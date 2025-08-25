English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Alia Ranbir Dream Home: रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचा 250 कोटींचा 6 मजली बंगला आता तयार झाला आहे. या नवीन घराचा फोटो सध्या खूप व्हायरल होत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 11:08 AM IST
कसा दिसतो आलिया-रणबीरचा नवीन बंगला? किंमत 250 कोटी, फोटो पाहून म्हणाल...

Alia Ranbir Dream Home: बॉलिवूडचे लोकप्रिय कपल रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचं स्वप्न अखेर साकार झालं आहे. तब्बल 250 कोटी रुपये किंमतीचा त्यांचा नवा बंगला पूर्णत्वास आला असून त्याचा पहिला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओने चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढवली आहे.

या घराची खासियत फक्त त्याची भव्यता नसून कुटुंबाशी जोडलेलं नातंही आहे. हीच ती जमीन आहे जी पूर्वी रणबीरचे आजोबा–आजी राज कपूर आणि कृष्णा राज कपूर यांच्या मालकीची होती. 1980 मध्ये हा बंगला ऋषी कपूर आणि नीतू कपूर यांच्या नावे आला होता. आता रणबीर आणि आलिया यांनी त्याच ठिकाणी नवं घर उभारून पुन्हा कुटुंबाच्या आठवणींना जिवंत केलं आहे.

आधुनिक डिझाईनची झलक

रणबीर–आलियाचा हा बंगला आधुनिक डिझाईन आणि साधेपणाचं सुंदर मिश्रण आहे. प्रत्येक मजल्याच्या बाल्कनीत हिरवीगार झाडं लावली असून भिंतींना ग्रे रंग दिला आहे. पहिल्या मजल्यावरच्या मोठ्या हॉलमध्ये उंच छत आणि आकर्षक झुंबर बसवण्यात आलं आहे.

घराच्या बांधकामाच्या काळात रणबीर, आलिया आणि त्यांची मुलगी राहा यांना अनेकदा साइटवर पाहिलं गेलं होतं. या आलिशान बंगल्याला रणबीरच्या आजीच्या स्मरणार्थ ‘कृष्णा राज’ असं नाव देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे हे घर रणबीर–आलिया आपल्या मुलगी राहाच्या नावावर नोंदणी करणार आहेत. त्यामुळे हे फक्त महागडं प्रॉपर्टी नसून राहाला दिलेलं एक भावनिक आणि मौल्यवान गिफ्ट ठरणार आहे.

लवकरच गृहप्रवेशाची शक्यता

गेल्या वर्षी अशी चर्चा होती की रणबीर–आलिया पहिली दिवाळी या घरात साजरी करणार. मात्र बांधकामाचं काम अपूर्ण असल्याने ते शक्य झालं नव्हतं. आता संपूर्ण काम पूर्ण झाल्यामुळे लवकरच एखाद्या शुभमुहूर्तावर कुटुंब इथे राहायला जाणार असल्याची शक्यता आहे.

रणबीर कपूर सध्या दिग्दर्शक नितेश तिवारींच्या ‘रामायण’ या बहुप्रतिक्षित पौराणिक चित्रपटात दिसणार आहेत. तर आलिया भट्टसोबत तो संजय लीला भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटातही प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून त्यात विकी कौशलही मुख्य भूमिकेत आहे.

FAQ

1. रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्या नव्या बंगल्याचे नाव काय आहे आणि त्याची किंमत किती आहे?

रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचा नवा बंगला ‘कृष्णा राज’ नावाने ओळखला जातो आणि त्याची किंमत सुमारे 250 कोटी रुपये आहे.

2. ‘कृष्णा राज’ बंगल्याचे नाव कोणाच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आले आहे?

हा बंगला रणबीर कपूर यांच्या आजी, कृष्णा राज कपूर, यांच्या स्मरणार्थ ‘कृष्णा राज’ नावाने ठेवण्यात आला आहे.

3. या बंगल्याची ऐतिहासिक आणि कौटुंबिक महत्त्व काय आहे?

‘कृष्णा राज’ बंगला पूर्वी रणबीर यांचे आजोबा, राज कपूर, आणि आजी, कृष्णा राज कपूर, यांच्या मालकीचा होता. 1980 मध्ये तो ऋषी कपूर आणि नीतू कपूर यांच्या नावे झाला. आता रणबीर आणि आलिया यांनी त्याच जागेवर नवीन बंगला उभारला असून, तो त्यांच्या मुलीच्या, राहा कपूर, नावावर नोंदवण्याची योजना आहे.

