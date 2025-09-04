5 व्या वर्षी वडिलांनी सोडून दिलं, शाळेत पायही ठेवला नाही; 60 रुपयांसह 21 व्या वर्षी घर सोडलं; सुपरस्टारसोबत लग्न करुनही जगतीये एकटी

बॉलिवूड स्टार मीना कुमारी, आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यासाठी ट्रॅजेडी क्वीन म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण आणखी एक अभिनेत्री होती जिचे आयुष्य एका रोलर कोस्टर राईडपेक्षा कमी नव्हते. ज्या वयात तिला शाळेत जायचे होते, त्याच वयात तिच्या वडिलांनी तिला सोडून दिले. परिस्थितीमुळे तिच्यावर 5 व्या वर्षी कुटुंबाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि दिवसेंदिवस आयुष्य गुंतागुंतीचे होत गेले.
आपण ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलत आहोत त्या सारिका आहेत. त्यांनी वयाच्या पाचव्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. त्यांनी सुनील दत्त यांच्या 1967 मध्ये आलेल्या 'हमराज' या चित्रपटात एका मुलाची भूमिका साकारली होती आणि तेथूनच कारकिर्दीला सुरुवात झाली.
बालपणीच्या दिवसांबद्दल बोलताना सारिका यांनी सिमी गरेवाल यांना सांगितलं होतं की, "मी कधीच शाळेत गेले नाही. मला आठवते की माझ्या पालकांनी मला एकदा शाळेत नेले होते, पण मी काम करायला सुरुवात केली आणि ते फारसे सोयीचे नव्हते." आजपर्यंत, त्यांना बालपण गमावल्याचा आणि निरागसतेचा त्याग करावा लागल्याचा पश्चात्ताप आहे. "बालपणीच्या वेळी काही गोष्टी येतात, ज्या पुन्हा कधीच येणार नाहीत. आयुष्यात जेव्हा तुम्हाला काहीही कळत नाही तेव्हा ते स्वातंत्र्य असते," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती.
बाल कलाकार म्हणून त्यांना आई-वडील गमावल्याचं दुःखद दृश्य शूट करणं अपेक्षित होतं. "ते ग्लिसरीन टाकतात आणि बाल कलाकारांना रडवण्यासाठी वाईट गोष्टी सांगतात. एका सामान्य मुलासाठी, पालकांना गमावणं हा एक अतिशय वेदनादायक अनुभव असतो आणि आम्ही साव्या वर्षी असे दृश्ये साकारली आणि त्यांचे कौतुक केले गेले आणि बिस्किटे आणि चॉकलेट देऊन बक्षीस मिळाले. ते तुमच्या भावना चांगल्या शॉट्ससाठी दाबत राहतात."
15 व्या वर्षी त्यांनी अभिनेत्री म्हणून भूमिका साकारली. जेव्हा त्यांनी आयुष्यात सर्व काही चांगलं होत आहे असं वाटलं तेव्हा त्यांना 21 व्या वर्षी सर्वकाही मागे सोडावं लागलं. त्यांच्या खिशात फक्त 60 रुपये आणि एक कार होती.
2017 मध्ये, सारिकाच्या आईच्या निधनानंतर, अभिनेत्रीने तिच्या आईचा जुहू येथील फ्लॅट वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला. या फ्लॅटवर शहरातील एका डॉक्टरने दावा करत म्हटलं होतं की, तो फ्लॅट सारिकाची आई कमल ठाकूर यांनी त्यांना दिला होता, ज्यांना तिने सोडून दिले होते. त्याच्या युक्तिवादात, त्याने असा दावा केला की, "सारिकाने 1982 पासून तिच्या आईला सोडून दिले होते आणि आता तिच्या निधनानंतर फ्लॅट मिळवण्याचा प्रयत्न करून त्याला बेकायदेशीरपणे हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करत होती"
आई आणि आयुष्यभराच्या कमाईला सोडून गेल्यानंतरचे आयुष्य अभिनेत्रीसाठी सोपं नव्हतं. "मी माझ्या मित्राच्या घरी जायचे, आंघोळ करायचे आणि रात्री माझ्या गाडीत झोपायचे," असं त्यांनी सांगितलं. "कधीकधी जेव्हा तुम्हाला खरोखर काहीतरी करण्याची गरज असते तेव्हा तुम्ही स्वतःहून ते धैर्य मिळवता," असं त्यांनी म्हटलं होतं.
त्याच वेळी कमल हासन यांच्याशी त्यांची भेट झाली आणि तेथून त्यांची प्रेमकहाणी सुरु झाली. तिचं वास्तव जाणून घेणे धक्कादायक होतं असं कमल हासनने म्हटलं होतं. 1984 मध्ये राज तिलकच्या सेटवर भेटल्यानंतर, दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या.
