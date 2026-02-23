62 वर्षांपूर्वी 1 लाख खर्च करुन बनलं बॉलिवूडचं सुपरहिट गाणे, आजही अंगावर शहारे आणते!

Bollywood Superhit Song: बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीत अशी काही गाणी असतात, जी कितीही जुनी झाली तरी आजही लोकांच्या हृदयात घर करून बसतात. अंगावर शहारे आणणारी, देशभक्तीची भावना जागृत करणारी असंच एक अमर गाणं 62 वर्षांपूर्वी रिलीज झालं होतं. हे गाणे आजही लाखो लोक उत्साहाने ऐकतात आणि प्रत्येक वेळी नवीन ऊर्जा मिळवतात. कोणतं आहे हे गाणं? आजच्या काळात हे गाणं बनवायला किती खर्च येऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
हे गाणे म्हणजे ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’! हे गाणे ‘हकीकत’ या चित्रपटात आहे. चित्रपट 1964 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. गाण्याचे शब्द कैफी आजमी यांनी लिहिले होते. संगीत मदन मोहन यांनी दिले होते. मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजात हे गाणे इतके खास झाले की, ऐकताना प्रत्येकाच्या मनात देशप्रेमाची लहर आपसूकच येते. गाण्याची साधी भाषा, भावपूर्ण शब्द आणि सुंदर संगीत यामुळे ते वेगळे ठरले.‘हकीकत’ हा चित्रपट भारत-चीन युद्धावर आधारित आहे.
1962 च्या या युद्धात भारतीय सैनिकांनी दाखवलेले शौर्य आणि बलिदान चित्रपटात खूप प्रामाणिकपणे दाखवले आहे. सैनिकांच्या त्यागाची कहाणी इतकी भावनिक आहे की, आजही लोकांना ते पाहताना किंवा ऐकताना डोळे भरून येतात. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवले नाही, पण तो ‘कल्ट क्लासिक’ म्हणून प्रसिद्ध झाला. आजही हा चित्रपट आणि त्यातील गाणे नव्या पिढीला आवडते.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन सी. पी. दीक्षित यांनी केले होते. मुख्य भूमिकेत धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश आणि विजय आनंद यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी अभिनय केला. त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे संपूर्ण चित्रपट अधिक परिणामकारक झाला. गाणे बनवताना त्या काळात विशेष काळजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे ते इतके महागडे ठरले.
आजही सोशल मीडियावर, रेडिओवर आणि कार्यक्रमात हे गाणे वाजते. तरुण-वृद्ध सगळ्यांना ते आवडते. देशभक्तीची भावना जागृत करण्यासाठी हे गाणे आजही उपयुक्त आहे. 62 वर्षांनंतरही हे गाणे ‘फ्रेश’ वाटते आणि लोकांना प्रेरणा देते. बॉलिवूडच्या इतिहासात अशी अमर गाणीच खरी खूण राहतात. त्या काळात हे गाणे बनवण्यासाठी निर्मात्यांना तब्बल 1 लाख रुपये खर्च केले होते. आजच्या काळात ही रक्कम जवळपास 14 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे!