सांगितली. तब्बू एवढी समाधानी आणि आनंदी होती की आनंदाच्याभरात तिने हा डान्स सेट करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना चक्क सोन्याचे दागिने वाटले. "ती (तब्बू) इतकी आनंदी होती की, तिने सरोज खान यांना सोन्याच्या बांगड्या भेट दिल्या. तसेच, तिने तिच्या पुरुष सहाय्यकाला सोनसाखळी आणि महिला सहाय्यकाला सोन्याचे ब्रेसलेट भेट दिले. एखाद्या कलाकाराला असे काही करताना पाहण्याची ती माझी पहिलीच वेळ होती," असं रुबिना म्हणाल्या. "हा डान्स नंबर यशस्वीरित्या सादर करता आल्यामुळे ती फारच खूपच खुश होती. तिथे साधारण 25 ते 30 स्त्रिया आणि तितकेच पुरुष उपस्थित होते. तिने आम्हा प्रत्येकाला एक एक हजार रुपये दिले. तिची ती कृती अत्यंत प्रेमळ आणि आम्हाला भारावून टाकणारी होती," असं रुबिना यांनी नमूद केलं.
प्रख्यात दिवंगत गायिका आशा भोसले यांनी गायलेले आणि ए. आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेले 'मुझे रंग दे' हे गाणं फारच गाजलं होतं. आगीच्या प्रकाशाने उजळलेल्या पार्श्वभूमीवर, लाल साडीतील तब्बूच्या डान्सने हे गाणं अविस्मरणीय ठरलं.