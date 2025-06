Ahemdabad Plane Crash नं बॉलिवूड सुन्न; पोस्ट शेअर करत व्यक्त केलं दु:ख

Ahemdabad Plane Crash : आज अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेलपासून थोड्या अंतरावर असलेल्या मेघानी येथे एअर इंडियाचं बोईंग 787 हे विमान पडलं. या विमानामध्ये 242 प्रवासी प्रवास करत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला तिथले व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यावर बॉलिवूड कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. रितेश देशमुख, रणदीप हुड्डा आणि सोनू सूदसोबत अनेक कलाकारांनी या घटनेनं दु:खी असल्याचं म्हटलं.

परिणीति चोप्रानं लिहिलं की 'आज एअर इंडियाच विमान कोसळलं आणि या अपघातात ज्या लोकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य गमावले त्यांना किती दु:ख होत असेल याची कल्पना करू शकत नाही. या कठीण काळात देवानं त्यांना शक्ती द्यावी हीच प्रार्थना.'

Can’t imagine the pain of the family members of the ill fated Air India flight today. Praying for God to give them strength during this time. TRENDING NOW news — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) June 12, 2025

सनी देओलनं पोस्ट शेअर करत म्हणाला, 'अहमदाबादमध्ये विमान अपघात झाल्याची बातमी ऐकून धक्का बसला. जे लोक या अपघातात वाचलेत त्यांच्यासाठी मनापासून प्रार्थना करतोय. ते लवकरात लवकर भेटतील आणि त्यांना हवी ती काळजी मिळायला हवी ही प्रार्थना करतोय. ज्या लोकांचा जीव गेला आहे, त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो आणि त्यांच्या कुटुंबाला ताकद मिळो.'

Devastated by the news of the plane crash in Ahmedabad.

Praying with all my heart for survivors — may they be found and receive the care they need.

May those who lost their lives rest in peace, and may their families find strength in this unimaginable time. — Sunny Deol (@iamsunnydeol) June 12, 2025

रितेश देशमुखनं पोस्ट शेअर करत म्हटलं की 'अहमदाबादमध्ये झालेल्या या विमान अपघाता विषयी ऐकून वाईट वाटलं आणि मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेत जखमी झालेल्या आणि जीव गमावलेल्या सगळ्या प्रवाशांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि ज्यांच्या जमीनिवर परिणाम झाला आहे, त्यांच्या सगळ्यांच्या दु:खात आहे. हा काळ अतिशय कठीण आहे. मी मनापासून प्रार्थना करतो की त्यांना या दुःखातून सावरण्याचं बळ मिळावं.'

Absolutely heartbroken and in shock after hearing about the tragic plane crash in Ahmedabad. My heart goes out to all the passengers, their families, and everyone affected on the ground. Holding them all in my thoughts and prayers during this incredibly difficult time. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 12, 2025

रणदीप हुड्डानं लिहिलं की 'अहमदाबादमध्ये जो विमान अपघात झाला ते खूप वाईट झालं, त्याविषयी ऐकूण मन सुन्न झालं आहे. मी सगळ्यांसाठी प्रार्थना करत आहे. ज्या लोकांनी त्यांच्या जवळच्या लोकांना गमावलं त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. ज्यांनी जीव गमावला आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो आणि ज्यांनी त्यांच्या जवळच्या लोकांना गमावलं त्यांना शक्ती मिळो.'

Heartbreaking to hear about the tragic plane crash in Ahmedabad.

My thoughts and prayers are with all those affected.

Hoping for survivors and strength for the rescue teams.

May the departed rest in peace, and may their families find the strength to endure this immense loss. — Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 12, 2025

सोनू सूदनं यावर त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे, 'एयर इंडियाच्या विमानासाठी प्रार्थना करतो की लंडनला जाण्यासाठी निघालेल्या प्रवाशांनी या दुर्घटनेत जीव गमावला.'

Prayers for Air India flight that crashed in Ahmedabad after take off to London. — sonu sood (@SonuSood) June 12, 2025

थलपती विजयनं देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तो म्हणाला, 'अहमदाबाद विमानतळा जवळ झालेल्या एयर इंडिया अहमदाबाद-लंडन विमानासोबत जी घटना झाली ती ऐकून धक्का बसला. सगले प्रवासी आणि पायलेटच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना करतो.'

Very shocked to hear about the #AirIndia Ahmedabad-London flight incident near Ahmedabad airport. Praying for the safety of all passengers and crew. #PlaneCrash #Ahmedabad pic.twitter.com/jmKkgJbHeU — TVK Vijay Trends (@TVKVijayTrends) June 12, 2025

अक्षय कुमारनं देखील पोस्ट शेअर करत म्हटलं की 'या घटने विषयी कळाल्यानंतर मला मोठा धक्का बसला आहे आता फक्त प्रार्थना करू शकतो.'

Shocked and speechless at the Air India crash. Only prayers at this time — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 12, 2025

फक्त बॉलिवूड सेलिब्रिटी नाही तर सर्वसामान्य देखील या सगळ्या प्रवाशांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या दु:खात सहभागी आहेत.