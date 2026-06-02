"भारतीय मुस्लिमांना आपल्या घरातून निघणं..." जेव्हा एका बॉलिवूड अभिनेत्याने केला होता पाकिस्तानी PM ला फोन, संपूर्ण प्रकरण काय?

Dilip Kumar Spoke To Pakistan PM: भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या इतिहासात 1999 मधील कारगिल युद्ध हा एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील अध्याय मानला जातो. या संघर्षादरम्यान अनेक राजकीय आणि लष्करी घडामोडी घडल्या. मात्र, त्याच काळात घडलेला एक वेगळाच प्रसंग आजही चर्चेत असतो. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी केलेल्या फोन संभाषणाची ही कथा आहे. कारगिल संघर्षाच्या काही महिन्यांपूर्वी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘लाहोर बस यात्रा’ केली होती. दोन्ही देशांमध्ये शांततेचे नवे पर्व सुरू होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषा ओलांडून कारगिल परिसरातील भारतीय चौक्यांमध्ये घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आणि दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला.
पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी यांनी त्यांच्या ‘Neither a Hawk Nor a Dove’ या पुस्तकात या काळातील एका विशेष घटनेचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, कारगिल संघर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांनी थेट नवाज शरीफ यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला होता. या संभाषणादरम्यान वाजपेयी यांनी पाकिस्तानकडून झालेल्या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे म्हटले जाते.
कथितरित्या, या चर्चेदरम्यान वाजपेयी यांनी नवाज शरीफ यांना त्यांच्या जवळ बसलेल्या एका व्यक्तीशी बोलण्यास सांगितले. ती व्यक्ती म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार. त्यांचा आवाज ऐकताच नवाज शरीफ आश्चर्यचकित झाल्याचे सांगितले जाते. पेशावरमध्ये जन्म झाल्यामुळे आणि उपखंडात मिळालेल्या लोकप्रियतेमुळे दिलीप कुमार यांना पाकिस्तानमध्येही मोठा आदर होता.
या संभाषणात दिलीप कुमार यांनी भारत-पाकिस्तान तणावाचा सामान्य नागरिकांवर, विशेषतः भारतातील मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा उल्लेख केल्याचे म्हटले जाते. दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले की त्याचे सामाजिक परिणामही दिसून येतात आणि सामान्य लोकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण होते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केल्याचे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केल्याचे सांगितले जाते.
या फोन संभाषणानंतर लगेचच युद्ध थांबले नाही. उलट पुढील काही आठवड्यांत संघर्ष अधिक तीव्र झाला. जवळपास तीन महिने चाललेल्या कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने शौर्यपूर्ण लढा देत अनेक महत्त्वाची ठिकाणे पुन्हा ताब्यात घेतली. अखेर भारतीय जवानांच्या पराक्रमामुळे कारगिलच्या शिखरांवर पुन्हा तिरंगा फडकला.
दिलीप कुमार यांच्या देशप्रेमाच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. फाळणीनंतर त्यांच्या कुटुंबाला पाकिस्तानात परतण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. भारत हीच आपली मातृभूमी असून आयुष्यभर याच देशाशी आपली नाळ जोडलेली राहील, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती.
कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घडल्याचे सांगितले जाणारे हे संभाषण केवळ एका अभिनेत्याच्या हस्तक्षेपाची कथा नाही, तर दोन देशांमधील तणावाच्या काळात संवाद, शांतता आणि सामाजिक सलोखा यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा एक रंजक प्रसंग म्हणून आजही स्मरणात ठेवला जातो.