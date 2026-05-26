/बॉलिवूड हादरलं! 66 हार्ड डिस्क चोरीला कोट्यवधींच्या सिनेमाचे फुटेज लीक; ऑफिस बॉयने 15 हजारासाठी विकले!

Zoya Akhtar: मुंबईतील बॉलिवूड इंडस्ट्रीला हादरवणारी मोठी घटना समोर आली आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शिका झोया अख्तर यांच्या ऑफिसमधून तब्बल 66 हार्ड डिस्क चोरी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या हार्ड डिस्कमध्ये अनेक चित्रपटांचे फुटेज, एडिटिंग मटेरियल आणि गोपनीय डेटा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नव्हे तर चित्रपटसृष्टीतील सुरक्षा व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबईतील झोया अख्तर यांच्या प्रॉडक्शन ऑफिसमधून 66 हार्ड डिस्क चोरीला गेल्याचे उघड झाले आहे. या हार्ड डिस्कमध्ये विविध चित्रपटांचे रॉ फुटेज, एडिटिंग फाइल्स आणि इतर महत्त्वाचा डिजिटल डेटा साठवलेला होता. प्राथमिक अंदाजानुसार या डेटाची किंमत कोट्यवधी रुपयांमध्ये असू शकते.चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेत हार्ड डिस्कला अत्यंत महत्त्व असते, कारण संपूर्ण शूटिंग आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन डेटा त्यात साठवलेला असतो. त्यामुळे ही चोरी केवळ साधी घटना नसून इंडस्ट्रीसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे चोरीनंतर काही फुटेज लीक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये काही अप्रकाशित दृश्ये, एडिट न झालेले क्लिप्स आणि संभाव्य चित्रपटांचे भाग इंटरनेटवर पसरल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.जर हे पूर्णपणे सत्य ठरले, तर संबंधित चित्रपटांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. चित्रपट रिलीज होण्याआधीच कंटेंट बाहेर गेल्यास प्रेक्षकांचा उत्साह कमी होतो आणि बॉक्स ऑफिसवर थेट परिणाम होतो.
या चोरीमुळे प्रॉडक्शन हाऊसला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. एका चित्रपटाचे शूटिंग आणि एडिटिंग खर्च कोट्यवधींमध्ये असतो. अशा परिस्थितीत डेटा चोरी किंवा लीक झाल्यास पुन्हा शूटिंग, एडिटिंग आणि सिक्युरिटी उपाययोजनांवर अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमुळे विमा कंपन्यांवरही दबाव वाढतो आणि भविष्यात चित्रपट निर्मिती खर्च अधिक वाढण्याची शक्यता असते. यामुळे संपूर्ण इंडस्ट्रीवर परिणाम होऊ शकतो.
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, ऑफिसमधील सीसीटीव्ही फुटेज आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे. प्राथमिक तपासात “इनसाइड जॉब” म्हणजेच आतल्या व्यक्तीचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हार्ड डिस्क चोरी होण्यासाठी ऑफिसची रचना, सुरक्षा व्यवस्था आणि डेटा स्टोरेज याची अचूक माहिती असणे आवश्यक असते. त्यामुळे पोलिस तपास अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने केला जात आहे.
या घटनेनंतर बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये डेटा सुरक्षा आणि डिजिटल संरक्षण यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आजच्या डिजिटल युगात चित्रपटांचा बहुतांश भाग हार्ड डिस्क, सर्व्हर आणि क्लाउडवर साठवला जातो.तज्ज्ञांचे मत आहे की, आता प्रॉडक्शन हाऊसने सायबर सिक्युरिटी, डेटा एन्क्रिप्शन आणि मल्टी-लेयर बॅकअप सिस्टमवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घटना पुन्हा घडू शकतात.
ही घटना केवळ एका प्रॉडक्शन हाऊसपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीसाठी एक इशारा आहे. भविष्यात अशा घटनांना रोखण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाय आणि नियोजनबद्ध धोरणे आवश्यक ठरणार आहेत.