जेष्ठ गायिका आशा भोसले रुग्णालयात दाखल, प्रकृती चिंताजनक

Asha Bhosale : बॉलिवूडच्या जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांना  शनिवार ११ एप्रिल रोजी अस्वस्थ वाटू लागलं. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सध्या डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

पूजा पवार | Updated: Apr 11, 2026, 08:45 PM IST
Asha Bhosale : बॉलिवूडच्या जेष्ठ गायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. शनिवार 11 एप्रिल रोजी त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. त्यानंतर ह्रदयविकार आणि फुप्फुसांच्या आजारसंदर्भात त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ब्रीच कॅंडी रूग्णालयाचे डॉ प्रतित समदानी यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आशा भोसले सध्या 92 वर्षांच्या आहेत. त्यांच्या तब्येतीबाबत माहिती समोर आल्यावर फॅन्स आशा भोसलेंच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना करत आहेत. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

asha bhosaleEntertainmentSinger Asha Bhosalebollywood

