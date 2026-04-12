मुलगा - मुलीचा मृत्यू अन् 2 लग्नं…; 16 वर्षी पळून 15 वर्षीय मोठे आणि लतादीदींच्या सचिवशी लग्न; घटस्फोटानंतर 4 मुलं असलेल्या विवाहित संगीतकाराशी 14 वर्षापर्यंत प्रेम, पण लग्न झालं पंचम दांसोबत...

Asha Bhosle Death : बॉलिवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं. महाराष्ट्रातील सांगलीमध्ये 8 सप्टेंबर 1933 जन्मलेल्या भोसले या पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या तिसऱ्या कन्या होत्या. त्यांचं वडील शास्त्रीय गायक आणि अभिनेते होते. कलाविश्वात त्यांना आशाताई म्हणून ओळखलं जातं. लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर आणि मीना खडीक ही त्यांची भावंडं होती. त्यांचं पहिलं गाणं 1943 मध्ये एका मराठी चित्रपटात गायलं होतं. त्यांनी ते गाणे आपली बहीण लता मंगेशकर यांच्यासोबत गायलं होतं. पुढे, वयाच्या 16 व्या वर्षी, त्यांनी 'रात की राणी' या चित्रपटासाठी आपलं पहिलं सोलो गाणं गायलं. आशाताईंनी त्यांच्या ‘Asha Bhosle: A Life In Music या बायोग्राफीमध्ये त्यांचा आयुष्यातील अनेक पैलूंबद्दल सांगितलं आहे.
अवघ्या 16 व्या वर्षी त्या प्रेमात पडल्या...लता मंगेशकर यांचे सचिव गणपत राव भोसले ज्यांचं वय 36 होतं. म्हणजे 20 वर्ष मोठ्या व्यक्तीशी त्यांनी पहिलं लग्न केलं. या लग्नाला घरातून विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी पळून जाऊन लग्न केलं. या लग्नानंतर लतादीदी त्यांच्यावर खूप नाराज होत्या. एवढंच नाही तर लतादिदी या अनेक वर्षे आशाताईंशी बोलत नव्हत्या. पण हे लग्न फार वर्षे टिकलं नाही. पती आणि सासरच्या मंडळींनी त्यांच्या छळ केला. त्यांना मारहाण करण्यात येत होती. यानंतर अखेर त्यांनी 1960 मध्येच गणपतराव यांना सोडलं.
पदरात दोन मुलं आणि तीन महिन्यांचा गरदोर असताना त्यांनी सासर सोडलं आणि आईच्या घरी त्या परत आल्यात. त्यांनी या पुस्तकात सांगितलं की, त्या गर्भवती असताना गणपतराव त्यांना मारहाण करायचे. या मारहाणीमुळे त्यांना अनेक वेळा रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले होते. सासरच्या मंडळींबद्दल त्यांनी सांगितलं की, आपली सून एक सुपरस्टार गायिका आहे हे सहन होतं नव्हतं. "माझे पती खूप तापट स्वभावाचे होते. कदाचित मला त्रास देण्यात त्यांना आनंद मिळत असावा. ते एक विकृत मनोवृत्तीचे व्यक्ती होते. पण याबद्दल बाहेर कोणालाही माहीत नव्हतं. हिंदू धर्मानुसार एक पत्नी म्हणून मी माझी कर्तव्ये पार पाडली."
जेव्हा आशाताईं तिसऱ्या वेळी गर्भवती होत्या तेव्हा त्यांच्या सासरच्यांनी त्यांना घरातून हाकलून दिले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. तेव्हा आशाताईंच्या मनात आत्महत्येचा विचार आला होता. त्यांनी पुस्तकात सांगितलं की, मी मानसिकदृष्ट्या इतकी खचले होते की मी झोपेच्या गोळ्यांची संपूर्ण बाटली खाल्ली केली होती. पण माझ्या मुलावरील माझे प्रेम इतके प्रबळ होते की त्याने मला मरण्यापासून वाचवले. मी मेले नाही; मी परत आले."
सासर सोडल्यानंतर माहेरी भोसले कुटुंबात परत आल्यात. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा संगीत विश्वात पाऊल ठेवलं. यावेळी आशाताईंना ओ. पी. नय्यर भेटले. असं सांगितलं जातं की, ओ. पी. नय्यर यांनी आशाताईंना खऱ्या अर्थाने बॉलिवूडमध्ये एक स्थान मिळवून दिलं. आता त्या कामात खूप व्यस्त झाल्या होत्या. सोबतच त्यांची ओ. पी. नय्यर सोबतची जवळीक वाढत होती. विवाहित आणि चार मुलं असलेले ओ. पी. नय्यर यांच्यासोबत आशाताईंचं प्रेम जडलं. त्या काळातही आशाताईंनी हे प्रेम कधीच जगापासून लपवलं नाही. त्या मुंबईत त्यांच्यासोबत मोकळेपणाने फिरत होत्या. 1958 ते 1972 हे तेच वर्ष आहे जेव्हा त्यांचा प्रेमाची सर्वत्र चर्चा होती.
त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात आले पंचम दा म्हणजे R D Burman. खरंतर जेव्हा पंचम दा हे 10 वर्षांचे होते तेव्हा ते आशाताईंना भेटले होते. त्यावेळी आशाताईंना दोन मुलं होतं. त्यांची दुसरी भेट ही आशाताईंच्या घटस्फोटानंतर 1956 मध्ये झाली. त्यावेळी पंचम दा यांचाही घटस्फोट झाला होता. एकमेकांसोबत गाणी गात ते आशाताईंच्या प्रेमात पडले. त्यांनी जराही विलंब न करता आशाताईंना लग्नाची मागणी घातली.
आशाताईंचंही पंचम दांवर प्रेम होतं पण त्यांनी लग्न करण्यास नकार दिला. खरं पंचम दा यांच्या आईंना आशाताईंसोबत त्यांचं लग्न मान्य नव्हतं. आशाताई आणि पंचम दा यांच्या लग्नासाठी लतादीदींनी पुढाकार घेतला. त्यानंतर 1980 मध्ये वयाच्या 47 व्या वर्षी आशा भोसले यांनी पंचम दांशी लग्न केलं.
जेव्हा आर. डी. बर्मन यांचं आयुष्य घसरत होतं, संगीत कारकीर्द संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर होती, तेव्हा आशा भोसले यांनी प्रत्येक पावलावर खंबीरपणे त्यांना साथ दिली. त्यांनी केवळ एक पत्नी म्हणूनच नव्हे, तर एक खरी साथीदार म्हणून त्यांना साथ दिली. हीच त्यांच्या प्रेमाची खरी ताकद होती.
वैवाहिक जीवनाच्या 14 वर्षांनंतर पंचम दा यांनी जगाचा निरोप घेतला. 4 जानेवारी 1994 रोजी वयाच्या 54 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालं.
आशा भोसले यांच्या कन्या वर्षा यांनी 8 ऑक्टोबर 2012 मध्ये स्वतःचं जीवन संपवलं. तर त्यांच्या मोठा मुलगा हेमंत यांचं कर्करोगाने निधन झालं. ते म्युझिक डायरेक्टर होते. तिसरा मुलगा आनंद भोसले झगमगत्या विश्वापासून दूर असतात. आशाताईंची नात जनाई भोसले ही बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री आहे.