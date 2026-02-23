English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • 62 वर्षांपूर्वी 1 लाख खर्च करुन बनलं बॉलिवूडचं सुपरहिट गाणे, आजही अंगावर शहारे आणते!

Bollywood Superhit Song:  चित्रपट 1964 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या गाण्याचे शब्द कैफी आजमी यांनी लिहिले होते. संगीत मदन मोहन यांनी दिले होते. या गाण्यासाठी 1 लाख रुपये खर्च आला होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 06:07 PM IST
बॉलिवूड गाणे

Bollywood Superhit Song: बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीत अशी काही गाणी असतात, जी कितीही जुनी झाली तरी आजही लोकांच्या हृदयात घर करून बसतात. अंगावर शहारे आणणारी, देशभक्तीची भावना जागृत करणारी असंच एक अमर गाणं 62 वर्षांपूर्वी रिलीज झालं होतं. हे गाणे आजही लाखो लोक उत्साहाने ऐकतात आणि प्रत्येक वेळी नवीन ऊर्जा मिळवतात. कोणतं आहे हे गाणं? आजच्या काळात हे गाणं बनवायला किती खर्च येऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.

‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’

हे गाणे म्हणजे ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’! हे गाणे ‘हकीकत’ या चित्रपटात आहे. चित्रपट 1964 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. गाण्याचे शब्द कैफी आजमी यांनी लिहिले होते. संगीत मदन मोहन यांनी दिले होते. मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजात हे गाणे इतके खास झाले की, ऐकताना प्रत्येकाच्या मनात देशप्रेमाची लहर आपसूकच येते. गाण्याची साधी भाषा, भावपूर्ण शब्द आणि सुंदर संगीत यामुळे ते वेगळे ठरले.‘हकीकत’ हा चित्रपट भारत-चीन युद्धावर आधारित आहे. 

‘कल्ट क्लासिक’ सिनेमा 

1962 च्या या युद्धात भारतीय सैनिकांनी दाखवलेले शौर्य आणि बलिदान चित्रपटात खूप प्रामाणिकपणे दाखवले आहे. सैनिकांच्या त्यागाची कहाणी इतकी भावनिक आहे की, आजही लोकांना ते पाहताना किंवा ऐकताना डोळे भरून येतात. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवले नाही, पण तो ‘कल्ट क्लासिक’ म्हणून प्रसिद्ध झाला. आजही हा चित्रपट आणि त्यातील गाणे नव्या पिढीला आवडते.

दिग्गज कलाकार

चित्रपटाचे दिग्दर्शन सी. पी. दीक्षित यांनी केले होते. मुख्य भूमिकेत धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश आणि विजय आनंद यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी अभिनय केला. त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे संपूर्ण चित्रपट अधिक परिणामकारक झाला. गाणे बनवताना त्या काळात विशेष काळजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे ते इतके महागडे ठरले.

आजच्या काळात 14 कोटींचा खर्च

आजही सोशल मीडियावर, रेडिओवर आणि कार्यक्रमात हे गाणे वाजते. तरुण-वृद्ध सगळ्यांना ते आवडते. देशभक्तीची भावना जागृत करण्यासाठी हे गाणे आजही उपयुक्त आहे. 62 वर्षांनंतरही हे गाणे ‘फ्रेश’ वाटते आणि लोकांना प्रेरणा देते. बॉलिवूडच्या इतिहासात अशी अमर गाणीच खरी खूण राहतात. त्या काळात हे गाणे बनवण्यासाठी निर्मात्यांना तब्बल 1 लाख रुपये खर्च केले होते. आजच्या काळात ही रक्कम जवळपास 14 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

