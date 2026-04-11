जेष्ठ गायिका आशा भोसले रुग्णालयात दाखल, प्रकृती चिंताजनक

Asha Bhosale : बॉलिवूडच्या जेष्ठ गायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. शनिवार 11 एप्रिल रोजी त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. त्यानंतर ह्रदयविकार आणि फुप्फुसांच्या आजारसंदर्भात त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ब्रीच कॅंडी रूग्णालयाचे डॉ प्रतित समदानी यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आशा भोसले सध्या 92 वर्षांच्या आहेत. त्यांच्या तब्येतीबाबत माहिती समोर आल्यावर फॅन्स आशा भोसलेंच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना करत आहेत.