सारिका म्हणाल्या, "आम्ही ज्या परिस्थितीत होतो ते पाहता, आम्हाला आमच्या आकर्षणाचा आणि भावनांचा प्रतिकार करावा लागला." मुलाखतीत तिच्यासोबत असलेले कमल हासन पुढे म्हणाले, "ते एक वादळ होते जे आम्ही दोघेही टाळण्याचा प्रयत्न करत होतो पण विचित्रपणे आम्हाला पुन्हा पुन्हा त्या परिस्थितीत ढकललं गेलं. आम्ही खूप नंतर प्रेमात पडलो. ती खूप आकर्षक होती. जेव्हा मी तिला जवळून ओळखले तेव्हा मला जाणवलं की मला प्रेमात पडायचं आहे आणि ते तिथेच संपावं असं मला वाटत नव्हतं किंवा ते घडावे असं मला वाटत नव्हतं"
तथापि, सारिका यांना उशिरा प्रेमाची जाणीव झाली. "मला कळलं की मी त्याच्यावर प्रेम करतेय जेव्हा परिस्थिती खूप वाईट होती आणि काही काळानंतर आम्हाला ते किती वाईट होते याची पर्वा नव्हती. मला वाटते की तेव्हाच तुम्हाला कळते की ही फक्त मजेची वेळ नाही".
त्यांची प्रेमकहाणी सोपी नव्हती. कमल हासन आधीच विवाहित होते. त्यांचे जवळजवळ चार वेळा ब्रेकअप झाले. परंतु सारिका त्यांची पहिली मुलगी श्रुती हासनसह गर्भवती राहिल्यावर परिस्थिती बदलली. "आम्हाला दोषी ठरवण्यात आले. आमच्या दोघांनाही कोणी नव्हते. आमच्यावर प्रेम करणाऱ्यांनीही आम्हाला दोषी ठरवले", असे या जोडप्याने सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले: "परिस्थिती आणखी बिकट झाली. अचानक, एके दिवशी, मी ठरवले की 'हे पुरे झाले.' आणि ती गर्भवती होती."
सारिका यांनी सांगितलं की, “मी त्यांना फक्त हे सांगत होते की मी तुमच्या बाळाला घेऊन जात आहे. मी त्यांना माझ्याशी लग्न करण्यास किंवा त्यांच्या पत्नीला सोडून जाण्यास किंवा माझ्यासोबत राहण्यास सांगितलं नव्हतं. ही चर्चा कधीच नव्हती. मला वाटलं की त्यांना माझ्या बाळाला घेऊन जात आहे हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी मुलाला ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ही माझी गरज होती. ते माझ्याशी वचनबद्ध नव्हते. तो कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नव्हते”
कमल हासन यांनी सांगितलं होतं की, “मग मी म्हणालो, आता पुरे झाले, तुम्ही कुठेही जात नाही आहात आणि बाळाला जन्म देऊया. मग मी पत्रकारांना फोन केला,. मी त्यांना सांगितलं की, तिच्या पोटात असणारं बाळ माझं आहे. मला माहित नाही की ते कायदेशीररित्या योग्य आहे की मी जे करत आहे ते योग्य आहे, परंतु एक माणूस म्हणून मला वाटते की हे योग्य आहे.”
कमल हासन यांच्या आयुष्यातील "दुसरी स्त्री" असलेल्या सारिका यांच्यासाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली. "मद्रासमध्ये भाड्याने घर मिळणं कठीण होतं असं त्यांनी सांगितलं होतं. 1986 मध्ये श्रुतीचा जन्म झाल्यानंतर त्यांनी दुसरं बाळ होईपर्यंत अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला.
1991 मध्ये त्यांच्या दुसऱ्या मुलाीच्या अक्षराच्या जन्मानंतर, त्यांनी लग्न केलं. पण त्यांना कधीच लग्न दोन व्यक्तींनी एकत्र ठेवू शकते असं कधीच वाटलं नाही. सागरिका यांनी सांगितलं की, "मला वाटते की या गोष्टी योग्य आहेत, त्या केल्या पाहिजेत पण मला वाटत नाही की त्या खरोखर तुम्हाला एकत्र ठेवू शकतील. मी त्यांच्यासोबत जे घडले त्यामुळे म्हणत नाही, पण आज आपण लग्न केले आहे आणि उद्या काहीही होऊ शकते."
आणि अगदी तसेच घडले. 2004 मध्ये, त्यांनी एकमेकांना घटस्फोट दिला आणि सारिका यांनी कमल हासनला तिच्या दोन्ही मुलींसह सोडून दिलं.